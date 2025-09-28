27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, а затем ответил на вопросы журналистов. В своей речи министр затронул огромное количество вопросов — от Ирана до Венесуэлы.

Иван Шилов ИА Регнум

При всей важности и интересности затронутых тем самыми резонансными, пожалуй, стали три — «починка» ООН, слова Дональда Трампа и похороны европейского разума.

Когда-то давно, на заре существования организации, предполагалось, что пять постоянных членов Совбеза — СССР, Китай, США, Франция и Германия — будут вместе наводить порядок. Поддерживать мир и безопасность. А сейчас можно видеть, что западные страны не то что не поддерживают глобальную стабильность, но еще и всячески ее расшатывают.

«Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню». На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», — рассказывает Сергей Лавров.

Причем речь идет не о банальном стремлении бросаться камнями в стеклянном доме. Речь о том, что для западных государств дестабилизация мира является своего рода щепками, побочным эффектом их целенаправленной стратегии.

«Основной лейтмотив выступления Лаврова заключается в том, что основной угрозой международной безопасности является политика Запада, который пытается сохранить или реставрировать свою гегемонию», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Ради этого Запад вступает в конфронтацию с Россией, проводит неоколониальную политику в мире — а также препятствует реформированию ООН.

Запад противится приведению структуры организации (включая Совбез) в соответствие с нынешними реалиями и таким образом мешает решать одну из двух ключевых проблем организации — ее нерепрезентативность.

«Совет Безопасности недопредставлен в современном мире, что ведет к его ослаблению, маргинализации и демилитаризации», — говорит Дмитрий Суслов. Ведь для того, чтобы принимать легитимные решения по вопросам войны и мира, Совбез должен отражать расклад сил в мире.

«А этого не происходит, ведь в Совете мы видим Францию и Великобританию, которые являются ныне второстепенными странами, и не видим таких гигантов, как Индия и Бразилия», — продолжает Дмитрий Суслов.

Там также нет ни одной мусульманской (кто бы сейчас ни находился во власти в Великобритании) и ни одной африканской страны. Соответственно, расширение состава постоянных членов за счет Глобального Юга решит проблему репрезентативности.

«У нас Генеральный секретарь ООН — гражданин страны — члена НАТО, директор Департамента по политическим вопросам и миростроительству — гражданка страны — члена НАТО, директор Департамента миротворческих операций — гражданин страны — члена НАТО, директор Управления по координации гуманитарных вопросов, которое занимается операциями по всему миру и является весьма влиятельной структурой, — гражданин страны — члена НАТО (конкретно Британии), директор Департамента безопасности, что тоже важно для организации работы всей системы ООН, — тоже гражданин страны — члена НАТО», — напоминает Сергей Лавров.

И предлагает «демократизировать» Совет Безопасности через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки.

«Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную «прописку» в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента», — заявил он.

Да, это не будет означать немедленное решение проблемы неэффективности ООН. Однако в перспективе расширение за счет ответственных и влиятельных «южных» игроков, нацеленных на компромиссные решения (а Бразилия и Индия как раз таковыми являются — в отличие от куда более жестких Ирана или Турции), сделает для Запада конфликты в Совбезе куда более затратными и неэффективными. А значит, побудит его искать компромиссы там, где их можно найти.

Не менее интересной была та часть выступления Сергея Лаврова, которая касалась Дональда Трампа. В последние дни американский президент выступил с серией резких заявлений в адрес России: назвал ее «бумажным тигром» и чуть не повторил сентенцию Обамы о «разорванной в клочья экономике». А также пожаловался на то, что разочарован нежеланием Владимира Путина идти навстречу украинским хотелкам, и пригрозил санкциями.

Сергей Лавров отнесся к словам Трампа не как к правде, а как к эмоциональности. «У каждого государства и тем более у каждого лидера свой стиль ведения дел на международной арене, равно как и дома», — заявил министр.

Также он выразил свое отношение в высказываниям американского президента как к тому, что должно было быть сказано после встречи с Владимиром Зеленским: «В дипломатии, как вы знаете, и прежде всего в публичной дипломатии, многое может произноситься, исходя из специфики момента».

