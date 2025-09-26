Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции продолжают методичную работу по уничтожению военных объектов в тылах противника. Используя широкий спектр вооружений, от крылатых и баллистических ракет до дронов-камикадзе и планирующих боеприпасов, ВКС и ракетные войска атакуют штабы противника, казармы и предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

Иван Шилов ИА Регнум

Зачастую сведения об атаках и их результате публикуются в открытых источниках только отрывочно, поскольку Киев стремится не допустить утечек информации. Однако даже те данные, которые попадают в общий доступ, позволяют оценить масштабы работы по уничтожению логистики ВСУ.

Только в сентябре 2025 года российские войска поразили производственные корпуса заводов «Новатор» и «Катион» в Хмельницком. Предприятия занимались производством, ремонтом и модернизацией радиоэлектронного и навигационного авиационного оборудования, а также промышленной электроники.

В течение последних месяцев под удар также неоднократно попадали предприятия в Харьковской, Киевской, Сумской, Житомирской, Запорожской, Львовской и Николаевской областях. Однако зачастую удары наносятся и по другим, менее заметным целям.

Огонь по аэродромам

Одними из приоритетных целей для российской армии также являются авиабазы ВСУ. В первую очередь те, где базируются или могут базироваться истребители F-16 американского производства. Удары регулярно наносятся по авиабазе «Староконстантинов» в Хмельницкой области и «Миргород» — в Полтавской области. Последняя находится в относительной близости от российской границы и линии боевого соприкосновения, что позволяет использовать размещённые на ней самолёты для нанесения дальних ударов.

Одна из последних атак на эту базу произошла в ночь на 18 сентября. По информации местных источников, с ее территории раздавались звуки продолжительной детонации боеприпасов. На месте инцидента были задействованы пожарные расчёты и кареты скорой помощи.

По неподтверждённым данным, удары были нанесены по территории, где ранее был размещён штаб 831-й бригады тактической авиации. В этом районе находился и учебный центр с казармами для подготовки пилотов самолетов-истребителей и операторов дальних беспилотников.

В начале сентября удар был также нанесён по авиабазе «Староконстантинов» после того, как на аэродроме приземлился военно-транспортный самолёт Ил-76 с грузом боеприпасов и комплектующих для самолётов. По неподтверждённым данным, именно в Староконстантинове находится центр подготовки пилотов для F-16, а также укреплённые ангары, где размещаются отдельные самолёты.

Эффективность ударов по аэродромам достигается за счёт выверенной спарки: «дрон разведки — ракетный комплекс «Искандер».

Украинское командование предпринимает особые меры для сохранения дорогостоящей западной техники. Сразу после посадки на аэродром истребители перегоняются на закрытые площадки или дозаправляются в ускоренном темпе, чтобы вылететь на удалённые авиабазы в западных районах страны.

Поэтому для нанесения эффективного удара остаётся лишь небольшое «окно». Однако над аэродромами, как и над другими стратегически важными объектами противника, висят несколько БПЛА-разведчиков «Форпост», которые передают данные в режиме 24/7. Стоит противнику потерять бдительность и задержать самолёт на взлётно-посадочной полосе, по цели незамедлительно наносится удар.

Накануне стало известно об атаке на полевой аэродром противника в Днепропетровской области. На базе были размещены учебно-тренировочные самолёты Як-52, которые ВСУ используют для перехвата российских дронов. Момент атаки запечатлел российский дрон-разведчик, позднее кадры были опубликованы в сети.

Полигоны под прицелом

Помимо авиабаз и предприятий украинского ВПК, ключевой целью для российских войск остаются центры подготовки и учебные полигоны ВСУ. Активное использование разведывательных беспилотников позволяет выявлять скопления солдат противника, пункты дислокации и склады боеприпасов. При этом зачастую противнику «прилетает» точно по армейскому плацу в момент общего построения военнослужащих.

24 сентября стало известно о том, что российские военные нанесли комбинированный удар ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» по объектам учебного центра ВСУ. Об атаке официально сообщило украинское командование.

Позднее в сети появились кадры атаки, благодаря которым было установлено, что был атакован полигон в районе посёлка Гончаровский Черниговской области. По неподтверждённым данным, по цели были выпущены две баллистические ракеты 9М723 ОТРК «Искандер-М» и до трёх десятков беспилотников «Герань-2» и «Герань-3».

В ходе атаки над полигоном находились несколько дронов-разведчиков «Дельта», которые провели доразведку объектов и зафиксировали поражение целей.

Ранее ракетами были поражены центры подготовки ВСУ в Сумской и Николаевской областях. После этого Владимир Зеленский потребовал от командования ВСУ прекратить размещать центры подготовки новобранцев вблизи линии разграничения.

Однако, по всей видимости, украинский генералитет не справился и с этой задачей. Удары по полигонам приобретают стратегическое значение на фоне критической нехватки людей в частях ВСУ на линии фронта. И хотя команды «людоловов» продолжают насильственную мобилизацию в вооружённые силы, эти подкрепления попросту не достигают полевых частей, их уничтожают ещё на стадии подготовки.

Однако те, кому «посчастливилось» пережить курс подготовки, также не всегда достигают фронта.

Удары по логистике

Ещё одной приоритетной задачей для российской армии остаётся уничтожение логистики противника, в том числе — блокировка железнодорожного сообщения. 25 сентября российская армия нанесла серию ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылах ВСУ.

По неподтверждённым данным, в рамках операции были выведены из строя шесть тяговых подстанций, ремонт и восстановление которых могут занять длительное время.

Также разрушены стоянки маневровых тепловозов, которые используются для переброски военных грузов в условиях обрыва контактных проводов и уничтожения подстанций, питающих электровозы.

В ходе операции были поражены объекты в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Даже кратковременный сбой в движении военных эшелонов затрудняет подвоз личного состава, бронетехники и боеприпасов, а также переброску отдельных соединений с фронта в тыл.

Такие удары не дают ВСУ грамотно перегруппировываться после отступления и вывозить повреждённую технику для ремонта в тыл или на предприятия стран Европы.

А задержка в движении поезда на один-два дня может привести к тому, что отдельные подразделения на передовой остаются без боеприпасов и не могут оказывать сопротивление. Чтобы по возможности нивелировать удары по железной дороге, противник перекладывает часть логистических задач на автомобильный транспорт, развивая децентрализованную систему военных складов.

Зачастую для этих целей используется инфраструктура оптовых сетей, почты и другие гражданские объекты. Однако разведка фиксирует активность военного транспорта вблизи таких объектов, уничтожая и сам транспорт, и боеприпасы.

Украинские источники публикуют информацию о критическом состоянии логистики в районе Покровска и восточнее — в районе Северска, где подразделениям ВСУ приходится вести боевые действия без регулярного подвоза боеприпасов. Однако даже если грузы доставляются с тыла в прифронтовую зону, достигнуть линии разграничения удаётся только отдельным машинам.

Как уже признают даже американцы из Wall Street Journal, активное применение дронов-камикадзе делает практически невозможным любое перемещение техники на расстоянии 30–35 км от фронта.

«Стремление России вывести из строя логистику усугубляет существующий дефицит всего — от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы — вдоль линии фронта, ещё больше затрудняя перемещение грузов в окопы и из них», — резюмирует издание.

Можно констатировать, что российские войска наносят системные и результативные удары по тылам противника на всех уровнях: от полигонов и военных предприятий до железных дорог и автомобильного транспорта.

Эта работа закономерно приносит свои плоды: наступление Вооружённых сил России продолжается по всей линии фронта, а противник зачастую не может оказать сопротивления, оставшись без подкреплений и боеприпасов.