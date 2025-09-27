Одной из главных гордостей российской экономики последних лет стал агропромышленный комплекс, демонстрирующий впечатляющие темпы развития.

ИА Регнум

За последнее десятилетие Россия совершила настоящий прорыв: из крупного импортера продовольствия превратилась в одного из ключевых экспортеров сельхозпродукции, занимая первое место в мире по экспорту пшеницы и входя в топ-3 по поставкам зерновых.

Выручка отрасли с 2000 года выросла более чем в 20 раз, достигнув 16,6 трлн рублей, а производство по ключевым категориям увеличилось до 7,5 раза.

При этом страна не просто наращивает объемы. Она гарантирует гражданам продовольственную безопасность по базовым продуктам питания — по многим позициям самообеспеченность составляет 100%.

Можно уверенно заявить, что в условиях глобальной нестабильности и климатических вызовов российский АПК доказал свою устойчивость и способность не только закрывать внутренние потребности, но и вносить существенный вклад в общемировую продовольственную безопасность. Почему это стало возможным?

Продовольственная независимость: от планов к реальности

Россияне теперь могут не беспокоиться о наличии основных продуктов питания на полках магазинов. По оценке Ивана Лизана, главы аналитического бюро проекта «Сонар-2050», ситуация с обеспеченностью внутреннего рынка выглядит более чем оптимистично.

«Возьмем такой базовый продукт, как молоко — Россия практически не импортирует сырое молоко. Соответственно, со всеми сопутствующими молочными продуктами, включая сыры, никаких проблем нет. Объема производства полностью достаточно для обеспечения внутренних потребностей», — отмечает эксперт в интервью ИА Регнум.

Сильнее прочего приятно удивляют и достижения в животноводстве. Если еще десять лет назад страна активно импортировала мясную продукцию, то сегодня картина кардинально изменилась.

Иван Лизан напоминает, что в позапрошлом году был поставлен абсолютный рекорд по потреблению свинины — так много ее россияне не ели никогда в истории. С 2019 года Россия стала чистым экспортером этого вида мяса, полностью изменив баланс внешней торговли.

Андрей Дальнов, преподаватель продовольственной безопасности в РАНХиГС, в беседе с ИА Регнум подтверждает эти оценки: «По самым базовым продуктам — мясу, молоку, молочным продуктам, зерновым и крупам — самообеспеченность у нас стопроцентная. В целом мы достигли хорошего равновесного состояния и можем существовать независимо от внешних рынков».

Эксперт особо подчеркивает исторический контекст этих достижений — потребление животного белка в России находится на самом высоком уровне с начала 1990-х годов.

«По мясу у нас рекорды потребления, которых никогда не было в нашей истории. Это один из самых успешных проектов за всю историю совместных усилий бизнеса и государства», — констатирует Дальнов.

Свежая статистика подтверждает продолжение позитивной динамики — за первое полугодие 2025 года производство сельхозпродукции выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период было получено свыше 7,8 млн тонн скота и птицы на убой — на 0,4% больше, чем в прошлом году. В частности, производство птицы на убой увеличилось на 3%, до 3,6 млн тонн, а яиц — на 4,6%, до 23,8 млрд штук.

Валовое производство сырого молока выросло на 0,3% и составило 16,9 млн тонн. Увеличивается продуктивность поголовья — за январь–июнь надой молока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 4,5 тыс. кг, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Ценовая стабилизация и яйца для Америки

Важно, что улучшения заметны покупателям. Картофель, который весной вызывал наибольшее беспокойство из-за резкого подорожания, к концу августа достиг отметки 41,5 рубля за килограмм, что на 11% ниже показателей годичной давности.

Еще более высокую динамику продемонстрировали овощи «борщевого набора». По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в июле картофель «первой цены» потерял в стоимости 36,2%, капуста подешевела на 34,7%, свекла — на 29,3%, морковь — на 29,2%, а репчатый лук — на 23,2%.

Во многом это результат системной работы государства с торговыми сетями. В особенности это касается яблок и курицы, где колебания цен в рознице были сдержаны, несмотря на рост закупочной стоимости.

В целом удешевление затронуло 16 из 25 категорий товаров первой необходимости. Черный чай подешевел на 7,8%, рис — на 6,9%, вермишель — на 6,8%, сезонные яблоки — на 5,2%, подсолнечное масло — на 4,8%.

Отдельная впечатляющая тема — яйца. Сейчас в популярных торговых сетях можно найти десяток куриных яиц даже по 35 рублей. Средняя же цена за десяток к 8 сентября упала до 82,49 рубля — минус 21,1% к прошлому году.

