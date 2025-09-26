По старой памяти многие граждане России воспринимают Финляндию социальным раем. Неудивительно, что разного рода релоканты и «борцы с режимом» ринулись именно туда. Беглецы надеялись хорошо устроиться и «присесть» на жирную «социалку». Однако у многих эти радужные надежды рассыпались в прах.

Оказалось, что Суоми отнюдь не настроена принимать всех беглых граждан России подряд и пропускает их сквозь суровый фильтр.

Отфильтрованные или томящиеся в ожидании приговора оглашают местную прессу стенаниями. Они надеялись, что их примут с распростертыми объятиями, но что-то пошло не так.

«Они не знали, что с нами делать»

Ярким примером болезненного столкновения с суровой северной реальностью стала судьба 32-летнего Романа Голикова, которому в настоящее время грозит депортация из Финляндии.

В 2021–2022 гг. он достаточно активно жертвовал деньги организации Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), в том числе уже зная, что того объявили экстремистом и террористом. Также Голиков ходил на митинги, устроенные соратниками Навального*, и успел там засветиться.

В Финляндию Голиков успел въехать по туристической визе в 2022 году, незадолго до того, как Суоми запретила российским гражданам въезд в качестве туристов. Узнав же, что в стране началась мобилизация, Голиков решил на родину не возвращаться.

Запросив убежище, Роман рассказал финским чиновникам, что к нему на дом якобы пришла повестка, которую приняла его бабушка. Финская миграционная служба (Migri) рассматривала запрос в течение почти трех лет: чиновники провели с ним шесть собеседований. За это время Голиков, стремясь выслужиться перед новыми хозяевами, активно участвовал в антироссийских митингах в Финляндии.

И вот 14 апреля 2025 г. решение было принято.

Финские чиновники сочли недоказанным, что Роману Голикову грозит опасность при возвращении в Россию. Они подчеркнули, что на родине его никогда не наказывали за политическую позицию, а мобилизация была завершена еще в ноябре 2022 года. Следовательно, сейчас у мужчины нет риска оказаться в гуще боевых действий.

Многочисленные же уверения Голикова о том, что в случае возвращения в Россию его могут «задержать, отправить в тюрьму, подвергнуть пыткам и силой заставить заключить военный контракт», в Migri отвергли.

При этом загранпаспорт релоканта истек еще в октябре 2024 года, он не может обратиться в российское посольство и сделать новый из-за статуса просителя убежища. По словам Голикова, он боится, что его «отправят [на границу] с какой-то бумажкой вместо паспорта», что ожидаемо вызовет вопросы у сотрудников российской погранслужбы.

Сейчас беглец жалуется, что его беспокоят суицидальные мысли и он принимает по назначению врача антидепрессанты. Однако собирается обжаловать решение Migri. Представляющая его интересы адвокат склонна считать, что полученный Голиковым отказ связан с тем, что юрист, первоначально назначенный защищать его интересы, отнесся к своим обязанностям наплевательски и даже не приходил на собеседования в миграционной службе.

История Романа Голикова отнюдь не уникальна — напротив, она вполне распространенна.

Недавно в полиции Финляндии сообщили одному из релокантских изданий, что с января по сентябрь 2025 года из страны депортировали 104 гражданина России. При этом решение о судьбе беглецов из России финские власти выносят в 4-5 раз медленнее, чем это происходит с иными просителями убежища.

В связи с этим бывший волонтер штаба Навального* Максим Алиев горько пожаловался на то, что западные СМИ мало пишут на эту тему. Алиев сообщил, что он приехал в Финляндию в 2023 году по студенческой визе, сразу попросил статус беженца и с тех пор ожидает решения по своему вопросу.

«Они просто не знали, что с нами делать. Были лишь редкие исключения. Наши ребята-активисты обращались к финскому омбудсмену, писали жалобы, и только в конце 2024 года начались собеседования», — сообщил Алиев.

Отработанный материал

Рассказал о себе финской прессе и Павел Вотинцев. Он утверждает, что сбежал из России от уголовного преследования якобы за то, что «помогал российской оппозиции в антикоррупционных расследованиях».

Вотинцев не скрывает, что сотрудничал с зарубежными организациями, ведущими гибридную войну против России, и называет в числе своих деловых партнеров таких лиц, как Христо Грозев (включен в список террористов и экстремистов), Роман Доброхотов (объявлен в розыск в России) и других.

Он нелегально перешел границу осенью 2023 года и сдался финским полицейским, которые выдали ему временные документы. Вотинцев ожидал решения почти два года. Впервые его пригласили на собеседование лишь в начале 2025-го. Затем за минувшие месяцы его вызывали для беседы шесть раз — хотя, по его словам, «обычно всем решение дают за две-три встречи».

Финнов смутило то, что в России Вотинцеву предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу. По этой причине ему пришлось доказывать, что он не какой-то обычный жулик, бегущий от наказания, а жертва политических репрессий.

