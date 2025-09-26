Даже до тех, кто не следит за новостями из Европы, регулярно доносятся вопиющие истории о тамошней миграционной политике.

Иван Шилов ИА Регнум

Например, совсем недавно в Великобритании задержали местную жительницу, которая вступила в спор с группой исламистов, распространявших Коран. После этого против женщины началось расследование, правоохранительные органы обвиняют её в исламофобии.

Или другой случай. Мигранта из Эфиопии, изнасиловавшего двух женщин в Эппинге и тем самым спровоцировавшего массовые выступления британцев, за совершенные преступления приговорили к… одному году лишения свободы.

Массовый приток мигрантов остро критиковал Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Американский президент обрушился на «глобалистскую миграционную повестку» и подчеркнул, что «Европа находится в серьезной беде».

Как же Европа дошла до такого? Когда она переступила ту черту, за которой начали воплощаться самые гротескные карикатуры ультраправых недоброжелателей?

Давайте проследим, в какой момент европейские страны ступили на опасный путь демографического мигрантозамещения.

Начало трансформации

Миграционные процессы в Европе до начала 2000-х годов носили преимущественно внутренний характер: южные европейцы отправлялись в поисках лучшей доли в страны Скандинавии, Германию и Францию, а восточные европейцы перемещались в западные страны.

Но со временем в миграционном притоке начала увеличиваться доля выходцев из африканских и азиатских стран. Параллельно стало наблюдаться ещё одно явление: потомки мигрантов во втором и третьем поколениях, в отличие от родителей, уже не демонстрировали стремления к интеграции, вместо этого они стали пополнять криминальные сообщества и наращивать нагрузку на социальные системы.

Уже в 1997–2001 годах в Швеции мигранты были замешаны в каждом четвертом уголовном деле, а дети, один или оба родителя которых когда-то были иностранцами, но затем прошли натурализацию, несли ответственность ещё за 20% дел.

Уровень преступности среди выходцев из стран Африки и Западной Азии начал превосходить уровень преступности коренного населения. В соседних Дании и Норвегии на мигрантов приходилось 65-70% случаев изнасилований, хотя они составляли только 5% от населения.

Аналогичные процессы происходили в Великобритании, Германии и Франции. Многие помнят знаменитые погромы в предместьях Парижа в 2005 году, которые учинили дети мигрантов. Тогда погиб местный житель, были сожжены 30 тыс. автомобилей, пострадало множество зданий, ранения получили свыше сотни полицейских.

Мигрантизация сопровождалась ростом террористической угрозы. Если раньше терроризм был уделом сепаратистов (в первую очередь баскских и корсиканских), правых и левых радикалов, то в 2000-е годы подавляющее число преступлений в этой сфере совершили исламисты.

Самыми известными событиями стали атака на башни-близнецы в США 11 сентября 2001-го, взрывы на вокзале Мадрида в марте 2004 года и теракт в лондонском метро в июле 2005-го.

Усиление миграционных волн в 2010-е и 2020-е годы

Вооруженные конфликты в странах Африки и Азии подтолкнули значительную часть местного населения к переезду в более благополучные страны Европы.

Гражданские войны в Ираке, Сирии и Ливии, периодическое обострение ситуации в Палестине, вызвавший волну беженцев приход к власти в Афганистане талибов* до сих пор способствуют «великому переселению народов».

Существенный скачок произошел в 2013–2015 гг. — тогда число прибывших в ЕС мигрантов увеличилось более чем в три раза, с 556 тыс. до 1,8 млн человек.

Обостряет ситуацию и начавшийся демографический переход в странах третьего мира.

Повышение качества медицины и сферы услуг способствует снижению смертности, однако падение рождаемости произошло только в таких достаточно развитых странах, как Турция, Иран, Катар и Бахрейн. В других государствах рост населения значительно опережает рост экономики, вынуждая миллионы людей отправляться в европейские «райские обители свободы».

Например, в Германии в 2021 году было подано около 190 тыс. заявок на предоставление убежища, а во Франции — 100 тыс. В Италию за этот год морским путем добрались около 60 тыс. беженцев, а в 2022 году — 70 тыс. Но лидером остается Великобритания: в 2021 году в страну прибыло 239 тыс., в 2022 году — 318 тыс., а в 2023 году — 350 тыс. иностранцев.