Это стало возможным благодаря комплексу государственных мер: обнулению ввозных таможенных пошлин, временному ограничению экспорта и заключению соглашений с производителями о сдерживании торговых наценок.

С 1 февраля 2025 года куриные яйца включили в перечень социально значимых продуктов, что дополнительно мотивировало производителей снижать отпускные цены.

Показательно, что впервые в современной истории российские яйца закупили США. В июле Штаты ввезли яиц из России на $455 тыс. Это была первая поставка с 1992 года.

Региональные достижения и федеральные рекорды

Российские регионы демонстрируют превосходные результаты, каждый — в своей специализации. Например, Волгоградская область прочно закрепилась в десятке лидеров по производству сельхозпродукции, заняв в 2024 году 7-е место в стране по валовому сбору зерновых.

За последние шесть лет поставки зерновых из региона выросли в 5,6 раза, продукция экспортируется в Турцию, Египет, Пакистан, Ливию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и другие страны.

Регион сохраняет лидерство по производству овощеводческой продукции закрытого и открытого грунтов. Уже к началу июня этого года был собран урожай с площади более 102 гектаров, что составило около 30 тысяч тонн продукции.

Большое внимание в области уделяется развитию малого агробизнеса — в 2025 году на эти цели в виде грантов и субсидий предусмотрено более 258 млн рублей, включая новый вид поддержки — грант «Агромотиватор» для фермеров из числа участников СВО.

Отличные результаты также показывает Саратовская область. К началу августа здесь было намолочено 2119,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. С января по июль с территории региона экспортировали 73,8 тыс. тонн зерновых и 51,6 тыс. тонн продуктов переработки зерна в 24 государства.

В области реализуются 20 крупных инвестиционных проектов в агропроизводстве с общим объемом инвестиций более 56,1 млрд рублей, которые создадут около 1,5 тыс. рабочих мест.

Белгородская область сохраняет позиции крупнейшего в России региона — производителя мяса, дав за первое полугодие показатель в 858,2 тыс. тонн. Краснодарский край рассчитывает собрать в текущем году не менее 13,8 млн тонн зерновых, при этом 100% посевов пшеницы, риса и сои — это семена отечественной селекции.

Ростовская область, несмотря на сложные погодные условия, к июлю намолотила 1,75 млн тонн зерна. Татарстан, занимающий первое место по производству молока, в этом году рассчитывает довести производство до 2,3 млн тонн; по итогам уборочной кампании в республике собрано 4,6 млн тонн зерна.

Ставропольский край достиг исторического максимума, собрав 10 млн 31 тыс. тонн зерновых — на 28,6% больше прошлого года. Алтайский край, активно внося вклад в обеспечение внутренних потребностей страны, к сентябрю убрал 70% посевных площадей; валовое производство зерна составило свыше 4 млн тонн.

Липецкая область демонстрирует урожайность зерновых на 12 центнеров выше прошлогодней. В регионах Северного Кавказа на 6% увеличилось производство баранины в сравнении с первым полугодием 2024 года. Региональным чемпионом стала Кабардино-Балкария, где прирост составил 28%.

Региональные достижения российского АПК можно перечислять долго, каждый регион вносит свой весомый вклад в общую продовольственную корзину страны.

На федеральном уровне достижения не менее впечатляющие. По итогам 2024 года Россия экспортировала 109 млн тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму $43 млрд, заняв третье место в мире по поставке продовольствия в физическом весе.

Высокие показатели у нас и в экспорте удобрений. В 2024 году он составил 42 млн тонн, что на 13% превышает показатель 2023 года. При этом производство удобрений в России в 2024 году превысило 63 млн тонн — это абсолютный рекорд со времен Советского Союза.

Наибольший рост показали поставки калийных удобрений — на 31%, до 13,3 млн тонн. Россия сохраняет статус крупнейшего в мире экспортера азотных удобрений и ведущего поставщика калийных и фосфорных.

Важным достижением стало значительное продвижение в импортозамещении семян. Доля семян отечественной селекции в 2024 году выросла до 67,6 процента, при этом к 2030 году страна планирует выйти на 75 процентов самообеспеченности посевным материалом. В 2024 году Россия импортировала 29,8 тыс. тонн семян, что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За январь–май 2025 года Россия экспортировала в страны ЕАЭС около 4,6 млн тонн продукции АПК на сумму более $3,2 млрд — рост на 10% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом. Экспорт мяса птицы вырос на 30%, при этом на Китай пришлось 44% стоимостного объема — более $195 млн. Поставки в Саудовскую Аравию увеличились на 90%.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью на ПМЭФ-2025 подчеркнула масштаб трансформации: «За последние 10 лет мы совершили невероятный прорыв в производстве продуктов питания. Пожалуй, в мире не было примера столь быстрого развития аграрного сектора, как в России».

