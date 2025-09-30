Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили общественности новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. В отличие от предыдущих инициатив, он лучше отражает реалии «на земле» и даже оставляет ХАМАС определенное пространство для маневра, позволяя сторонам выйти из затяжного конфликта с меньшими потерями.

Иван Шилов ИА Регнум

С другой стороны, «план Трампа» (как успели окрестить новую инициативу СМИ) имеет несколько подводных камней. Которые, хотя и грозят общей устойчивости сделки, не расходятся с интересами Израиля.

«Перезагрузка институтов»

Новая схема урегулирования ситуации в секторе Газа состоит из трех этапов. Первый предусматривает немедленное прекращение огня, возвращение всех заложников и отвод сил от линии боевого соприкосновения.

В течение первых 72 часов после принятия соглашения ХАМАС должен вернуть живых и погибших заложников, пояснив, когда наступила смерть каждого заключенного.

В обмен на это Тель-Авив обязуется освободить 250 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.

Параллельно в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь в «полном объеме» и «через все доступные каналы» — по морю и суше.

Также будет организовано восстановление социальной и критической инфраструктуры. Условная граница отвода израильских сил в рамках первого этапа проложена по линии «Газа — Хан-Юнис».

В рамках второго этапа предусмотрен вывод израильской армии (ЦАХАЛ) ближе к фактическим границам анклава, но с сохранением широкой зоны контроля на западе сектора, в окрестностях Рафаха и на протяжении всей границы с Египтом.

Параллельно с этим планируется «перезагрузка палестинских институтов» — управление анклавом перейдет к временному комитету под контролем международного «Совета мира», который, помимо Трампа, возглавит экс-премьер Великобритании Тони Блэр и еще несколько европейских и ближневосточных отставников.

Опираться «Совет мира» будет на международный миротворческий контингент (отобрать который Трамп грозится едва ли не лично) и обновленную систему палестинских спецслужб, обучить которую предполагается под началом европейцев и США.

Оставшимся не у дел лоялистам ХАМАС гарантирована амнистия при условии сдачи оружия либо выезд в страну, готовую их принять.

Заключительный этап предполагает полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа — но с созданием усиленной «буферной зоны». Как именно она будет проложена, стороны пока не договорились, но поскольку речь идет об использовании «новых оперативных точек», не стоит исключать, что часть приграничных коридоров безопасности будет сохранена и дополнительно усилена.

Граница между сектором Газа и Египтом останется под фактическим контролем Израиля даже после завершения конфликта.

По сути, администрация США решила «перезагрузить» свою предыдущую инициативу по Газе — с той лишь разницей, что в нынешнем варианте осталось больше пунктов, совпадающих с «мирным планом Байдена».

Да и полного согласия палестинцев в этот раз никто не ждет: если ХАМАС отвергнет соглашение, реализация начнется на территориях, уже контролируемых Израилем.

Нетаньяху извинился

Впрочем, для того, чтобы придать американо-израильским договоренностям большую устойчивость, необходимо было заручиться согласием на реализацию «плана Трампа» ключевых арабских гарантов — Катара и Египта.

И убедить первый поддержать соглашение оказалось сложнее всего.

После израильского удара по Дохе в начале сентября 2025 года, когда в охоте за лидерами ХАМАС официальный Тель-Авив пошел наперекор американским гарантиям безопасности, Катар демонстративно дистанцировался от урегулирования, затаив обиду.

И, более того, начал собственную политическую игру по укреплению власти других палестинских фракций (включая лидеров Палестинской национальной администрации). А все для того, чтобы не допустить победы израильтян на их условиях.

Возросшая активность агентов влияния Дохи на Западном берегу Иордана стала тревожным сигналом для Тель-Авива — особенно после недавней волны признаний права Палестины на собственное государство.

Катар вполне мог стать лоббистом интересов молодого государства на международной арене, что (с учетом его политического веса и финансовых возможностей) создало бы для израильтян серьезную преграду на пути к удовлетворению региональных амбиций.

Как результат, Нетаньяху решил (пусть и не без нажима со стороны Трампа) первым пойти на примирение.

В ходе визита в Белый дом он позвонил в Доху и принес представителям Дома аль-Тани в лице катарского премьера Мухаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани официальные извинения от имени израильских властей.

Впрочем, есть основания полагать, что публичному звонку предшествовал еще и долгий личный разговор с оскорбленными шейхами, что соответствует ближневосточному этикету. Тем более что делегация высокопоставленных катарских переговорщиков прибыла в США за пару дней до встречи и побывала в Белом доме одновременно с Нетаньяху.

