Когда-то, весной 2022 года, Анналена Бербок была самым популярным политиком ФРГ, реально претендовала на пост федерального канцлера и являлась «олицетворением феминистской внешней политики», как любили называть ее персональные фанаты, избиратели партии «зеленых» и прочие борцы за гендерное равенство. Однако это было давно.

Иван Шилов ИА Регнум

Ныне же Анналена Бербок, каденцию которой во главе германского МИД и политики, и избиратели вспоминают как страшный сон, возглавляет Генеральную Ассамблею ООН — мало что значащий, но весьма почетный пост в нью-йоркской штаб-квартире организации.

Благодаря этому Бербок продолжает подвергаться весьма злобным и язвительным, но главное — вполне заслуженным насмешкам на своей родине. Обстоятельства, при которых она получила свою синекуру в Нью-Йорке, действительно не слишком-то способствуют набору авторитета.

Например, достижения министра от партии «зеленых» во главе германской внешней политики были более чем скромными: в основном Бербок запомнилась многочисленными ляпами, оговорками, нарушением дипломатического этикета и безумными тратами денег немецких налогоплательщиков на фотографов и визажистов.

Да и пост главы Генеральной Ассамблеи она получила, бесцеремонно забрав его у Хельги Шмид — профессионального дипломата и бывшего генсека ОБСЕ, что также не добавило «зеленому» политику любви соотечественников.

Бербок, как и ее бывший начальник в Федеральном министерстве иностранных дел, воспользовалась своим правом первого отказа при назначении. Процедура, как утверждает экс-министр, была обусловлена обстоятельствами досрочных выборов в Бундестаг, однако в эту версию поверили далеко не все.

Бербок решила не сходить с политической сцены, а погреться еще один год в свете софитов и покрасоваться на первых полосах газет, к тому же получая за работу «не бей лежачего» по $13 000 в месяц — такое объяснение ее поведения выглядит для многих гораздо более логичным и правдоподобным.

Стильно, модно, инстаграмно

Накануне вступления в должность Анналена Бербок начала выкладывать в Instagram* хвастливые истории о своей пафосной и насыщенной жизни на Манхэттене, спровоцировав очередную волну хейта в свой адрес.

По ее словам, видеоролики необходимы для того, чтобы охватить более молодую целевую аудиторию и увлечь ее работой в ООН. Однако критики считают, что в пафосных видео бывшего «зеленого» министра гораздо больше самолюбования, чем просвещения и популяризации.

Разумеется, Бербок подобное отношение немного расстраивает. Однако кабинет с табличкой «Ее Превосходительство госпожа Президент» в штаб-квартире ООН на 1-й авеню в Нью-Йорке немного скрашивает негатив и наполняет сердце 44-летней фрау нескрываемой гордостью.

Тем более что вышколенные сотрудники аппарата ООН, в отличие от неблагодарных соотечественников и коллег по дипломатическому цеху, постоянно выказывают ей демонстративное уважение, если не сказать подобострастие.

Так что честолюбие нового президента Генеральной Ассамблеи должно быть удовлетворено. Хотя бы отчасти.

Примечательно, что в своем первом большом инаугурационном интервью на новой должности она рассказала не только об обстоятельствах переезда в Нью-Йорк и ее видении новой роли Организации Объединенных Наций, но и о спекуляциях вокруг ее глубоко личных отношений с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Слухи о том, что Бербок и Блинкен состоят в романтической связи, появились в марте 2025 года, через несколько месяцев после расставания экс-министра с ее мужем Даниэлем Холефляйшем, которое они оба подтвердили в конце 2024-го. До сих пор Бербок никак не комментировала слухи о возможном новом партнере.

Хотя, если версия о романе с Блинкеном, который на 19 лет старше, в итоге подтвердится, многие элементы в пазле встанут на свои места: неожиданный развод с мужем, отказ от депутатского мандата и некрасивый трюк с должностью Хельги Шмид, украденной у нее из-под носа ради последующего переезда в Нью-Йорк.

