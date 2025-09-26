Украина победила в войне против России — именно такой вывод можно сделать из слов Владимира Зеленского. И победой в его понимании является то, что Москва не смогла захватить всю украинскую территорию.

Иван Шилов ИА Регнум

С такими же нарративами выступают и западные политики. По их словам, Владимир Путин начинал СВО с целью получения полного контроля над Украиной, и сейчас это сделать уже невозможно. Потому что Европа спасла Украину и ее светлое будущее. А значит, победила.

Заявления откровенно лживые. С самого начала СВО Россия говорила о том, что ее целью является не захват Украины. Мирный план, парафированный в Стамбуле весной 2022 года, не включал передачу России украинских территорий.

Более того, Стамбульский план не подразумевал смещение Зеленского — на тот момент еще занимающий должность легитимного президента Украины, он сохранял свой пост и мог идти на новые выборы.

Целями России — многократно озвученными президентом — является обеспечение прав русскомыслящих граждан Украины, а также нивелирование угроз для безопасности России, исходящих с украинских территорий. Киев отказался идти в этих вопросах на разумный, в том числе и с точки зрения украинского государственного проекта, компромисс, и СВО продолжилась.

И сейчас с каждым днем Москва освобождает новые квадратные километры территорий, тогда как последнее громкое деяние противника — это временная террористическая оккупация курского приграничья, где его в результате полностью разгромили.

Более того, под победой понимаются не только успехи на поле боя, но и успехи в тылу, а также наличие у страны будущего, в том числе экономического. У России всё это есть. Страна сама себя обеспечивает, достигает экономического роста, реализует масштабные проекты (чего стоят только проекты по созданию АЭС с замкнутым топливным циклом). У Украины же нет ни настоящего, ни будущего.

«Украина не может существовать без внешнего финансирования в текущем виде и с текущими расходами просто потому, что после начала СВО расходы ее государственного бюджета выросли в два раза. И покрывает эту разницу именно внешнее финансирование», — объясняет ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

По словам эксперта, в прошлом году Киеву нужно было получать извне около 3,5 миллиарда долларов в месяц «просто для того, чтобы покрывать расходы на тыл и минимальные на фронт, прежде всего выплаты денежного довольствия. Закупки вооружения — это уже дополнительные деньги».

Без денег извне Украине придется выбирать между тылом и фронтом. Причем выбирать в ситуации, когда отказ от любого направления гарантирует коллапс.

Сейчас финансирование предоставляется иногда за счет грантов, но в основном все-таки кредитов. «У МВФ кабальные условия, но Украину это не волнует. Она перешла на подлинно постиндустриальную модель экономики с украинской спецификой: освоение внешней помощи, работорговля, мародерство. А что там будет у аграриев, машиностроителей и энергетиков, никого не интересует», — говорит Иван Лизан.

При этом финансирование вечным не будет. По словам Ивана Лизана, изначально ЕС, США, а также связка Всемирный банк — МВФ давали примерно по 30% финансирования каждый. После ухода администрации Джо Байдена давление снизилось и страны начали сокращать расходы на Украину.

Из всех союзников США лишь Европа демонстрирует готовность сохранять нынешний уровень расходов на поддержку Киева. Однако в условиях сокращения (или даже ликвидации) американского финансирования Евросоюз должен кратно увеличить объем выделяемых средств только для того, чтобы покрыть выпадающую долю США. Не говоря уже о покрытии каких-то новых потребностей.

Поскольку значительная масса выделенных средств была кредитами, а не грантами, Украина закончит войну в колоссальных долгах, превышающих объем ее ВВП. И долги эти станут еще одним препятствием на пути и без того сложнейшего восстановления страны.

«У Киева и Брюсселя нет ни средств, ни желания, ни умения, ни понимания того, как это сделать. Западу Украина безразлична, а киевскому режиму нужно, чтобы процесс восстановления был бесконечным — ведь он требуется лишь для того, чтобы воровать с него деньги», — говорит Иван Лизан.

С такими перспективами, по его мнению, сразу же после открытия границ с Украины уедет столько же людей, сколько выехали в 2022–2024 годах.

В этой ситуации заявления Зеленского об уже состоявшейся победе, а также поддержка их западными политиками носят исключительно прикладной характер, создавая картинку из параллельной реальности для того, чтобы определенному пулу СМИ и политиков было что подхватить.

«Это лишь попытка конвертации очевидного поражения на поле боя в свою политическую или политико-дипломатическую победу. А заодно это хороший способ для США и Европейского союза выйти из этого конфликта с сохранением лица», — объясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Иными словами, набором слов и громкими заявлениями поражение маскируется и объявляется победой.

По мнению Килинкарова, возможность возврата Украиной утраченных территорий уже всерьез никем не рассматривается. Всем очевидно, что сделать это нереально. «Причем если раньше речь шла о Крыме, то теперь речь идет и о Крыме, и о тех территориях, которые попали под контроль Российской Федерации, включая Луганский, Донецкий, Херсонский и Запорожский регионы», — говорит Спиридон Килинкаров.

Именно поэтому Зеленский сейчас говорит, что согласен на формулу политико-дипломатического возврата этих территорий в будущем, после завершения боевых действий, в которых он, конечно, «победил», потому что «не дал Путину захватить Украину».

И европейские политики, которым придется оправдываться за сотни потраченных на эту войну миллиардов, тоже заявляют, что «победили» — ведь они «спасли страну от Путина».