Так что телефонный разговор двух премьеров стал скорее формальностью, призванной подвести символическую черту под недавним конфликтом.

И дипломатический пируэт вполне сработал: Катар извинения принял. А вместе с ним перестали возмущаться и египетские власти, опасавшиеся, что следующей целью «упреждающего удара» может стать Каир. Дорога к урегулированию была вновь открыта.

Глас недовольных

Внезапная податливость израильской стороны — включая готовность в перспективе оставить территорию анклава — объясняется близящейся годовщиной нападения 7 октября.

Спустя два года после начала конфликта с ХАМАС ни одна из поставленных Тель-Авивом целей не выполнена: заложники остаются в плену (часть из них, к тому же, уже мертва), а палестинцы сохраняют боеспособность и контроль над частью анклава. В стране объявлена широкая мобилизация резервистов.

Все это не находит понимания у населения, которому уже не раз обещали «быстрое силовое решение» кризиса.

К тому же военный ресурс, доступный израильтянам, не является панацеей. В частности, израильский Генштаб на днях доложил Нетаньяху, что, несмотря на растущие темпы наступления в Газе, ЦАХАЛ не сможет обеспечить «абсолютную победу» над ХАМАС военным путем.

Максимум возможного — вернуть статус-кво 2024 года, когда через анклав были проложены оперативные коридоры ЦАХАЛ, но сопротивление ХАМАС за их пределами не было сломлено. А это уже сильно расходится с обещанием Нетаньяху «победить врага раз и навсегда».

Предложение Трампа в этом контексте выглядит для нынешнего правительства спасением из надвигающегося тупика.

При этом среди соратников Нетаньяху нашлось немало тех, кто встретил недавние решения премьера в штыки.

Первыми против «плана Трампа» ожидаемо высказались «ястребы» — министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Они назвали инициативу США «планом поражения и катастрофы», пообещав покинуть правящую коалицию (и тем самым поставить ее на грань легитимности), если Нетаньяху не прислушается к их позиции.

К ним присоединился и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, заявивший, что извинения перед катарцами (которые к тому же до сих пор не осудили действия ХАМАС) — проявление слабости правящих элит и их попытка спасти репутацию от последствий военного поражения.

Негативно высказались и лидеры религиозных партий (в частности, ШАС), однако они увидели в маневрах Нетаньяху не заботу о собственной репутации, а попытку отвлечь внимание общественности от внутриполитических проблем, чтобы окончательно разобраться с протестующими ортодоксами.

При этом совсем без союзников премьер не остался.

Например, один из лидеров парламентской оппозиции, экс-премьер Яир Лапид, уже пообещал обеспечить властям «страховочную сетку» из голосов лояльных ему партий, чтобы не допустить торпедирования соглашения правыми «ястребами» и ультраортодоксами.

Ради «общего блага» давний противник Нетаньяху решил временно забыть вражду. Его порыв поддержали и другие оппозиционеры-тяжеловесы — Нафтали Беннет и Бени Ганц.

Впрочем, израильский премьер рисковать все равно не хочет, а потому выносит на согласование с правительством только часть пунктов плана — вопросы освобождения заложников и организации новых обменов с ХАМАС. Военная составляющая плана обсуждению де-факто не подлежит.

«Монополия силы»

Несмотря на то, что новый план по Газе выглядит более «Palestine-Friendly» (как выражаются американские чиновники), чем предыдущие, и имеет все шансы воплотиться в жизнь, он содержит ряд важных оговорок.

Во-первых, США по-прежнему не признают независимость Палестины и готовы буквально создать альтернативное образование на территории сектора Газа (лояльное Израилю), а не возвращать эти территории под контроль Рамаллы.

А это — крупная дипломатическая победа Израиля, который теперь получил возможность диктовать Западному берегу новые условия для прекращения конфронтации.

Во-вторых, Израиль даже после вывода основных сил из анклава сохранит «монополию силы» в пределах проложенной буферной зоны. А его спецслужбы по-прежнему смогут влиять на развитие палестинских институтов, а также участвовать в формировании местных силовых органов наравне с США. А это открывает Тель-Авиву новые возможности по разобщению палестинских фракций.

Наконец, соглашение вновь опирается только на гарантии США и может быть пересмотрено «одним днем», если в Вашингтоне решат, что ХАМАС недостаточно быстро выполняет условия. В этом случае реализация плана может, как и в прошлый раз, ограничиться только первой фазой.