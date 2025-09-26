25 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию на форум «Мировая атомная неделя». В ночь с 25 на 26 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным и как раз говорил о том, что ему нужны атомные проекты. Имелись в виду и вопросы функционирования Мецаморской АЭС, чей срок службы был продлен до 2036 года, и вопросы создания новых объектов атомной генерации

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Сейчас мы изучаем и ищем подходящие для Армении проекты, в частности, возможности малых модульных атомных станций, и, конечно, по этому вопросу у нас также очень активный диалог с РФ. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией «Росатом». В целом наши отношения развиваются в соответствии с намеченным планом», — заявил он.

Армении действительно нужны АЭС. По состоянию на 2024 год страна обеспечивала собственное потребление лишь на четверть, а остальное приходилось на импорт, прежде всего из России.

Масштабных собственных залежей нефти и газа в Армении нет, а возобновляемые источники энергии, например солнечные панели, не покроют дефицит. Поэтому остается один выход — малые АЭС.

И, обсуждая эту тему с Владимиром Путиным, Пашинян, казалось бы, пришел по адресу. Ведь брать малые АЭС сейчас можно лишь у Китая или у России.

Американцы в XXI веке с нуля собственными силами не построили ни одной АЭС, у французов нужных Еревану моделей нет, южнокорейцы что-то похожее у себя создадут в лучшем случае лет через пять. В целом можно сказать, что западные и южнокорейские компании во многом утратили свои компетенции в сфере атомной энергетики.

Отчасти из-за масштабной «зеленой» истерии по поводу «опасности» атомных проектов, отчасти по причине кризиса в атомной отрасли после аварии на АЭС «Фукусима», когда все банально испугались атомной энергии. А отчасти из-за того, что много проектов в развивающихся странах брал как раз «Росатом».

И это уже не говоря о том, что на малую АЭС нужны деньги. У Армении их нет, поэтому она вполне может воспользоваться стандартной схемой, когда Россия финансирует АЭС, а потом в ходе эксплуатации возвращает затраченные средства.

Схема не всегда выгодна в моменте (ведь стоимость электричества устанавливает страна, на территории которой АЭС находится, а значит, сроки окупаемости могут увеличиваться), но позволяет «Росатому» получать компетенции и рынки, а небогатым развивающимся странам — атомную генерацию.

Однако с большой долей вероятности можно предположить, что Ереван российским предложением не воспользуется. Ведь покупка малой АЭС — это не то же самое, что купить килограмм помидоров на рынке.

Как и в вопросе приобретения вооружений, сделка по покупке связывает продавца и покупателя на долгие годы, ведь купленный товар нужно обслуживать, модернизировать, поставлять топливо.

А такая привязка не соответствует интересам Пашиняна и стоящих за ним сил. Ведь они ведут страну не в Россию, а в Европу.

«На днях власти Армении на съезде правящей партии объявили, что членство в ЕС является для них внешнеполитическим приоритетом. Естественно, что в этой ситуации они продолжают антироссийскую кампанию через подконтрольные им информационные ресурсы, завсегдатаями которых являются тесно аффилированные с ними якобы прозападные эксперты, которые активно продвигают антироссийские нарративы», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

По сути, на русофобских лозунгах сейчас построен весь внутриполитический конструкт Пашиняна. И вся его защита в вопросе целенаправленной, организованной им лично сдачи Нагорного Карабаха, в ходе которой были убиты тысячи армянских солдат, а более сотни тысяч жителей самопровозглашенной республики стали беженцами.

«Власть продвигает нарратив, что Карабах был одновременно сдан из-за России и из-за слабости Армении. Это часть концепции «реальной Армении», которую продвигает Пашинян», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Причем «слабость» Армении, в понимании Пашиняна, возникла именно потому, что страна при бывших руководителях ориентировалась на Москву.

«Если Армения будет делать реальную ставку на атомную генерацию при участии «Росатома», то это будет препятствовать быстрому разрыву отношений с Москвой», — говорит Никита Мендкович. Поэтому Пашинян, скорее всего, даже не рассматривает всерьез контракты с «Росатомом».

«Армянские власти будут либо ждать предложения американской стороны, либо под предлогом необходимости обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии наладят ее импорт из Турции после закрытия старой АЭС», — считает Айк Халатян.

Тогда зачем все эти переговоры с Путиным? По всей видимости, лишь для того, чтобы создать картинку какого-то конструктива в российско-армянских отношениях. Картинку, которую армянский премьер уже не раз пытался соорудить.

«Пашинян только в том году уже дважды менял позицию по отношениям с Москвой. То он говорил, что их нужно сворачивать, то, наоборот, требовал от правительства экстренной нормализации», — говорит Никита Мендкович.

Нужна нормализация ему исключительно для того, чтобы убаюкать Россию и не позволить российско-армянскому экономическому сотрудничеству рухнуть вслед за приостановкой военно-политического взаимодействия в рамках того же ОДКБ.

«Фактический разрыв будет означать определенные сложности для Армении, поэтому сейчас, в преддверии судьбоносных для Пашиняна парламентских выборов 2026 года, ему эти сложности не нужны. Поэтому он пытается не допустить открытого разрыва с Москвой, дабы не спровоцировать ее на какие-то резкие шаги, которые могут привести к социально-экономическому кризису в стране», — объясняет Айк Халатян.

И как только выборы пройдут, как только (или если) армянское население вновь проголосует за партию Пашиняна, пыль в российские глаза уже бросать не придется.