По ее словам, сегодня при всем разнообразии ассортимента в магазинах практически всё, что видят покупатели на полках, — отечественная продукция.

Технологический прорыв и цифровизация АПК

Современное российское сельское хозяйство активно внедряет передовые технологии, что позволяет повышать эффективность производства и снижать зависимость от импорта. Для реализации этих задач с этого года стартовал национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», охватывающий несколько ключевых направлений.

В области селекции растений классические методы дополняются технологиями маркерной и геномной селекции, что позволяет максимально сократить сроки разработки новых сортов. На базе Курчатовского института и Тимирязевской академии создаются платформы для геномной селекции культурных растений.

В животноводстве разрабатываются индексы племенной ценности крупного рогатого скота для повышения производства молока — к 2030 году планируется увеличение на 4,5 млн тонн.

Уже сейчас происходит широкая цифровизация. В настоящее время цифровые инструменты используют около 40% занятых в отрасли компаний. По оценкам экспертов, внедрение искусственного интеллекта в АПК России может принести свыше $6 млрд дополнительной операционной прибыли ежегодно.

Андрей Дальнов полагает, что в будущем сильное подспорье окажут дроны: «Сельское хозяйство будет оснащено дронами. С их помощью себестоимость производства снижается, по китайским оценкам — на 30%».

Он отмечает, что опрыскивание и обработка средствами защиты растений с помощью дронов происходит гораздо результативнее. Можно вносить удобрения точечно, что дает хороший прирост эффективности.

Сегодня в стране уже используется свыше 12 тыс. тракторов и почти 3 тыс. комбайнов с элементами автопилотирования. Российские «Кировцы» могут передвигаться с помощью спутниковой навигации и машинного зрения, обеспечивая высочайшую точность при обработке полей.

Внедрение современных технологий становится особенно важным в условиях растущей климатической нестабильности. Точное земледелие, системы мониторинга и прогнозирования позволяют аграриям быстрее реагировать на погодные аномалии и минимизировать потери.

Однако даже самые передовые технологии не могут полностью нивелировать влияние экстремальных природных явлений.

Европейский упадок и шанс для России

Весенние заморозки и летняя засуха стали серьезным испытанием для аграриев, но российская модель организации АПК продемонстрировала высокую устойчивость. Иван Лизан объясняет, что погодные аномалии в одной части страны действительно компенсируются благоприятными условиями в других регионах, хотя и с оговорками.

Тем не менее основные регионы-поставщики — юг России и Черноземье — сохраняют стабильность производства. Предварительный прогноз по масличным — 32,5 млн тонн, что выше прошлогоднего уровня.

По оценкам Минсельхоза, несмотря на определенные сложности, в текущем году ожидается урожай зерна на уровне 135 млн тонн, включая 90 млн тонн пшеницы (+9% год к году). Во многом этот рост обеспечивают центральные и сибирские регионы. Южные регионы, к сожалению, уже второй год страдают из-за засухи.

Важно отметить, что засуха затронула не только Россию. Прошедший август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года, при этом особенно тяжелая ситуация сложилась в Восточной Европе и странах Балканского полуострова.

«Европа сталкивается с большими проблемами. Не в последнюю очередь из-за того, что у Европейского союза денег больше не становится», — анализирует ситуацию Иван Лизан.

Помимо общего экономического спада, охватившего еврозону в последние годы, европейские бюджеты будут дополнительно истощаться из-за стремительно растущих расходов на военное производство.

Лизан также отмечает жесткие экологические требования в ЕС: ограничения использования химических средств защиты растений, удобрений, переход на органику — всё это не добавляет стабильности европейским фермерам.

Отдельного упоминания здесь достойна главная аграрная держава Западной Европы — Франция, где менее чем за полвека три четверти фермеров были вынуждены бросить свое дело. Непростая ноша французских фермеров подтверждается повышенным уровнем самоубийств — у частных аграриев этот показатель на 20% выше, чем в среднем по стране.

Кризис европейского фермерства усугубляется климатическими изменениями, которые по-разному влияют на аграрный сектор в различных регионах мира. Если для Южной Европы потепление означает усиление засух и снижение урожайности, то для России с ее обширными северными территориями ситуация может развиваться иначе.