Кризис европейской системы безопасности в сфере миграции

Усиление влияния диаспоральных структур, рост религиозного фундаментализма и ксенофобии в странах Западной Европы стали результатом как отсутствия у ЕС действенных рычагов для регулирования в миграционной сфере, так и политических уступок на национальном уровне.

Достаточно обратить внимание на более благополучные в миграционном плане Венгрию и Польшу, чьи власти стремятся ограничить миграцию, нередко вопреки рекомендациям и постановлениям органов ЕС. В частности, Будапешт и Варшава до сих пор упорно отказываются принимать мигрантов, въехавших в Италию и Грецию.

Система распределения национальных квот на беженцев на союзном уровне фактически не работает. Координация в миграционной сфере становится невозможной, так как ряд стран на национальном уровне отказываются возлагать на себя издержки, а у брюссельских чиновников нет действенных инструментов, чтобы принудить их к этому.

При этом ни в одной стране ЕС до сих пор не осуществлены проекты по депортации нелегальных мигрантов, и виной тому идеологическая и политическая инертность элит. А увеличение поддержки Украины вынуждает и без того страдающие от наплыва беженцев страны откладывать решение миграционного вопроса в долгий ящик.

В то же время стоит признать, что сами мигранты чаще всего своей конечной целью видят не страны бывшего соцлагеря, а Западную Европу. Тут большое значение продолжают играть массовые представления о социальных системах этих стран и легкости получения в них убежища.

Всё это ведет к неравномерности миграционной нагрузки и интенсификации процессов демографического замещения в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, а также стоящей особняком после выхода из ЕС Великобритании.

Очень показательны данные Евростата о национальности ведущих получателей гражданства среди мигрантов в странах ЕС в 2016–2022 гг.: ими оказались марокканцы и сирийцы (соответственно 11% и 9% от общего числа выданных гражданств).

Помимо этого, в 2022 году 22% новорожденных детей (то есть каждый пятый ребенок) появились у матерей-мигранток, в 2013 году таковых было 18%.

Очевидно, что цивилизационное лицо Европы меняется, причем с каждым годом всё сильнее и быстрее.

Европейские правые пытаются изменить ситуацию

Политики-националисты и евроскептики предпринимают попытки повернуть вспять или хотя бы приостановить процессы демографического замещения в странах Европы. Осуществить это немедленно пока что им мешает дефицит рычагов влияния и многолетний культурный диктат леволиберального дискурса, в рамках которого выражения «нация» и «родина» представляются анахронизмами.

Лидер стремительно набирающей популярность британской «Партии реформ» Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах отменить бессрочное разрешение на пребывание в Великобритании, что означает потерю права на получение пособий и гражданства мигрантами, прожившими в стране свыше 5 лет.

Во Франции президент партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призывает отменить право на гражданство по рождению. Он считает целесообразным, чтобы людям, родившимся во Франции от родителей-иностранцев, разрешалось подавать заявление на получение французского гражданства только по достижении ими 18 лет, даже если они жили в стране с рождения.

Свои предложения выдвигают и другие лидеры правых партий Европы. Однако пока что им приходится лишь сотрясать воздух, так как любые попытки взять под контроль правительственный аппарат натыкаются на образование широких фронтов из левых и либералов, не допускающих к власти силы вроде «Партии реформ», «Национального объединения» или «Альтернативы для Германии».

Сейчас Западной Европе грозит перспектива потери базовых свойств европейскости — христианской культуры и институтов национального государства. Всё это усиливает регионалистские тенденции, так как руководители и политики на местах будут стремиться отмежеваться от проектов, идущих ко дну. Поэтому объявление независимости Шотландией, Уэльсом и Фландрией вскоре может оказаться не такой уж и фантастикой.

А уж вкупе с увеличением числа сторонников «джихада» и желающих противостоять им фанатов Брейвика это ставит дальнейшее существование как ЕС в целом, так и отдельных европейских стран под сомнение.

* — движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность