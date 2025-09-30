Американский рабочий люд — те самые, на кого делает ставку Дональд Трамп, то и дело подчеркивая особую роль своего государства на международной арене, — в чем-то похож на древних греков и маленьких детей одновременно. От первых он берёт какую-то чисто языческую религиозную зацикленность на деталях, а от вторых — веру в самые невероятные вещи. Проявляется это свойство чаще в моменты национальных потрясений, одним из которых стало убийство республиканского политического активиста Чарли Кирка, истекшего кровью на глазах у огромной толпы.

Иван Шилов ИА Регнум

Свою роль сыграли и, как показалось многим, чересчур медленные и бестолковые действия правоохранителей — то задержали не того подозреваемого, потом еще парочку, затем наконец удосужились проверить камеры. При этом основной действующий подозреваемый Тайлер Робинсон попал в руки закона усилиями собственной семьи, а не Федерального бюро расследований (ФБР).

Казалось бы, с «косяками» можно было уже заканчивать, однако оружие, из которого предположительно застрелили Кирка, слишком долго не отправляли на экспертизу.

Все это время местный информационный котел кипел вовсю, а основные действующие лица лишь накаляли обстановку, разбрасываясь громкими фразами. В результате, не дождавшись внятных объяснений, люди начали придумывать их себе сами, и интернет наводнили самые разные теории об убийстве.

Израильский след

Часть американских интернет-пользователей пошла по проторенной их родственниками, эмигрировавшими из Старого Света, тропе: они обвинили во всем евреев.

Эта версия анализировалась изданием The Greyzone, которое, ссылаясь на близких из окружения Чарли Кирка, утверждало, что незадолго до смерти он отказался от предложения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху финансировать его организацию Turning Point USA.

Отказ якобы спровоцировал давление произраильских спонсоров, однако это не мешало Кирку в последнее время все больше и больше критиковать правительство Нетаньяху и его влияние на Белый дом.

Тем не менее в своих интервью Кирк неоднократно признавался, что получает угрозы и опасается своих «влиятельных спонсоров». При этом каких-то точных доказательств того, что активиста погубил «разрыв с произраильским лобби», разумеется, не существует — что, впрочем, не делает эту версию менее живучей.

Масла в огонь подлила и вдова Кирка Эрика, заявившая, что злодеи, погубившие ее мужа, «не имеют представления о том, что они сделали и что выпустили в эту страну и весь мир». Предполагают, что намекала она именно на израильских ультраортодоксов.

А произнесенные на траурной церемонии слова небезызвестного журналиста Такера Карлсона о замысливших убийство «поедателях хумуса» (вырванные из контекста) вызвали целый шквал обвинений в антисемитизме.

Эти настроения резко контрастируют с типичной для американских религиозных правых произраильской позицией.

Нужное кино

Много шуму навела вирусная теория, согласно которой убийство Чарли Кирка было предсказано в фильме Брайана де Пальмы «Глаза змеи», вышедшем на экраны в 1998 году.

Согласно сюжету, главный герой (которого играет Николас Кейдж), детектив из полиции Атлантик-Сити, расследует убийство министра обороны США, случившееся прямо во время боксерского матча в здании отеля, принадлежащего бизнес-империи Дональда Трампа.

В свое время фильм хвалили за операторскую работу, красоту кадра и ругали за «пустой сценарий». В 2025-м ситуация поменялась: теперь сценарий вызывает много вопросов из-за совпадения деталей с убийством Кирка.

Во-первых, убитого министра обороны звали Чарльзом Кирклэндом. Во-вторых, застрелили его, подставив боксера Тайлера, имеющего прозвище Палач. И в-третьих — выстрел пришелся в шею министру, его успели довезти до госпиталя, где он скончался.

Кроме того, в фильме бушует тропический шторм «Иезавель» — такое же название носит американская организация ведьм-феминисток, которые заявили, будто «прокляли» Чарли Кирка.

Активно распространяется и версия о том, что события в фильме разворачиваются 10 сентября — в день убийства активиста — однако тут даже конспирология выглядит натянутой. Боксерский поединок в «Глазах змеи» проходит 19 сентября, однако цифра смазывается на экране из-за нечеткого изображения, что и создает повод для подозрений.

Главными интересантами убийства министра обороны в кино выставлены представители Пентагона, которым выгодно скрыть плохую работу системы противоракетной обороны. Именно они организовали договорный матч между Палачом Тайлером и мексиканским боксером, чтобы получить повод для отключения некоторых видеокамер и посадить снайпера в нужное место.

По сценарию заговору пытается помешать женщина, работающая с ПВО и стремящаяся предупредить министра о грозящей ему опасности. Она переоделась в белое и надела парик, чтобы приблизиться к нему.