Андрей Дальнов даже усматривает здесь определенные возможности: «Россия — одна из немногих стран, которая может выиграть от изменения климата как сельскохозяйственная страна».

Возможны совместные стратегии продовольственной безопасности с Ираном и странами Африки, где погодные условия будут ухудшаться — они могли бы приносить нам инвестиции, взамен получая из России гарантированный поток базовых продуктов.

Меры поддержки: от субсидий к системным решениям

Государственная поддержка АПК в 2025 году носит комплексный характер. Правительство направило дополнительно 2 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования, что дает возможность аграриям наращивать объемы производства.

На финансирование агрострахования с господдержкой заложены рекордные 7 млрд рублей — это позволит увеличить долю застрахованной посевной площади с 19,5% до 21%.

Эксперты указывают на необходимость дополнительных мер. Иван Лизан считает критически важным облегчение налогового бремени для растениеводов: «Они обеспечивают большую массу валютной выручки в Россию от экспорта сельхозпродукции, и им достаточно тяжело».

Особенно остро стоит вопрос доступности кредитных ресурсов — из-за высокой ключевой ставки они слишком дороги, а программы льготного кредитования ограничены по финансам и сложны по документообороту.

Оксана Лут обозначила еще одну проблемную точку — цены на сельхозтехнику: «Мы сейчас видим некоторую тревожность в связи с ценами на агротехнику. В этом году некоторые производители приняли довольно агрессивную позицию».

По ее словам, из-за этого предприятия не могут обновлять машинный парк в необходимых объемах. В текущем году закуплено 18 тысяч единиц техники, более половины — по программе «Росагролизинг».

Среди необходимых дополнительных мер эксперты называют продление льготного периода лизинга, предоставление отсрочек по платежам для хозяйств, пострадавших от погодных аномалий, работу над снижением ключевой ставки и повышением доступности сельскохозяйственной техники.

Андрей Дальнов предлагает задуматься над новым подходом: «Фактически заканчиваются возможности поддерживать производителей за счет таможенно-тарифной выгоды. Необходимо переключаться на стимулирование спроса».

По его мнению, можно смещать спрос от нежелательных продуктов к желательным через акцизы — это не просто сбор налогов, а стигматизация определенных категорий товаров.

Немаловажно и расширять горизонт планирования. Для этого нужны исследования и прогнозы, выстроенные на их базе.

Сейчас основной массив научных изысканий составляют работы западных ученых, в основном работающих на американские институты. В этой ситуации необходимо увеличивать финансирование отечественной научно-академической сферы. Это вопрос продовольственной и, шире, национальной безопасности.

Экспортный потенциал и перспективы развития

Несмотря на все вызовы, Россия уверенно сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке сельхозпродукции. Российское зерно поставляется в 108 стран, 70 из них закупают пшеницу. В прошлом году Россия начала экспорт в 11 новых стран и возобновила поставки в 7 государств.

Растет не только география, но и ассортимент экспортируемой продукции. Экспорт молочной сыворотки вырос в 2,3 раза, сыров и творога — на 18%, кисломолочной продукции — на 23%, мороженого — на 37%. Рапсовое масло показало рост экспорта на 40% в натуральном выражении, превысив 780 тыс. тонн с начала 2025 года.

Первостепенный интерес представляет китайский рынок. Поставки свинины туда выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Китай заинтересован в дополнительных поставках 1 млн тонн сена люцерны, а за последние пять лет импорт гречки из России в КНР увеличился в 70 раз.

Как отмечает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, в КНР случился бум на мясную, молочную, кондитерскую продукцию, а также морепродукты и мед из России. Сегодня Россия занимает больше 40% китайского рынка меда.

Министр Оксана Лут уверена в сохранении лидерства: «Мы ожидаем, что Россия сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне. Это наша стратегическая задача». По итогам текущего сезона поставки пшеницы за рубеж составят порядка 45 млн тонн, экспорт всех зерновых — около 53 млн тонн.

Анализ отрасли показывает, что российский агропром доказал способность не только обеспечивать продовольственную безопасность страны, но и вносить существенный вклад в глобальную продовольственную стабильность.

Сочетание государственной поддержки, технологической модернизации и географических преимуществ создает прочный фундамент для дальнейшего развития. При этом системный подход к решению проблем и готовность к адаптации в меняющихся условиях выгодно отличают Россию от многих других стран.

Достигнутые результаты — это не предел, а основа для новых достижений в обеспечении продовольственной независимости и укреплении позиций на мировых рынках.