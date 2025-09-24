Подразделения Вооружённых сил РФ, задействованные в специальной военной операции, продолжают теснить противника по всей линии фронта, завершая летнее наступление 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

По мере начала астрономической осени и смены погоды можно подвести некоторые итоги военных действий последних месяцев. Тем более что достигнутые результаты могут оказать влияние на ход всей СВО в целом.

Российские войска смогли выполнить ряд поставленных командованием задач, добившись решающего перевеса сразу на нескольких направлениях и подготовив возможности для новых стратегических операций.

Купянск — удар по логистике

Решающие изменения, свидетельствующие о полном превосходстве российских войск, произошли на фронте в районе Купянска на севере Харьковской области. Здесь за последние недели произошли стратегические изменения. Российские войска форсировали реку Оскол севернее города, а затем вышли к его окраинам, обойдя основные оборонительные сооружения противника. Решающий успех был достигнут благодаря использованию труб газовой магистрали, по которым российские войска смогли пройти в тыл противника.

И хотя ВСУ впоследствии заявили о том, что выходы из трубопроводов перекрыты, достигнутый эффект внезапности позволил штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» сходу занять часть города.

По информации Министерства обороны РФ, российские войска взяли под контроль 65% зданий (5,6 тыс. из 8,6 тыс.) в жилой застройке Купянска. Передовая линия фронта проходит по улицам Ровенская, Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и Мичурина. Западнее города боевые действия продолжаются в районе населённого пункта Соболевка, который находится в непосредственной близости от трассы Н-26 — ключевого маршрута снабжения противника.

Анна Рыжкова ИА Регнум Динамика наступления на Купянск, август–сентябрь 2025 года

Подкрепления ВСУ, которые противник пытается перебросить в город, уничтожаются на подходе либо входят, понеся тяжелые потери и лишившись боеспособности.

Судя по всему, украинское командование не планирует контратаковать или как-то снимать угрозу окружения гарнизона. По мере того, как украинские войска сдают один городской квартал за другим, полное освобождение города становится задачей ближайших месяцев, если не недель.

В целом положение свидетельствует о том, что Киев окончательно утратил инициативу и не имеет ресурсов для того, чтобы попытаться изменить ситуацию в свою пользу.

Потеря Купянска станет тяжёлым ударом для логистики противника, поскольку через город проходит сразу несколько стратегически важных железных и автомобильных дорог. Более того, оставив город, ВСУ окончательно лишатся плацдарма для наступления на территорию ЛНР с севера.

Буферная зона расширяется

В конце лета-начале осени на карте СВО появилось новое направление — «днепропетровское». Довершив зачистку восточной части Донбасса, подразделения Вооружённых сил РФ перешли к выполнению задач по созданию буферной зоны на территории сопредельного региона.

Накануне стало известно о том, что бойцы группировки «Восток» освободили Калиновское. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ: «Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области».

Фронтовые источники уточняют, что штурм посёлка продлился менее четырёх дней. Под контроль российских войск перешло около пяти квадратных километров территории, на которых расположено около 100 домовладений.

Освобождение Калиновского стало возможным после того, как российские войска выбили противника из сопредельного населённого пункта Березовское. Наступление продолжается в направлении посёлка Степовое.

Стоит отметить, что Калиновское — это уже девятый посёлок, который был освобождён силами группировки войск «Восток» с начала сентября. Ранее штурмовики выбили противника из населённых пунктов Новосёловка, Хорошее, Сосновка, Новопетровское и Новониколаевка, Берёзовое в Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

Если подводить итоги последних месяцев на этом участке фронта, то можно констатировать, что противник здесь постепенно утрачивает контроль над ситуацией. В начале осени Генштаб ВСУ в принципе отрицал возможность российского наступления в Днепропетровской области. Затем командование противника попыталось отрицать факт создания буферной зоны, а позднее — просто прекратило обращать внимание на изменения оперативной обстановки.

На этом направлении силы противника не предпринимают активных попыток перейти в контрнаступление, стремясь по возможности затянуть боевые действия. Но на том возможности ВСУ и исчерпываются.

Вместо контрнаступления они сосредоточились на создании оборонительных линий на расстоянии 10-15 км от существующей линии фронта. Основой нового фортификационного рубежа противника должен стать населённый пункт Великомихайловка. В последние недели населённый пункт был эвакуирован, опустевшие дома заполняют военнослужащие ВСУ.

В то же время для успеха российского наступления крайне важно выбить противника из этого пункта, чтобы окончательно утвердиться в буферной зоне и защитить восточные границы Донбасса.

Украинское командование со своей стороны предпринимает все доступные меры для того, чтобы укрепить стратегически важный населенный пункт и не допустить продвижения российских войск вглубь региона.

Однако местные жители в последние недели массово публикуют объявления о продаже или сдаче в аренду недвижимости и покидают восточные районы Днепропетровской области. Иными словами, сейчас мало кто верит в то, что Киеву удастся стабилизировать линию фронта на своих условиях.

Российские войска, скорее всего, и далее будут удерживать инициативу в своих руках, медленно, но верно вытесняя противника из буферной зоны.

Похожие новости приходят из Запорожской области. Накануне стало известно, что ВС РФ заняли часть населённого пункта Степногорск, который находится всего в 15 км от административного центра региона.

С падением Степногорска в перспективе можно начать наступление на Запорожье, тем более что ВСУ будет крайне сложно организовать оборону в голой степи без крупных населённых пунктов.

Покровск: обратный отсчёт пошёл

Вооружённые силы РФ продолжают успешное наступление и в центральных районах Донбасса. По сути, здесь речь идёт о двух направлениях наступления, которое ведётся в рамках одной масштабной военной операции. Речь идёт о наступлении на «город-крепость» Покровск — центр обороны противника и севернее — на Доброполье, крупнейший хаб украинской логистики.

В середине августа передовые подразделения российской армии смогли прорвать линию обороны противника, за несколько дней углубив зону прорыва на 10-15 км. За последние несколько недель противник предпринял несколько попыток срезать «выступ», вытянувшийся к Доброполью, однако без успеха.

В кровопролитных встречных боях он понёс тяжёлые потери, после чего вынужденно откатился на ранее занимаемые позиции.

Командование ВСУ бросает на этот участок фронта всё новые и новые резервы, ожесточённые боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Софиевка и Новое Шахово.

Сильные столкновения продолжаются и в городской застройке. По информации с мест, передовым штурмовым подразделениям удалось продвинуться в южной части города и выйти в район железнодорожного вокзала.

Анна Рыжкова ИА Регнум Динамика наступления на Покровск, август–сентябрь 2025 года

Бои идут в микрорайонах Лазурный и Южный на юге города, однако пока российские войска не стремятся вклиниваться в плотную высотную застройку и район промзон, которые были превращены противником в сплошной укрепрайон.

Ряд иностранных СМИ полагает, что в ближайшее время ВС РФ могут начать решающий штурм города. Однако для этого нужно выполнить ряд необходимых условий.

Сейчас российские войска нависают над дорогой Покровск — Доброполье у Родинского, и восточнее — над трассой Покровск — Павлоград. Благодаря нескольким решительным броскам удалось взять на прицел всю логистику противника. Штурм станет возможным только после того, как они будут окончательно перерезаны.

Иными словами, за минувшие месяцы Вооружённым силам РФ удалось подготовить условия для того, чтобы взять покровский укрепрайон в полное окружение, тем самым избежав штурма оборонительных позиций в жилых районах и промзоне. И уже в ближайшее время могут быть нанесены решающие удары по обороне противника.