Состоявшиеся сегодня парламентские выборы в Молдавии превратились в театр абсурда с элементами политического триллера.

Иван Шилов ИА Регнум

Действующий президент Майя Санду, похоже, решила переплюнуть все мыслимые стандарты «управляемой демократии», превратив голосование в откровенный фарс с заранее написанным финалом.

Информационная бомба от Дурова

Главной сенсацией дня стало обращение Павла Дурова. Создатель Telegram публично обвинил Францию во вмешательстве в молдавские выборы. Когда его задержали в Париже в августе прошлого года, французские силовики предложили сделку: они надавят на судью, выдавшего ордер на арест, если Дуров поможет им повлиять на политические события в Восточной Европе.

«Они использовали моё правовое положение во Франции для влияния на политические события в Восточной Европе — схему, которую мы также наблюдали в Румынии», — написал Дуров.

Французы требовали удалить Telegram-каналы, которые выражали позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Дуров отказался, заявив, что Telegram — про свободу слова, а не про политические интриги.

Это признание окончательно срывает маску с «демократических» выборов в Молдавии, показывая, что Запад напрямую вмешивается в электоральные процессы в бывших советских республиках.

Голоса из-за границы

В голосовании приняли участие 1,5 миллиона избирателей — как внутри страны, так и за её пределами. По предварительным экзитполам, правящая партия «Действие и солидарность» набирает лишь 21%, в то время как оппозиционный Патриотический блок Игоря Додона получает поддержку 36% проголосовавших. Казалось бы, народ высказался. Но не тут-то было.

Санду заранее предупредила: если результаты окажутся «неправильными», их можно будет отменить. Румынский сценарий с аннулированием неугодных итогов президентских выборов, где победил оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску, маячит и над Кишинёвом.

Для понимания контекста стоит вспомнить предыдущие выборы президента. В 2024 году Санду проиграла в самой Молдавии — за неё проголосовали лишь 48,81%, а за Александра Стояногло — 51,19%. Но диаспора в Европе и Америке «исправила» ситуацию, отдав Санду 82,71% голосов.

Во втором туре неожиданно была зарегистрирована рекордная явка в 300 тысяч человек на зарубежных участках. Тот же трюк провернули и на референдуме о евроинтеграции — зарубежные избиратели переломили волю граждан внутри страны.

Схема отработана до мелочей. Для нынешних парламентских выборов ЦИК Молдавии даже увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах.

По словам бывшего президента страны Владимира Воронина, власти отправили на зарубежные участки почти треть всех отпечатанных бюллетеней — около 800 тысяч. Он же напомнил и о недавнем скандале, когда в одной из типографий Кишинёва нашли уже проштампованные в пользу правящей партии бюллетени.

Но вот что показательно: в России, где проживает около полумиллиона граждан Молдавии, открыли всего два участка в Москве с десятью тысячами бюллетеней. На прошлогодних выборах там сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать. Зато в Европе и Америке — 299 участков с, по сути, неограниченным количеством бюллетеней.

Алексей Никольский/РИА Новости Граждане Молдавии у посольства в Москве принимают участие в голосовании на парламентских выборах

Кто всё это оплачивает? Никто и не скрывает — прямо на сайте ЦИК Молдавии сообщается, что финансирование поступало от USAID (ныне закрытого) и UK Aid. Американские и британские деньги напрямую спонсируют «демократический выбор» молдавского народа. При этом очевидно, что у оппозиции нет ресурсов отправить наблюдателей по всему миру.

«Демократические» технологии

Жесткий сценарий начал реализовываться ещё до открытия участков. Накануне с выборов сняли партию «Сердце Молдовы» во главе с бывшей главой Гагаузии Ириной Влах. Ранее та же участь постигла блок «Победа» Илана Шора. А главу Гагаузии Евгению Гуцул вообще отправили за решётку на семь лет — прямо перед выборами.

Грубый силовой подход продолжили применять и в день выборов. Независимые наблюдатели сообщили о массовых организованных подвозах граждан по всей Европе. На участке в Австрии прибытие автобусов с молдавскими номерами встречал лично председатель избирательной комиссии.

