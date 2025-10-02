Финляндия возражает против введения в ЕС запрета на российский никель. В стране находится завод Norilsk Nickel Harjavalta Oy — филиал российского «Норильского никеля», благодаря которому это ценнейшее сырье поступает в Суоми, а оттуда расходится по другим государствам Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом финны наловчились продавать этот никель в США, обходя санкции, наложенные еще администрацией Джо Байдена. Сложившаяся ситуация всем выгодна, и, хотя финские политики много разглагольствуют о своих «моральных терзаниях», отказываться от этого заработка они не спешат.

Сверхважный металл

На страницы западных СМИ вернулась никелевая тема. В частности, финская пресса считает, что Брюссель, где сейчас планируют уже 19-й пакет ограничений в отношении России, не будет вводить санкции на торговлю никелем.

Однако некоторые депутаты Европарламента требуют включить в санкционный список и никель. Им возражают так называемые прагматики, указывающие, что никель является «ключевым элементом оборонной промышленности».

Даже гипотетическая возможность вызывает резкое неприятие в Хельсинки. Финские депутаты Европарламента сообщили о том, что ЕС, дескать, не против того, чтобы «вооружаться за счёт никеля из России».

Этот металл действительно очень важен — для авиадвигателей, газовых турбин, энергетических установок, машиностроения, медицины, судостроения… Россия богата никелем — и у ЕС никак не получается «отвязаться» от поставок этого стратегически важного сырья.

В итоге финским европарламентариям, по их словам, доставляет немало моральных терзаний ситуация, при которой их государство приобретают никель у России.

Издание Yle отмечает, что, если бы ЕС запретил на своей территории российский никель, его мировая цена резко выросла бы.

Почему этот нюанс важен?

Именно на финской территории, в городе Харьявалта находится единственное в Евросоюзе производство российского «Норникеля». Речь идет о заводе, который был построен в 1959 году финским металлургическим гигантом Outokumpu. Позже финны продали его американской компании OM Group, а в 2007 году завод приобрел «Норильский никель», и в настоящее время предприятие занимается переработкой российского сырья.

Завод Nornickel Harjavalta — одно из крупнейших в Европе предприятий такого рода, на нём сконцентрировано почти 5% мирового производства никеля. Он является градообразующим для Харьявалты, населённого пункта, в котором проживают свыше 7 тысяч человек. Мэр города Ханну Куусела отмечал, что деятельность завода критически важна для местных жителей.

До сих пор финские власти на это предприятие не покушались; более того, в марте 2023 года стало известно, что Nornickel Harjavalta не только продолжит работу, но и намерен удвоить производство: с прежних 65 000 до 140 000 тонн никеля в год.

В финском государственном Центре экономического развития, выдавшем соответствующее разрешение, признали высокую значимость предприятия для страны. Там отметили, что расширение производства на Nornickel Harjavalta «поможет удовлетворить растущий спрос на материалы для электрических аккумуляторов».

Аргументы противников закрытия предприятия экономически обоснованы, ведь полученная в результате переработки никелевых руд медь поставляется из Финляндии на мировой рынок. По словам управляющего директора завода Йони Хаутоярви, только 2% от общего объёма этой меди идёт обратно в Россию для дальнейшей переработки.

Моральные терзания

Не сказать, что финны совсем уж не вставляли палки в колеса российскому заводу. Так, в конце 2022 года ему пришлось искать новые способы сообщения с миром после заявления финского железнодорожного оператора VR Group об отказе возить российские грузы. Но эти трудности удалось преодолеть.

А в марте 2024-го финский министр экономики Вилле Рюдман не одобрил введение санкций против завода. Он утверждал, что в этом случае Финляндия и остальная Европа пострадают больше, чем Россия.

В настоящее время финская транспортная компания Nurminen Logistics хорошо зарабатывает на том, что ввозит в Суоми российское сырьё — никель и удобрения. Соответствующие железнодорожные перевозки продолжаются, невзирая даже на закрытую российско-финскую границу и регулярные забастовки финских транспортников.

Непосредственно ими занимается компания North Rail, «дочка» Nurminen Logistics, созданная зимой 2023 года специально для этих целей. Сейчас это крупнейшая частная железнодорожная компания Финляндии. На рынок грузоперевозок она пришла именно после того, как государственный перевозчик VR Group остановил железнодорожное сообщение с Россией.

Удобрения и никель везут из России через пограничную железнодорожную станцию Вайниккала. Финские власти хоть и закрыли все погранпереходы на границе, но запрет не затронул перевозку грузов по железной дороге.

Когда Nurminen Logistics упрекали в том, что они, дескать, «помогают экономике государства-агрессора», там до сих пор всякий раз указывали, что российский никель и удобрения не попадают под санкции. Соответственно, их импорт осуществляется на основе государственного соглашения между Финляндией и Россией о железнодорожных перевозках. По данным финской таможни, которые приводит издание Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России.

Иронично, но финны любят для виду посыпать голову пеплом из-за того, что не прервали окончательно экономическое взаимодействие с нашей страной. Издание Helsingin Sanomat посвятило этой теме отдельную статью. Газета отмечает, что после начала СВО завод в Харьявалте, который «приносит людям работу, богатство и налоговые поступления», в одночасье «стал огромным позором».

В городе об успешном производстве принято хранить стыдливое молчание даже на заседаниях местных муниципальных депутатов. Из-за этого стыда многие местные финны — по крайней мере со слов финской прессы — готовы поступиться даже экономической выгодой. По крайней мере на словах.

У Финляндии есть и собственные запасы никеля, но его выработка сопровождается разными сложностями. Совсем недавно стало известно, что 600 млн евро, вложенные государством за десять лет в развитие никелевого рудника Талвиваара, обернулись «катастрофическим убытком». Положительный финансовый результат был достигнут всего дважды, а операционный убыток составил 200 млн евро.

В свое время финское государство стало мажоритарным акционером компании Terrafame, на которую записан этот рудник, после того как разорился его предыдущий владелец — предприятие Talvivaara Mining Company. Приговор Talvivaara Mining Company подписала случившаяся в 2012 году экологическая катастрофа, крупнейшая в истории Финляндии: тогда произошла утечка загрязнённых вод с высоким содержанием никеля и урана. Новые владельцы задались целью сделать рудник рентабельным и высокоприбыльным, но с задачей не справились.

Из Финляндии — в США

А на днях в прессу проникло известие о том, что благодаря финнам США по-прежнему закупают российский никель, невзирая на эмбарго, введённое на его импорт администрацией Джо Байдена ещё прошлой весной.

Специалисты НПО Global Witness, изучив торговые и таможенные данные, пришли к выводу, что через закрытую для свободного перемещения людей российско-финскую границу в Суоми ежемесячно направляются порядка 290 контейнеров с никелем из России. Здесь, впрочем, Global Witness никакого открытия не делает: секрета в этом не было и нет.

Интереснее другое.

С тех пор как в апреле 2024 года США и Великобритания ввели санкции в отношении этого товара, Евросоюз легально импортировал российский никель почти на 1,3 млрд долларов, а около двух третей этой суммы пришлось на транзит, проходящий через Суоми.

«Проанализированные Global Witness данные показывают, что экспорт очищенного в Европе российского никеля в США продолжается спустя долгое время после введения запрета на его импорт», — говорится в отчёте GW.

Объем такого импорта Соединенными Штатами с момента введения запрета составил около 130 млн долларов. Второе место по закупкам у Norilsk Nickel Harjavalta занимает Германия — чуть более 50 млн долларов.

«Значительные поставки идут через транзитные узлы, такие как Нидерланды, что затрудняет точное определение конечного пункта назначения», — жалуются в Global Witness.

Что касается Евросоюза в целом, то там доля российского никеля в импорте сократилась с начала 2022 года более чем вдвое. Но во втором квартале 2025 года она все еще составляла 15%. Естественно, европейские популисты на все лады требуют от него отказаться, как в ЕС уже поступили в отношении российского алюминия. Но пока что Евросоюз позволить себе этого не может — никель слишком важен и трудно заменяем.