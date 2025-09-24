Похоже, между израильскими военными и «Комитетом управления Газой», состоящего из произральски ориентированных бедуинских ополченцев, пробежала черная кошка. После череды спорных инцидентов в анклаве лоялистов подозревают в сливе оперативной информации ХАМАС.

Причем в некоторых случаях речь идет не об утечках «с низов». Под подозрение Тель-Авива попали некоторые крупные фигуры.

«Освободительное движение»

Произраильское ополчение сложилось в секторе Газа еще в конце 2024 года как анархичное формирование, воюющее сразу против всех местных фракций. Однако широкую известность получило лишь спустя полгода, когда переродилось в «Комитет управления Газой» и бросило ХАМАС прямой вызов.

Глава Комитета, Ясир Абу Шабаб, — выходец из местного бедуинского клана, несколько лет назад арестованный палестинскими спецслужбами за наркоторговлю и мошенничество и бежавший из тюрьмы после начала боевых действий в анклаве.

Группировка козыряет связями с Палестинской национальной администрацией и позиционирует себя как палестинское освободительное движение, но на деле является прокси-формированием Израиля. И, кажется, не слишком стремится скрыть факт внешнего финансирования.

В частности, после начала активной фазы операции «Колесницы Гидеона Бет» сторонники Абу Шабаба горячо приветствовали «решимость Тель-Авива» и выражали готовность присоединиться к «освободительной войне». А также сформировали сводный отряд до 400 человек, который присоединился к наступающим израильским войскам.

Хорошие исполнители

До недавнего времени у израильского командования не было больших вопросов к бедуинским ополчениям. Несмотря на низкую боевую выучку и слаженность, лоялисты беспрекословно выполняли приказы израильского командования.

Они первыми направлялись в опасные районы для проведения разведки боем, что давало израильской армии (ЦАХАЛ) возможность не использовать кадровые подразделения и тем самым сокращать декларируемые потери.

Подкупало и то, что среди бойцов Абу Шабаба было немало «бывших сторонников ХАМАС» из числа разочаровавшихся, кто был осведомлен о расположении замаскированных проходов, дополнительных подземных коммуникаций и схронов с оружием и боеприпасами как в Газе, так и в городах-спутниках.

Во многом благодаря этому израильтянам удалось взломать оборону палестинского сопротивления на отдельных участках и быстро продвинуться в населенных пунктах Джабалия и Бейт-Ханун.

К тому же «такса» за участие в операции у противников ХАМАС была сравнительно небольшой. В обмен на помощь Тель-Авиву сторонники Комитета требовали выплачивать им по 200-300 долларов ежемесячно (для сравнения: зарплата рядового резервиста ЦАХАЛ стартует от 500 долларов), а также выделять участки земли в анклаве особо отличившимся.

На вхождение в органы управления Газой лоялисты со временем претендовать практически перестали и даже стали именовать себя «Народными силами» (или «Популярами») вместо «Комитета управления Газой», дабы избежать неудобных вопросов.

Неудивительно, что в израильском Генштабе бедуинских ополченцев считали хорошими исполнителями грязной работы. А потому закрывали глаза на некоторые их действия, например рэкет и мародерство на взятых под израильский контроль территориях, а также на сведение счетов с гражданскими.

Череда утечек

Впрочем, несмотря на в целом лояльное отношение, большого доверия к Комитету израильские военные не демонстрируют. А после череды спорных инцидентов, произошедших на днях, подозрительность лишь усилилась.

Так, во время продвижения сводной группы ЦАХАЛ и лоялистов вблизи границ района Ас-Сабра (северная часть города Газа) отряд попал в хорошо спланированную засаду ХАМАС и понес потери.

Несмотря на то, что ни один израильский военнослужащий серьезно не пострадал (в перестрелке погибли трое бойцов Комитета, еще один солдат ЦАХАЛ получил легкое ранение), руководство группы возложило ответственность за провал на бедуинов.

А спустя несколько часов произошел еще один инцидент: тяжелое ранение получил комвзвода батальона «Шакед» (входит в состав 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада»). Он в составе группы прибыл с проверкой постов в район, который уже был зачищен от ХАМАС и патрулировался силами лоялистов. Причем, судя по рапортам с мест, огонь открыл один из бедуинов. Как выяснилось позже — замаскированный боец ХАМАС.

Участившиеся кризисные ситуации с участием ополченцев вынудили израильский Генштаб подключить к делу Общую службу безопасности (ШАБАК). Проанализировав картину двух инцидентов, следователи ШАБАК пришли к выводу, что произошедшее — результат утечек оперативных данных из Комитета.

Взгляд наверх

В ШАБАК убеждены, что произошедшее — не разовая утечка. Задействованные в операции рядовые бойцы не знали многих деталей, которыми оперировала агентура ХАМАС при подготовке недавних операций. Не могли они быть в курсе и планов ЦАХАЛ провести инспекцию патрулей с участием офицера, поскольку инспекторы прибыли в район без знаков различия. А это значит, что «крот» расположился в иерархии Комитета гораздо выше.

Под подозрение израильских силовиков попал Гассан ад-Духини — один из заместителей Абу Шабаба. Несмотря на то, что в структуре Комитета он считается наиболее произраильски ориентированной фигурой и даже от своего имени поздравлял израильтян с праздником Рош ха-Шана, в его биографии хватает темных пятен.

К тому же родственники ад-Духини в прошлом состояли в Организации освобождения Палестины, и как минимум двое из них имели отношение к силовым органам.

Также на счет ад-Духини записывают некоторые сомнительные кадровые решения в группировке — например, назначение на командный пост палестинца Гассана ад-Дейни, в начале 2000-х годов участвовавшего в похищении израильского старшины Гилада Шалита.

Решение спровоцировало дополнительные трения между кадровыми солдатами ЦАХАЛ, часть из которых принадлежала к той же бригаде, что и Шалит, и лоялистами — инцидент едва не закончился применением силы. В контрразведке склонны полагать, что его вполне можно трактовать как намеренную провокацию.

Впрочем, не стоит исключать, что интерес ШАБАК к ад-Духини у израильских силовиков возник не без участия его начальника Абу Шабаба.

Используя недавние инциденты как повод обвинить близкого соратника, глава Комитета заблаговременно убирает с доски сильного и амбициозного подчиненного. Который, несмотря на пробелы в биографии, имеет гораздо менее криминальное прошлое, чем нынешний глава лоялистов. А потому может в перспективе занять пост в переходном правительстве Газы.

Однако если невиновность ад-Духини будет доказана, проблемы могут возникнуть уже у Абу Шабаба.