И вот здесь интересно, что похожим — только более консервативным образом — оделась на панихиду по убитому мужу вдова Чарли Кирка. В этой же одежде она произнесла свое таинственное обращение к злодеям, убившим ее супруга.

Другой занимательный факт — большая часть фильма построена на разборе работы системы видеонаблюдения и поисках подозреваемого по камерам. Благодаря этому удалось установить, что боксер отклонялся от противника и не получил сильного удара.

Проблемы с видеофиксацией были и в момент реального убийства Кирка — именно на них зафиксировали стрелка Тайлера Робинсона, но далеко не сразу, будто специально старались сделать это попозже.

Более того, в дальнейшем в Сети появились видеоразборы, намекающие, что Робинсон вовсе не виновен, так как в момент выстрелов находился в другом месте, а люди вокруг самого Кирка в момент его ранения вели себя странно и будто бы подбирали что-то с пола. Аналогичная ситуация была и в фильме.

Естественно, после подобных разборов многие пользователи принялись рассуждать о том, что к делу явно причастны сотрудники военных ведомств, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или разведки.

Тем не менее стоит учитывать, что Чарли Кирк — не министр обороны, а в первую очередь медиаактивист. И если конспирология такого рода верна, потенциальным заказчиком убийства должен быть человек из той же сферы.

Удивительно, но исследователи «странностей» фильма нашли ответ и на такой ход рассуждений.

Имя главного убийцы из Минобороны — Кевин Данн — совпадает с реальным именем актера, который играет в этом фильме другую роль — журналиста Логана, единственного, которого пустили освещать преступление.

В целом в фильме полиция (кроме главного героя) и ФБР ведут себя несколько сумбурно, как произошло и в реальной жизни.

К тому же один из слоганов «Глаз змеи» — «Верьте всему, кроме своих глаз»…

Мистика или пиар-стратегия?

Столь масштабные конспирологические теории вносят некоторую сумятицу в мышление как конкретных комментаторов, так и народных масс. Но что, если случайно подмеченные кем-то совпадения затем намеренно тиражируются, преувеличиваются и скармливаются аудитории? В этом случае можно говорить об организованной медиакампании по отвлечению внимания и «отбеливанию» ФБР.

Из-за неразберихи с расследованием убийства Кирка сильно пострадала репутация как Бюро в целом, так и его главы Кэша Пателя: их обвинили в том, что они врут всем вокруг и состряпали результаты расследования «для галочки».

И вот в такой драматический момент появляется роскошная вирусная теория о том, что к убийству на самом деле причастны «высшие силы» — только не со стороны ФБР, а из самого Пентагона. И не так уж важно, что подкреплена она только «анализом» старого кинофильма. Ее активно обсуждают, а это для организаторов кампании самое главное.

Общий градус конспирологии подогрел Такер Карлсон, как по заказу выпустивший свое расследование «Операция ЦРУ, которая пошла не по плану», посвященное альтернативной версии событий 11 сентября 2001 года. По его мнению, ЦРУ было в курсе того, что террористы, принимавшие участие в обрушении башен-близнецов, въезжали в США, но намеренно скрыли эту информацию от ФБР.

Теория, связанная с фильмом «Глаза змеи», приводит к похожему выводу, особенно с учетом финала, где коп-взяточник, проявивший в кои-то веки чудеса геройства, все-таки оказался подставлен высокопоставленными оппонентами.

Одновременно в желтых изданиях тиражируются статьи о том, что действующий военный министр Пит Хегсет на фоне убийства Кирка стал параноиком и переживает за личную безопасность, а его жена эти страхи активно поддерживает. Видимо, супружеской чете не дают покоя совпадения с фильмом де Пальма, в котором жертвой заговора, напомним, стал именно глава Пентагона.

Очевидно, что все истории такого рода искусственно подогреваются и направлены на то, чтобы перенести фокус внимания на другие объекты, прекратить обсуждения промахов ФБР и худо-бедно восстановить репутацию если не всего Бюро, то хотя бы его руководства.

Что касается совпадения реальных событий с вымыслами из американских художественных фильмов, то развернутое рациональное объяснение этому может быть только одно.

И его уже с успехом применяют всякий раз, когда речь заходит о сериале «Симпсоны», который стал рекордсменом в деле подобных «предсказаний». За много лет его существования в свет вышли сотни и сотни серий на самые разные темы и с самыми разными вариантами развития событий — буквально на любой вкус.

Что-то действительно могло совпасть с последующей реальностью, но произошло это лишь за счет большого количества постоянно возникающих в сценарии вариантов будущего.

Американский кинематограф весьма плодовит и выпускает бессчетное количество продукции, а, следовательно, рано или поздно найдется хоть одно произведение, где можно будет найти совпадения с реальной жизнью. На этот раз эта «честь» выпала «Глазам змеи».