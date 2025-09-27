Золотая осень щедро одаривает нас не только багрянцем листвы, но и богатым урожаем овощей и фруктов, которые природа приберегла к холодному сезону.

Jiang Keqing/VCG/Visual China Gr/TASS

Когда на прилавках появляются ароматная хурма, терпкая айва, загадочная фейхоа и рубиновые зерна граната, становится понятно — пришло время запасаться витаминами на долгую зиму.

Витаминная кладовая

Нутрициолог Любовь Френкель в интервью ИА Регнум объясняет, почему именно осенние дары природы так ценны для здоровья. «К поздним овощам относят тыкву, белокочанную и брюссельскую капусту, морковь, свёклу, репу, пастернак, корневой сельдерей. К поздним фруктам — яблоки зимних сортов, груши, айву, хурму, гранаты, фейхоа, цитрусовые», — перечисляет эксперт.

Она подчеркивает, что эти культуры достигают пика питательной ценности именно к осени, накапливая витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые организму в холодное время года.

Интересно, что поздние овощи и фрукты действительно могут содержать больше полезных веществ, чем летние. Френкель поясняет, что дело не только в количестве витаминов, но и в их стойкости: «Поздние овощи и фрукты отличаются стойкостью к хранению и способностью удерживать питательные вещества дольше, чем летние ягоды и зелень».

Капуста, например, настоящий чемпион по содержанию витаминов С и К, морковь и тыква богаты бета-каротином, а свёкла — фолатами и минералами.

Эти вещества не просто укрепляют иммунитет, но и помогают организму адаптироваться к холодам, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и улучшают состояние кожи в период, когда она сильнее страдает от перепадов температур.

Главные герои осеннего стола

Особого внимания заслуживает хурма — один из самых популярных осенних фруктов. В Роспотребнадзоре отмечают, что главная польза хурмы заключается в изобилии бета-каротина — мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием.

Специалисты ведомства также подчеркивают, что хурма — это кладезь микроэлементов: в ней достаточно калия, способствующего выведению избытка жидкости из организма, магния, улучшающего усвоение других полезных веществ, железа, помогающего при анемии, и йода, необходимого для здоровья щитовидной железы.

Многих смущает вяжущий эффект хурмы, но Любовь Френкель успокаивает: этот эффект объясняется высоким содержанием танинов в недозрелых плодах: «В спелых плодах танинов меньше, поэтому выбирайте мягкую хурму без зелёных прожилок», — советует нутрициолог.

В то же время она предупреждает, что с хурмой нужно быть осторожными людям с диабетом из-за высокого содержания сахара, а также тем, кто страдает тяжёлыми запорами и кишечными спайками.

При выборе хурмы в магазине или на рынке эксперты рекомендуют обращать внимание на несколько признаков качественного плода: ярко-оранжевую окраску, упругую консистенцию, сочную и мясистую мякоть.

У спелой хурмы должна быть гладкая и блестящая кожица, сухие коричневые листья — зеленые говорят о незрелости. На плодах не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.

Осенние фрукты — это не только привычная хурма. «Айва содержит пектины, мягко поддерживающие ЖКТ. Гранат — полифенолы и железо, укрепляющие иммунитет и предотвращающие анемию. Фейхоа — йод и витамин С, поддержка щитовидной железы», — характеризует каждый фрукт Любовь Френкель.

Фейхоа появляется на прилавках с начала сентября и продается до января. Эта зеленая ягода с Кавказа — один из рекордсменов по содержанию йода среди растительных продуктов. В восточной хурме, кстати, тоже очень высокая концентрация этого важного микроэлемента.

Но в фейхоа йода столько же, сколько в морепродуктах, и он легко усваивается организмом. Кроме того, благодаря высокому содержанию витамина С и эфирных масел, фейхоа особенно полезна осенью и зимой для защиты от простуды и вирусов.

Айва, которую часто недооценивают из-за терпкого вкуса в сыром виде, после термической обработки превращается в ароматное лакомство. Она содержит витамины А, С, В1, В2, РР, а также соли калия, меди, железа, фосфора, кальция.

Айва полезна при малокровии, желудочно-кишечных заболеваниях, оказывает противобактериальное действие. Из нее получаются великолепные джемы, мармелады, а запеченная с медом айва — это не только десерт, но и эффективное средство от кашля.

Гранат — еще один осенний суперплод, о пользе которого можно говорить бесконечно. Он богат витаминами С, группы В, Р и целым коктейлем микроэлементов. Полифенолы граната обладают мощным антиоксидантным действием, а железо помогает поддерживать уровень гемоглобина. К тому же гранат можно есть с косточками — это улучшает работу кишечника.

Секреты правильного хранения

Чтобы поздние овощи и фрукты радовали всю зиму, важно правильно их хранить. Френкель делится секретами: овощи и фрукты нужно держать в прохладе при температуре от 0 до +5 °C, в тёмном и сухом месте. «Не храните в полиэтилене и рядом с картофелем», — предупреждает эксперт.

Что касается заготовок, нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение заморозке, которая обеспечивает почти полное сохранение витаминов. Сушка концентрирует минералы, а квашение превращает овощи в источник пробиотиков.

«Можно замораживать хурму — она теряет терпкость, гранатовые зёрна и айву лучше предварительно бланшировать», — добавляет Френкель.

Нутрициолог дает конкретные рекомендации по употреблению осенних фруктов. По словам Френкель, норма хурмы — один плод в день, граната — от половины до целого плода, айвы — до одного небольшого фрукта.

Важно и время употребления: «Сладкие фрукты, такие как хурма и виноград, лучше есть утром или днём, вечером отдавать предпочтение овощам», — советует эксперт.

Для лучшего усвоения полезных веществ Френкель рекомендует правильные сочетания: каротиноиды из тыквы и моркови лучше усваиваются с маслами и орехами, витамин С из капусты и граната помогает усвоить железо, а клетчатка корнеплодов смягчает действие белковой пищи.

Кому особенно нужны осенние витамины

Любовь Френкель обращает внимание на то, что разным возрастным группам нужны разные осенние продукты. «Для детей полезны хурма, гранат, тыква и морковь — для роста и иммунитета. Для пожилых — капуста с витамином К, свёкла для сосудов, айва и фейхоа для щитовидки», — перечисляет нутрициолог.

При этом есть и ограничения. Диабетикам следует ограничить сладкие фрукты, при гастрите нужно быть осторожными с гранатом из-за кислот, а при склонности к запорам лучше ограничить айву.

В Роспотребнадзоре также предупреждают, что не следует злоупотреблять хурмой, сочетать ее с высокобелковой пищей и излишне лакомиться ею при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите.

Как же поздние плоды защищают нас зимой? Френкель объясняет механизм: витамин С и антиоксиданты обеспечивают профилактику простуд, каротиноиды защищают слизистые и кожу, а пробиотики из квашеных овощей укрепляют иммунитет через микробиоту кишечника.

Интересно, что даже привозные фрукты сохраняют большую часть пользы. «Гранат из Турции, хурма из Азербайджана сохраняют большую часть пользы. Потери витамина С при транспортировке есть, но минералы и антиоксиданты остаются в полном объёме», — успокаивает нутрициолог.

Так что осень не только время хандры, но и период укрепления здоровья. Природа словно готовит нас к зиме, предлагая именно те продукты, которые помогут пережить холода без болезней и авитаминоза.

И нужно не упустить сезон, успев насладиться всем разнообразием «поздних» овощей и фруктов, правильно их выбирая и сохраняя. Ведь каждый такой плод — это природный дар, способный поддержать организм в самое сложное для него время года.