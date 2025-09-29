Гуманитарная флотилия Sumud («Стойкость»), одной из руководителей которой является шведская экоактивистка Грета Тунберг, несмотря на преследующие ее скандалы, продолжает движение к берегам сектора Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

Новой датой прибытия в анклав назначено 1 октября — день празднования Йом-Кипура в Израиле (также иногда называемого «праздник Судного дня»), что, по мнению активистов, очень символично.

Однако в поле зрения у мирового большинства совсем другое — в первую очередь скандалы и интриги, которые множатся по мере продвижения активистов к анклаву.

Европа идет на помощь

После череды инцидентов (например, сброса на суда активистов светошумовых гранат с неизвестных БПЛА), а также озвученного властями Израиля обещания оказать «пособникам ХАМАС» (которыми считают активистов Флотилии) «соответствующий прием» ряд стран Европы решил оказать активистам дополнительную поддержку. Тем более что в составе флотилии немало судов, принадлежащих гражданам ЕС.

Италия направила в эскорт два фрегата, а Испания — один сторожевой корвет класса «Метеоро».

Ожидалось, что к каравану присоединятся силы и других европейских стран, заинтересованных в доставке гуманитарной помощи в анклав, а для защиты от возможных провокаций со стороны Израиля будет использован «военный авторитет НАТО».

Однако реализовать на практике задумку не вышло.

Сначала Брюссель, а потом и представители Альянса поспешили опровергнуть эти смелые заявления. Рим и Мадрид присоединились к операции «в личном качестве» и не представляют интересы НАТО. В случае, если в пути с их кораблями что-то произойдет, это не станет поводом для активации механизма коллективной обороны и не приведет к военному вмешательству Альянса.

США также решились на демонстрацию флага.

В частности, в воды восточного Средиземноморья был в срочном порядке направлен один из кораблей, стоявших на якоре в порту Картахены. В «европейский конвой» он не войдет, однако будет вести патрулирование района, через который идет флотилия, чтобы «своевременно пресечь провокации».

Стоит отметить, что появление военных несколько воодушевило участников акции.

К флотилии присоединились (впервые за несколько недель) несколько новых судов. Выросла и частота пожертвований: прежде скептически настроенные спонсоры, по всей видимости, поверили, что под прикрытием Европы гуманитарный караван в этот раз точно достигнет берегов Газы.

Спорный пирс

Долгое время открытым оставался вопрос, куда именно причалят суда Sumud.

Особенно с учетом того, что из-за задержек в пути флотилия опоздала уже почти на две недели. И к тому же не успела провести разгрузку до начала активной фазы израильской операции «Колесницы Гидеона Бет», что делает причаливание к берегам анклава крайне опасным.

Гипотетически безопасной точкой выгрузки гумпомощи мог бы стать плавучий пирс, созданный вблизи Газы в мае 2024 года по инициативе экс-президента США Джо Байдена. Несмотря на формальное закрытие в июне 2025 года, пирс продолжает функционировать как оперативный объект, а зона вокруг него объявлена «чистой» от боевых действий.

С учетом этого флотилия вполне могла бы пристать к пирсу, не опасаясь попасть под огонь одной из сторон.

С другой стороны, пирс был развернут США для реализации собственных целей — в частности, для организации поставок медикаментов и продовольствия в анклав из распределительного центра на Кипре. О готовности предоставить его флотилии американское командование не сообщало. Кроме того, плавучая конструкция до этого полноценно не использовалась больше года и может банально не выдержать заявляемой нагрузки.

Вряд ли согласятся на такой вариант и сами активисты — тем более что формальная юрисдикция США заканчивается уже за пределами временной постройки. А дальше начинается зона контроля Израиля: заниматься распределением поступающих в анклав грузов будут уже военнослужащие его армии.

При этом единственная сухопутная дорога от пирса к Газе «впадает» в подконтрольный Израилю «коридор Нецарим», куда не допускаются посторонние. Отследить дальнейшую судьбу грузов участники гуманитарной акции уже не смогут.

Потоки критики

Чем дольше флотилия Sumud находится в море, тем больше вокруг нее возникает скандалов и домыслов.

В том числе потому, что новая миссия занимает гораздо больше времени, чем предыдущая (предпринятая летом 2025 года), хотя активисты идут тем же маршрутом, что и в прошлый раз. А какие-то отрезки преодолевали даже с опережением графика.

На этом фоне в прессе заговорили, что гуманитарный караван — не более чем пиар-акция отдельных активистов, пытающихся сколотить себе «общественный капитал» на чужих проблемах. Отсюда — общая неторопливость флотилии по пути в Газу и постоянный перенос времени прибытия.

К группе критиков присоединяются даже те, кто в целом поддерживает активистов.

Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сразу после отправки военных кораблей в сопровождение обвинила Тунберг и ее соратников в «безрассудстве и глупом пиаре», добавив, что Рим неоднократно предлагал обеспечить передачу груза Sumud другим посредникам — Кипру или Латинскому патриархату Иерусалима.

Оба поддерживают рабочие отношения с Тель-Авивом и имеют возможность доставить гумпомощь в анклав без дополнительных рисков. Однако все эти варианты были отвергнуты активистами.

И хотя Тунберг попыталась в недавнем интервью «пакетно» ответить и Мелони, и другим злопыхателям, заявив, что флотилия руководствуется «высшими целями» и берет на себя те задачи, которые официальные власти их стран взять не готовы, переубедить скептиков у нее, судя по всему, пока не получилось.

Масла в огонь подливают и множащиеся конфликты среди руководства проекта Sumud.

Например, на днях флотилию покинул координатор конвоя из Туниса Халид Буджемаа. Вместе с ним «отпочковались» несколько судов его ближайших сторонников.

Причина — приглашение на борт местного активиста Саифа Айяди, представляющего «ЛГБТК*-общину Туниса» и называющего себя «командиром квир-боевиков». Буджемаа счел вступление Айяди личным оскорблением и попранием его взглядов, после чего покинул проект.

С уходом Буджемаа охладели и отношения европейских активистов флотилии с Мариам Мефтах, обеспечивавшей коммуникацию с ближневосточными правозащитными организациями. При этом Мефтах постепенно «переходит в наступление» и возлагает ответственность за «разложение команды» на Тунберг, которая якобы и лоббировала налаживание отношений с «сомнительными организациями» ради расширения базы сторонников.

Не стоит исключать, что вслед за тунисским активистом Sumud покинут и другие ближневосточные волонтеры. И флотилия рискует дойти до берегов Газы сильно поредевшей.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России