Впрочем, на какие жертвы не пойдешь ради неожиданно нагрянувшей любви.

Идея о миротворцах

На должности главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок регулярно фонтанировала потрясающими идеями и делала неоднозначные высказывания, заставляющие усомниться в ее профессиональных компетенциях. Велик шанс, что и на должности Президента ГА ООН она пойдет по проторенной стезе.

Однако пока что в публичных выступлениях Бербок ведет себя более или менее разумно, постепенно избавляется от апломба и, вынося вопросы на обсуждение, приглашает оппонентов к дискуссии, а не ставит их перед фактом в ультимативной форме.

Проснувшееся у нее желание стоять над схваткой и играть роль беспристрастного модератора, как и положено президенту Генеральной Ассамблеи, можно только приветствовать. Однако для того, чтобы играть по-настоящему серьезную роль в мировой политике и придать ООН как главной наднациональной организации новый импульс развития, этого явно недостаточно.

Анналена Бербок, несмотря на пафосную должность, по-прежнему продолжает оставаться весьма ограниченной особой с посредственными знаниями по истории, непониманием механизмов дипломатической работы и значимым отсутствием стратегического видения.

Это наглядно проявилось, например, в желании Бербок разрешить конфликт на Украине при помощи миротворцев ООН.

«Если мирный договор будет достигнут, то он должен быть обеспечен наилучшим образом. И если большинство стран-членов скажут, что для этого также необходимы «голубые каски», то это то, что, надеюсь, сможет обеспечить мир в долгосрочной перспективе», — заявила бывший министр иностранных дел Германии.

Хотя «госпожа президент» высказалась насчет «голубых касок» максимально завуалированно и без своего фирменного апломба, одно упоминание миротворческих сил ООН в контексте Украины уже выдает ее фундаментальное непонимание проблемы.

Россия, судя по всему, решительно настроена не заморозить конфликт и не отложить его решение на годы вперед, предоставив решать проблему будущим поколениям. Ведь, как показывает практика использования миротворцев ООН в различных регионах Африки и на Балканах, ввод «голубых касок» не только не решает, но зачастую и усугубляет существующие противоречия.

К тому же, учитывая тот факт, что управленческий аппарат ООН находится под фактическим контролем США, в то, что «голубые каски» будут действовать в зоне конфликта в качестве реальных миротворцев, верится с трудом.

Войска ООН, например, откровенно провалили свою миссию в Косово, где показали свою вопиющую неспособность обуздать албанские вооруженные формирования, устроившие сербскому населению края настоящий культурный и религиозный геноцид. Поэтому, если бы они были вдруг введены на Украину, нет практически никаких сомнений, на чью сторону они встали бы, к примеру, в религиозном конфликте между УПЦ Московского патриархата и украинскими раскольниками.

В принципе, российский скептицизм, хотя и по диаметрально противоположным причинам, разделяют и международные эксперты.

«Если миссии ООН не оснащены всем необходимым, то в конечном итоге они обеспечивают тупик вместо прогресса», — предупреждают аналитики независимого американского аналитического центра Stimson Center в докладе, опубликованном в марте 2025 года.

Проукраински настроенные политики в США также скептически относятся к использованию «голубых касок». Так, бывший советник по национальной безопасности США и истовый неокон Джон Болтон в комментарии The Telegraph предупредил о «высоком риске» того, что международные миротворческие силы на Украине могут закрепить существующие линии фронта и тем самым окончательно установить фактическое разделение страны.

По его мнению, существует опасность того, что миссия наблюдателей со слабым мандатом будет просто фиксировать нарушения, не предотвращая их. Это не обеспечит мир, а скорее создаст статус-кво заморозки.

Для достижения долгосрочного мира в первую очередь необходим надежный мирный договор с последующим прекращением огня. Без этих предпосылок делу достижения мира на Украине не помогут никакие «голубые каски».

Жаль, что госпожа президент Генеральной Ассамблеи ООН не понимает таких элементарных вещей.