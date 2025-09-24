Доподлинно не известно, что наговорил Зеленскому президент США на очередной радостной встрече в Вашингтоне, однако резкий поворот в его настроении большого оптимизма на Украине почему-то не вызвал.

Иван Шилов ИА Регнум

Мало того, он не вызвал оптимизма вообще ни у кого, если судить по публикациям в ведущих западных изданиях.

Скорее недоумение: Дональд Трамп развернул свою публичную позицию по Украине на 180 градусов, использовав язвительные эпитеты в адрес России. После визита Зеленского он написал в своей соцсети, что Россия — это «бумажный тигр», который испытывает огромные трудности, а Украина становится сильнее, может вернуть все свои территории и даже «пойти дальше».

Фактически «постоянно думающий о мире президент» призвал воевать до «победного конца», хотя раньше все его планы (по крайней мере те, что доносили до аудитории доверенные лица) строились на том, что Украина должна де-факто признать потерю территорий и согласиться на остановку войны по линии фронта.

Эксперты предполагают, что, помимо общего раздражения Трампа из-за того, что его никто не слушается (а потому быстро добиться остановки войны не получается), свое влияние оказали инциденты с нарушением границ стран ЕС некими дронами и шум по поводу «провокаций России». А каждый такой инфоповод «ястребы» на Западе используют для давления на американского президента.

Однако утверждать, что Россия — «бумажный тигр», это совершенно другое по смыслу. Подобное утверждение неким образом указывает на то, что Трампа убедили в наличии катастрофической ситуации, где российская армия проигрывает войну, а страна вот-вот падет под давлением экономического кризиса из-за санкций и ударов Украины по НПЗ.

Но вот что важно. В своем тексте Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи Европейского союза». А о том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, он, наоборот, не сказал ни слова — только Зеленский сначала анонсировал, а потом подтвердил некую активизацию по программе PURL («Список приоритетных потребностей Украины») в октябре 2025 года.

«Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись уже хорошо работающей программы PURL, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы», — сообщил он подписчикам своего Telegram-канала.

И на совместной пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Метсолой 17 сентября Зеленский рассказал, что в рамках программы он получил от «партнеров» 2 миллиардов «средств», и дополнительный транш намечается в октябре. И в пакетах поставок будут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и залпового огня HIMARS.

Несложно догадаться, что речь идет о покупке у США определенных вооружений за деньги, выделяемые европейскими странами НАТО. То есть можно констатировать, что Киев и Европа выполнили задачу минимум — не допустили давления Трампа на Зеленского. А также значительно затруднили дальнейший диалог Москвы и Вашингтона. И сбили его позитивный настрой, который у Трампа присутствовал после Аляски.

Косвенно переход на позицию «вы повоюйте, а мы посмотрим» подтвердил с трибуны Совбеза ООН 24 сентября госсекретарь США Марко Рубио, одновременно призвавший к мирному решению проблемы.

«Президент — очень терпеливый человек, он очень привержен миру, но его терпение не бесконечно. И, как он неоднократно говорил, у него есть возможность и варианты наложения дополнительных экономических издержек на Российскую Федерацию, если это необходимо, чтобы положить этому конец. У него также есть возможность, как он уже решил сделать в некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и, возможно, наступательное вооружение, чтобы Украина могла защитить себя от этого нападения, приобретая это вооружение», — отметил Рубио.

И в этом уже прослеживается безупречная бизнес-логика: если войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать. Украинские политики хотят воевать — пусть покупают что им нужно. А деньги на это выделяет Евросоюз.

«Если перевести правильно на украинский, это звучит так: «Владимир, украинцы тебе покажут и за США, и за ЕС». И что самое смешное — Зеленский очень рад этому ответу. А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну. Потому что выходит так: все очень сильные военные государства, но, когда доходит до дела, давайте за счет жизней украинцев покажем Путину «кузькину мать». А давайте — нет», — комментирует ситуацию украинский нардеп из условно оппозиционной «Евросолидарности» Алексей Гончаренко*.

Но таких, как он, конечно, никто не спрашивает.

И логика процесса предполагает, что в ближайшее время киевская власть попытается заставить свои войска показать какой-то яркий результат на фронте или усилить диверсии в России. Тем более, что любая ответная реакция тут же будет раздута и понесена по всему миру: «Посмотрите, они не хотят мира».

В целом ничего не изменилось: Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что на встрече с парламентской фракцией «Слуг народа» Зеленский сообщил о своем твердом намерении баллотироваться на выборах. А пойти на них (и сохранить власть) он может только в одном случае — если война будет закончена «перемогой».

А ею будет ровно то, что он сам и назначит: уже давно общепринятой позицией является тезис о том, что Москве не удалось завоевать всю Украину. Её героически отстояли, и в этом, конечно, главная заслуга принадлежит, как язвят в соцсетях граждане, «наркомандующему».

«Расшифровываем слова Трампа. Зеленскому дан месяц на то, чтобы подтвердить состоятельность своих слов о том, что на фронте может быть достигнут перелом, российские войска деморализованы, а ВСУ могут одержать победу. Трамп подчеркнул, что помочь Украине должны Европейский союз и НАТО (в этом нет ничего нового — Трамп постоянно говорит о том, что США могут максимум продавать оружие). Через месяц Трамп скажет, «что он думает о Путине». Иными словами, Зеленскому сегодня дали шанс еще раз испытать фортуну, прежде чем его снова будут заставлять сесть за стол переговоров. В принципе, именно этого и добивались от Трампа европейские «партнеры» Зеленского — как в старом польском анекдоте: «Daj mu szansę!» — комментирует известный украинский политолог Кость Бондаренко, ныне проживающий в Австрии.

Каков этот шанс — догадаться нетрудно.

Сидя в украинском посольстве в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный на примере вторжения в курское приграничье рассуждает о тупике на фронте: дроны обеих сторон контролируют ситуацию в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, что делает почти невозможным внезапный удар для прорыва оборонительных линий. А самое главное, нельзя выполнить оперативные задачи, «включая выход на оперативное пространство».

Единственное, что даст «последний выдох господина Пэжэ» (мем из легендарного фильма «Кин-дза-дза»), — это гибель людей, жизнями которых Киев без стеснения платит за возможность пользоваться ничем не ограниченной властью. Возможно, он рассчитывает на очередное чудо, чтобы, подняв ставки до максимума, выйти на «выгодную сделку», пользуясь трамповской терминологий.

Но если в результате этой попытки Россия и НАТО выйдут на прямой конфликт — это будет решением всех проблем Зеленского.

Поэтому Россия считает, что Трамп свое заявление про возможность победы Украины сделал под влиянием Зеленского сгоряча. И потому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке на полях Генассамблеи донесет другую позицию.

Но в любом случае для Украины продолжение военного конфликта при любой придуманной «перемоге» означает усугубление тяжести поражения. Даже в короткой перспективе украинское государство нежизнеспособно хотя бы по демографическим причинам — не говоря уже о том, что оно не способно себя содержать.

И западная пресса это уверенно констатирует. Влиятельное издание The Economist, разбирая проблему с оторванностью украинской власти от реалий, пишет: «Значительная часть центрального правительства деградирует. Похоже, г-н Зеленский сбился с пути. Совершенно неясно, знает ли он, как найти новый путь».

Economist подводит итог: навязанный Трампом компромисс, возможно, станет лучшим, на что может надеяться Украина.

А значит, Зеленскому действительно дали последний шанс.

*физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов