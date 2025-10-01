Америка встречает 21-й шатдаун в своей истории. Законодатели в конгрессе так и не смогли согласовать новый бюджет на следующий фискальный 2026 год, который в США стартует 1 октября. Бюджетный вопрос опять расколол Вашингтон и довёл ситуацию до правительственного кризиса.

Иван Шилов ИА Регнум

Вылезать из этого паралича Америка будет очень долго и тяжело. Ведь раскол Штатов только усугубляется, а вялотекущая гражданская война и не думает заканчиваться.

В условиях приостановки работы правительства почти все федеральные чиновники отправляются в неоплачиваемые отпуска. У многих из них нет особых сбережений, поэтому для них шатдаун становится финансовым ударом.

Впервые об угрозе нового шатдауна заговорили ещё в июле, когда медленный процесс согласования бюджетов зашёл в тупик. Конгрессмены и сенаторы предпочли пустить дело на самотёк и радостно уехали в отпуска.

Вернулись они уже в конце августа, когда оставалось совсем мало времени для утверждения бюджетов. За один месяц ничего толком добиться не удалось.

В последний раз длительный шатдаун происходил на первом сроке Дональда Трампа, зимой 2019 года. Тогда он продолжался больше месяца. Тогда камнем преткновения стали расходы на строительство пограничной стены, выделение средств блокировали демократы. В конце концов администрации Трампа пришлось сдать назад и подписать бюджет без трат на стену.

Республиканцы всё же нашли лазейку и выделили эти средства из расходов Пентагона. Но процесс возведения стены был задержан, и до конца первого срока Трампа его так и не удалось завершить. С того момента у сторонников нынешнего президента развился сильный посттравматический синдром, который проявился и сейчас в ходе утверждения бюджетов.

В 2017–2021 гг. Трамп постоянно шёл на компромиссы с Демпартией, и это сыграло с ним злую шутку. Сейчас он уже пытается избежать повторения тех травм.

К тому же сейчас республиканцы имеют большинство в обеих палатах конгресса, поэтому выступают с позиции силы. Демократы же пользуются законодательным трюком в сенате, который называется «филибастер». Он позволяет блокировать принятие практически любых законопроектов, если в их поддержку не набирается 60 голосов.

У республиканцев в Сенате сейчас 53 места. В ходе последнего голосования к ним присоединилась парочка демократов, но суммарно набрать 60 голосов так и не получилось.

В первую очередь копья ломаются вокруг медстраховых субсидий, принятых ещё на первом сроке Барака Обамы, в начале 2010-х годов. Они вводились в рамках реформы Obamacare, большая часть которой на текущий момент уже отменена. Но субсидии сохраняются, и они обходятся американскому бюджету в десятки миллиардов долларов ежегодно.

Система медстрахования США в целом находится в хаотичном состоянии, и реформировать её уже никто и не берётся. Борьба идёт лишь за отдельные аспекты государственной политики на страховом рынке.

Демократы упирают на то, что потеря федеральных субсидий приведёт к массовому закрытию провинциальных госпиталей в сельской местности и глубинке Америки. К тому же многие американцы столкнутся с ростом цен на медстраховки на 75-100%, то есть для кого-то их стоимость даже удвоится.

Команда Трампа же делает вопрос медстраховых субсидий принципиальным для себя в том числе и потому, что добиться серьёзного сокращения госрасходов республиканской администрации пока не удалось. Если и здесь ничего не получится, то будет совсем печально.

Тем более что бюджетный кризис так и не удалось толком купировать — дефицит на следующий год обещает пробить рекордные 2 триллиона долларов.

Формальным основанием для остановки финансирования этих субсидий становится то, что немалая их часть уходит в карман нелегальных мигрантов. Демократические штаты не хотят ужесточать контроль за расходованием медстраховых средств, поэтому теперь Белый дом просто их урезает.

Это не единственный камень преткновения — борьба также ведётся за оставшиеся внешние транши по линии ликвидированного агентства USAID и некоторые другие вопросы.

В чём-то символично, что более 10 лет назад — в далёком 2013 году — США накрывал длительный трёхнедельный шатдаун, который тоже был связан с Obamacare. Республиканцы в сенате безрезультатно пытались заблокировать выделение финансирования на эту реформу. Но тогда они были в меньшинстве, а сейчас уже демократы находятся в аналогичном положении.

На Демпартию давит её ядерный электорат, требующий во всём противостоять Трампу. Политтехнологи демократов надеются на то, что эффект от шатдауна будет негативным, скорее, для Белого дома и республиканцев, контролирующих все ветви власти. Их постараются представить партией хаоса и некомпетентности, которая довела ситуацию до паралича работы правительства.

Но пока что в опросах американцы в равной степени возлагают ответственность за шатдаун на обе партии.

В 2019 году американским госслужащим уже приходилось собирать онлайн-донаты и побираться по продовольственным банкам, где раздают бесплатную еду для бедных и бездомных.

При этом самые насущные функции федеральное правительство всё же продолжит исполнять. Те же федеральные агенты или военные останутся на своих постах, хоть они тоже на время шатдауна лишатся зарплат. Социальные пособия будут выплачиваться, хоть и с перебоями.

Хуже обстоит ситуация с реакцией на форс-мажоры вроде ураганов и наводнений. Национальные парки и музеи могут временно закрыться.

Каждая неделя шатдауна будет обходиться Вашингтону в 7 миллиардов долларов дополнительных убытков. Но в них не учитывается возможный эффект от реформ Трампа, которые могут попытаться активизировать в условиях паралича правительства.

Белый дом уже подготовил списки чиновников, подлежащих увольнению. Он хочет ликвидировать рабочие места тех сотрудников правительства, которые ушли в отпуска. Так, чтобы им просто некуда было возвращаться, когда всё успокоится.

Аналитики на Уолл-стрит ожидают, что шатдаун продлится минимум две недели. Однако, учитывая нынешний раскол внутри США, он может затянуться и на сильно больший срок. И даже побить предыдущий рекорд 2019 года.

Многие сторонники Трампа из его MAGA-коалиции так и вовсе не против того, чтобы правительство США закрылось навсегда. Они воспринимают почти всех чиновников частью «дипстейта» и своими врагами.

Однако есть для Трампа и очевидные риски.

Если случится какая-либо чрезвычайная ситуация, именно на него возложат ответственность за неспособность правительства вовремя ее предотвратить. Тем более что Америку нынче и так накрывает невиданная волна политического насилия.

Трамп же в ответ устраивает военно-полицейские операции в самых проблемных демократических мегаполисах США. Вслед за округом Колумбия и Лос-Анджелесом на очереди стоят Портленд в Орегоне, американская столица «антифа», а также Чикаго.

Демократы воспринимают активность Трампа как попытку установить военную диктатуру, это усиливает их настрой давать отпор Белому дому на всех фронтах, включая бюджетный. Причём нынешний шатдаун может стать лишь первой канарейкой в шахте.

В следующем году на выборах в конгресс Демпартия имеет неплохие шансы взять большинство в нижней палате. Тогда у республиканцев нынешней позиции силы уже не будет. В этих условиях размах и интенсивность бюджетных войн будет только нарастать, делая американскую политику дисфункциональной.

Ясно одно: внутренняя гражданская война будет всё сильнее отвлекать внимание Трампа от всего, что происходит на внешнем контуре.