А все потому, что Россия, во-первых, смотрит не на слова, а на дела. «Ужесточение риторики Трампа никоим образом не ведет к ужесточению политики США. Их вовлеченность в украинский конфликт остается на том же уровне, что и раньше», — говорит Дмитрий Суслов.

То есть Вашингтон продолжает продавать оружие Киеву, не увеличивая и не уменьшая объем этих продаж. Сохраняет санкции против России, не усиливая и не ослабляя их.

По словам Сергея Лаврова, Россия ценит то, что администрация Дональда Трампа с самого начала предложила возобновить диалог между странами, и не видит какого-либо отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией.

Москва не собирается играть в эмоциональную дипломатию, которую ей пытаются навязать Зеленский и его западные подельники. «Зная характер Трампа, очевидно, что если мы начнем цепляться и жестко реагировать на каждый его твит, на его не вполне адекватные и уважительные слова, то он от этого будет только заводиться», — говорит Дмитрий Суслов. Заводиться — и, возможно, переходить от слов к делу, чего и хочет Европа на пару с киевским режимом.

Москва поддерживает американское стремление к прагматизму. «В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», — говорит Сергей Лавров. Именно в диалоге с прагматичными Соединёнными Штатами Россия видит помощь окончанию нынешнего конфликта.

«Лавров дал понять, что Россия по-прежнему рассматривает администрацию Трампа в качестве преференциального собеседника по Украине, тогда как Европу видит в качестве сторонника войны, пытающегося сорвать политико-дипломатическое урегулирование», — говорит Дмитрий Суслов.

И Европа сейчас всячески доказывает правоту российской позиции. Доказывает своей безответственной, поджигательской линией поведения на той же Украине, а также в рамках российско-европейских отношений.

«Ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным, грубо нарушая ключевое уставное требование — уважение суверенного равенства государств», — говорит Сергей Лавров.

И заявляет, что пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному.

Понятно, почему они не просматриваются. Ведь если для Трампа война на Украине является чужой, унаследованной им от администрации Джо Байдена (о чем он напоминает в ходе чуть ли не каждого своего выступления по Украине), то для европейских лидеров она своя, собственная. И поражение в ней тоже будет их собственное.

«Ни Киев, ни европейцы не готовы договариваться по-честному, потому что они понимают: любая такая договоренность, основанная на уважении российских интересов и на объективной реальности, станет для них колоссальным политическим поражением, которое может просто смести нынешние европейские элиты на помойку истории», — говорит Дмитрий Суслов.

Электорат и собственный бизнес просто не простят им тех экономических, социальных, дипломатических и даже жертв, которые были принесены на алтарь проигранной войны.

Более того, вместе с элитами на свалку может уйти проект евроинтеграции как таковой. Многие национальные политики и до СВО критиковали ситуацию, при которой на откуп неэффективным и никем не избираемым брюссельским чиновникам были отданы важнейшие инструменты управления и полномочия, а поражение в войне лишь докажет правоту евроскептиков.

Именно поэтому Европа так упорно лезет в бутылку — делает все для того, чтобы война не заканчивалась. Надеется на какое-то чудо — на «черного лебедя», который поможет ей каким-то образом обернуть ситуацию на фронте в свою пользу.

И в этой надежде она идет на все более и более неприемлемые шаги, которые все больше и больше отождествляют поражение в войне с крахом Евросоюза как таковым.

Например, ради продолжения выживания киевского режима канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает в 2025 году использовать для его финансирования 140 миллиардов евро из денег основного тела замороженных российских активов.

«В надежде на то, что Россия будет истощаться и после войны пойдет на менее выгодные для себя условия», — поясняет логику Берлина Дмитрий Суслов. То есть, проще говоря, простит это воровство.

А еще Европу подпитывает надежда на то, что со временем все-таки удастся вовлечь США в войну. И рано или поздно ей нужно будет каким-то образом эти 140 миллиардов возвращать. Не говоря уже о том, что страны Глобального Юга десять раз подумают перед тем, как вкладывать свои суверенные деньги в европейскую экономику.

Если, конечно, к окончанию СВО там вообще останется что-то, во что будет целесообразно вкладывать.