Вотинцев утверждал, что в России против него возбуждено уголовное дело о госизмене, но оно якобы засекречено. Он жаловался, что, даже если бы ему удалось достать материалы этого дела, финны отказались бы принимать их во внимание.

В конце концов к началу сентября Вотинцев получил разрешение остаться в Суоми. Однако он продолжает жаловаться: «Меня охватывает некое чувство несправедливости из-за того, что, к примеру, граждане Афганистана получают ответ на свое прошение об убежище за полгода, а россиянам приходится ждать год-два».

В свою очередь Алиев добавляет, что когда с конца 2024 года финские госорганы начали, наконец, массово выносить решения по беглецам из России, то почти 90% из них получили отказы. После этого некоторые «отказники» подавали апелляции вплоть до Верховного суда. В массе своей они рассказывают, что бежали из России от мобилизации. В мае 2023 года Миграционная служба Финляндии подтвердила, что по меньшей мере 1109 россиян запросили убежище на основании уклонения от призыва на военную службу.

И сейчас эти люди чувствуют себя обманутыми вдвойне. Дело в том, что, как только они оказались в Суоми, их взял в оборот местный пропагандистский аппарат, для него они — «сырьё», которое нужно было выжать досуха. Их призывали «светиться» на разных «антивоенных» митингах и делать там антироссийские заявления. И лишь у относительно немногих хватило ума «сидеть тихо».

И теперь, с их точки зрения, Финляндия поступает с ними максимально подло. Они делали то, что от них хотели, «наговаривая» себе на уголовное дело в России, а теперь их вышвыривают как отработанный материал.

«Это очень печально, потому что многие люди занялись активизмом здесь, участвовали в митингах, высказались против России и для них стало опасно возвращаться», — обиженно отмечает Алиев.

По словам отвергнутых беглецов, их оскорбляет то, что финские власти никак не желают войти в их положение. Отказывая в убежище сбежавшим от мобилизации россиянам, чиновники подчеркивают, что в России она закончена, и ссылаются на соответствующие заявление представителей российских властей.

Причем за последние полгода восемнадцать неудачливых претендентов, отказавшихся добровольно покинуть Финляндию, вывезли из страны под конвоем.

Боятся шпионов

Среди тех, кто — пусть и после двухлетнего ожидания — всё же получил финский вид на жительство (ВНЖ), оказались главным образом люди «непростые», обладавшие определенным статусом в структурах влияния, выстроенных в свое время Западом в России, персонажи, прежде десятки раз засветившиеся в пропагандистских зарубежных СМИ.

«Быстрее всего получили защиту и те, кто доказал свой кейс по преследованию ЛГБТ** в России. У кого-то это всё же заняло пару лет, но тем не менее они получили защиту», — рассказывает осведомленное лицо.

Получил финский ВНЖ и некий персонаж, ранее на своем канале пропагандировавший идеи отторжения от России территорий, некогда перешедших от Финляндии Советскому Союзу.

Если посмотреть на эту ситуацию беспристрастно и отстраненно, то она действительно вызывает на первый взгляд немалое удивление. Как показывает практика, мигрантам из стран Азии и Африки действительно куда легче закрепиться сейчас в Суоми, чем выходцам из России.

При этом российские граждане куда ближе к финнам культурно и ментально, на их интеграцию не нужно тратить больших сумм. Не стоит забывать и то, что сейчас Финляндия охвачена мощным демографическим кризисом: коренное население уже даже не может воспроизводить свою прежнюю численность, стареет и постепенно вымирает.

И рост населения Суоми идет за счет притока мигрантов с Глобального Юга, медленно, но верно замещающих коренных финнов.

Отказ финского государства в приеме русским можно было бы объяснить врожденной русофобией, но всё не так просто.

В последние три с половиной года местная пресса и госорганы запугивают жителей рассказами о «русских шпионах и диверсантах».

В стране установилась параноидальная атмосфера. Русскими кознями финны склонны объяснять любые случившиеся в стране несчастья и чрезвычайные происшествия.

Апофеозом этой паранойи стала реакция на падение в июле 2024 года вышки мобильной связи в окрестностях города Хямеэнлинна. Неизвестные перерезали металлические тросы крепления, отчего она и повалилась. Разумеется, это происшествие тоже приписали козням «русских агентов».

Чиновники Migri — обычные финны, живущие в той же самой атмосфере тотальной паранойи. И поэтому они в каждом просителе убежища из России готовы видеть того самого хитро законспирировавшегося диверсанта.

Именно по этой причине беглецов из России проверяют так необычно долго и при малейшем подозрении ставят им штамп «отказ».

Чиновники не хотят рисковать: сегодня ты разрешил проживание в стране «агенту кремлевского режима», а завтра тебя объявят виноватым за его преступления в Финляндии.

И хотя ни одного российского диверсанта поймать пока не удалось, сотрудники Migri предпочитают перестраховываться.

В их логике, лучше уж отказать в виде на жительство десятку «борцов с режимом», чем пропустить хоть одного «диверсанта».