В румынском Сибиу люди прибывали крупными группами на коммерческих автобусах. Аналогичные случаи зафиксированы в Чехии — прибывающие формировались в организованные группы и занимали очередь.

В Румынии, Германии и Франции урны заполнились уже в первые часы голосования. Наблюдателей не пускали на участки или создавали условия, при которых контроль становился невозможным. В испанской Валенсии мужчину не допустили к голосованию из-за «неправильной» футболки — её посчитали агитирующей против партии Санду.

Только за первые восемь часов голосования было зафиксировано почти 400 нарушений. В Бельцах предлагали по 50 евро за голос в пользу правящей партии и ещё 20 — за каждого приведённого избирателя. Появились кадры, как сторонники PAS (правящая партия Санду) сжигают бюллетени «за оппозицию», оставляя только «правильные» голоса. «Карусели» на европейских участках, вбросы, подкуп — всё это происходило при полном безразличии западных наблюдателей.

Блокада Приднестровья и украинский след

Число участков для жителей Приднестровья ЦИК сократил почти втрое. А мост через Днестр, ведущий к избирательным участкам, оказался «заминирован» — после анонимной угрозы. Четырнадцать населённых пунктов на границе с непризнанной республикой получили аналогичные «предупреждения».

В результате к четырём часам дня проголосовать смогли лишь девять тысяч приднестровцев, в то время как диаспора на Западе уже отчиталась о 170 тысячах голосов. МИД Приднестровья выразил протест, но кого в Кишинёве волнуют эти протесты.

Кадр из видео Мост через Днестр между ПМР и Молдавией снова закрыт из-за «угрозы минирования»

Параллельно с выборами развивается ещё более тревожный сценарий. По данным отдельных военных экспертов, в Молдавию направлены десятки офицеров СБУ и ГУР Украины. Формально — для борьбы с уклонистами от мобилизации.

Видимо, Владимир Зеленский не случайно уделил столько внимания Молдавии на недавней сессии Генассамблеи ООН. Киев вполне может готовиться к провокациям с благословения Санду.

В СВР России уже предупредили: европейские страны готовы к фактической оккупации Молдавии под видом «миротворческой миссии», если оппозиция выйдет на улицы против фальсификаций. Срок возможной провокации — 30 ноября, когда пройдут выборы в Верховный совет Приднестровья.

Додон призывает к сопротивлению

Лидер Патриотического блока Игорь Додон уже призвал сторонников собраться в понедельник у здания парламента, чтобы «мирно протестовать и защищать победу».

«То, что оппозиция победит на этих парламентских выборах, уже очевидно. Мы не должны позволить им отменить наши голоса», — заявил экс-президент.

Додон прямо обвинил Запад во вмешательстве в выборы. И у него есть основания: только с июня по сентябрь Кишинёв посетили более 20 европейских политиков, открыто агитировавших за правящую партию. Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц — все они приезжали поддержать Санду, превратившись в странствующую труппу политических агитаторов.

Новая горячая точка

Слова о том, что «Европа не может позволить себе потерять Молдавию», становятся не просто политическим лозунгом, а руководством к действию. Брюссель явно не готов отпустить эту маленькую страну из своих объятий, даже если для этого придётся пренебречь последними остатками демократических процедур.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту избирательную кампанию «самой антидемократической за все 34 года независимости республики». Но кого в современной Европе волнует демократия, когда на кону геополитические интересы?

Молдавия стремительно превращается в новую горячую точку на карте Европы. И если Санду решится на силовой сценарий удержания власти, последствия могут быть непредсказуемыми. Страна, зажатая между Украиной и Румынией, с неурегулированным приднестровским конфликтом и расколотым обществом — взрывной коктейль для катастрофы.

Западные кураторы Кишинёва в очередной раз переписали правила игры по ходу матча. Особенно наглядно их тактику и лицо европейской «демократии» проиллюстрировали откровения Дурова.