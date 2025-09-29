Проевропейская партия PAS (действия и солидарности) под неформальным лидерством президента Молдавии Майи Санду сохраняет монобольшинсто в новом парламенте республики, выборы которого состоялись 28 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, в сравнении с прошлым законодательным корпусом фракция правящей партии существенно поредеет, оставив за собой 55 депутатских кресел (из 101).

Ряд аналитиков полагает такое большинство довольно хрупким. Ведь достаточно пяти «депутатов-перебежчиков», чтобы партия власти утратила контроль над законодательным органом.

Однако первоочередным вопросом, который предстоит решать новоизбранному парламенту, будет формирование нового правительства. И PAS будет делать это единолично.

А значит, на страже единства партийных рядов будет стоять не только президентская администрация, но и вся исполнительная вертикаль вкупе с правоохранительной системой. Так что депутатские «перелёты» весьма вероятны и в обратном направлении — от оппозиции к правящей партии.

Тем более что в минувшее воскресенье Республика Молдова получила самый «пёстрый» законодательный корпус в своей истории.

Наряду с тремя партиями в парламент прошли и два блока (Патриотический — экс-президента Игоря Додона и «Альтернатива» — мэра Кишинёва Иона Чебана). «Наша партия», возглавляемая политиком — популистом Ренато Усатым, и унионистская (выступающая за объединение с Румынией) «Демократия дома» Василие Костюка впервые добились парламентского представительства. Далеко не факт, что эти альянсы сохранят целостность, а молодые малые партии смогут эффективно контролировать свои фракции.

Так что у PAS есть потенциал для усиления парламентских позиций за счёт раздробленной, а потому слабой оппозиции.

Более того, этого требуют и интересы внутреннего единства в самом монобольшинстве. Ведь ситуация, когда наличествующих у PAS депутатов лишь с небольшим запасом хватает для гарантированного принятия законов, будет усиливать амбиции самих провластных парламентариев, поскольку голос каждого становится, по сути, решающим.

Поиск сателлитов из числа оппозиционных партий — это новая и, видимо, неприятная реальность для партии Санду. Обладая в прошлом парламенте 63 мандатами, её соратники просто не нуждались ни в чьей поддержке.

Причиной возникшего дискомфорта для PAS стал успех «тёмной лошадки» прошедших выборов — прорумынской партии «Демократия дома».

Не преодолей она проходного пятипроцентного барьера в парламент, остальные четыре победителя разделили между собой доставшиеся ей шесть мандатов. Позиции правящей партии были бы прочнее.

Но ещё более дискомфортным для партии Санду является то, что у неё впервые появляется парламентский оппонент «справа».

«Мы будем руководить, принимать решения и голосовать за будущие законопроекты, следуя евангельским заповедям: не кради, не прикасайся к государственному бюджету, почитай мать и отца», — пообещал лидер «Демократии дома» Костюк в разгар парламентской избирательной кампании. Приоритет антикоррупционной тематики, традиционных ценностей, унионизм — это то, что объединяет самую правую партию в молдавском парламенте с движением суверенистов в Румынии.

Между ними сложились очень тесные взаимосвязи. Тот же Костюк, обладая румынским гражданством, участвовал как кандидат Альянса за объединение румын (AUR) в парламентских выборах прошлого года в Румынии. В нынешнем году он агитировал на выборах главы Румынии за Джордже Симиона, сменившего в качестве лидера суверенистов Кэлина Джорджеску.

Между тем румынские суверенисты весьма нелицеприятно относятся к правлению Санду в Молдавии. Они идеологические противники, поскольку та активно поддерживала на президентских и парламентских выборах в соседнем государстве кандидатов леволиберального Союза спасения Румынии (USR) — антагониста AUR.

Симиону запрещён въезд в Республику Молдову, в чём он видит происки против себя лично Санду. Её режим румынский политик обвиняет в коррупции и призывает прекратить всякую поддержку официального Кишинёва.

Своим сенсационным успехом «Демократия дома» обязана в том числе всплеском популярности суверенистов в Румынии. После скандала со снятием Джорджеску с президентской гонки и непопулярных реформ нового либерально-социалистического правительства рейтинг партии AUR быстро растёт, и она лидирует в опросах политических предпочтений румын.

Так что на результаты парламентских выборов в Молдавии оказали влияние и глобальные политические процессы, разворачивающиеся на юго-востоке Европы, где набирают силу евроскептические политики.

В исторической Бессарабии идеи евроинтеграции сейчас также не на подъёме. В ходе голосования 28 сентября евроскептические партии различной геополитической ориентации в самой республике совокупно набрали почти 50% голосов избирателей. Между тем показатель правящей проевропейской партии без учёта голосов зарубежной диаспоры снизился с 52,8% (в 2021 году) до 44,13% голосов.

И это несмотря на закрытие около сотни неугодных власти телеканалов, сайтов и других СМИ, фактический запрет голосовать для молдавских избирателей из пророссийского Приднестровья, большие трудности, созданные для волеизъявления жителей традиционно евроскептичной Гагаузии. Не говоря ещё о запрете режимом Санду деятельности нескольких политических партий и снятии прямо с выборов двух оппозиционных режиму политических сил.

Как отмечает по итогам голосования бывший премьер-министр и лидер недопущенной к участию в выборах Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат, Санду больше чем кто-либо другой дискредитирует идею евроинтеграции в Молдавии. «Национальную цель европейской интеграции» подменили «интересом PAS в подтверждении своего большинства», когда «полиция использовалась для запугивания граждан… а открытое вмешательство президента в пользу правящей партии безвозвратно скомпрометировало избирательный процесс», заявляет политик, сам являющийся горячим поборником вступления Молдавии в ЕС.

Тем не менее именно европейская бюрократия вносит сегодня решающий вклад в консервацию в Молдавии режима Санду.

И как показывают три последние электоральные кампании (референдум о евроинтеграции, выборы президента и парламента), вырваться собственными силами из-под власти ставленников Брюсселя у Днестровско-Прутской республики сил, скорее всего, не хватит.