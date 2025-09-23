В США разразился очередной большой скандал вокруг темы свободы слова.

Иван Шилов ИА Регнум

Все последние годы консервативная общественность Америки бесконечно и не без оснований жаловалась на дискриминацию со стороны демократов. В соцсетях устанавливалась жёсткая цензура, многих популярных правых комментаторов лишали аккаунтов. Самого Дональда Трампа заблокировали в мейнстримных соцсетях после драматичных событий штурма Капитолия зимой 2021 года.

Но теперь маятник качнулся в другую сторону.

С момента второй инаугурации Трампа в образе жертвы начали представать уже демократы. Они обвиняют Белый дом в сговоре с боссами крупных медийных корпораций США, которые разом стали проводить консервативную контрреволюцию в информационной сфере. Первым почувствовал смену политических ветров Голливуд.

Гиганты вроде Disney сразу после победы Трампа стали постепенно сворачивать навязывание расово-гендерной повестки в своих продуктах. Сыграл роль и финансовый фактор — падение продаж кинобилетов и усталость аудитории от трансгендеров* и феминизма. К тому же Белый дом стал грозить исками в отношении тех корпораций, которые продолжат активно продвигать либеральную идеологию.

Серьёзным рычагом давления оказалось антимонопольное законодательство.

Теперь для того, чтобы получить добро от правительства США на слияния-поглощения или продажу крупных медийных активов, нужно для начала показать свою готовность не идти на конфликт с республиканцами.

Именно в такой неудобной для себя ситуации оказалось семейство Редстоун, крупные спонсоры Демпартии, которое долгое время контролировало канал CBS News. Сейчас они избавляются от своего актива в ходе большой сделки по слиянию гигантов Paramount и Skydance. В ходе согласования сделки Белый дом выставил определённые условия, на которые владельцам пришлось пойти.

В частности, они закрыли программу комика Стивена Колбера, которая шла на протяжении последних десяти лет. Колбер был давним критиком Трампа, в этом он выделялся даже на фоне других либеральных ведущих вечерних юмористических шоу в США.

При этом рейтинги таких шоу в последнее время оставляли желать лучшего. За десять-пятнадцать лет они в среднем упали на 70–80%. Многим американцам поднадоел плоский юмор и постоянное шельмование только одной стороны — Трампа и республиканцев.

Да к тому же сейчас предложений на рынке юмористического контента в интернете и так в избытке, больше не нужно проводить вечера за просмотром специфических шоу на кабельных телеканалах.

Колбер — один из самых популярных комиков, но и его аудитория сократилась примерно до двух-трёх миллионов телезрителей. Это капля в море в 340-миллионной Америке. Шоу Колбера ежегодно несло убытки в 20 миллионов долларов, при этом зарплата комика составляла аж 40 миллионов в год.

В конечном счёте от него просто решили избавиться. Сам Колбер называет происходящее жуткой атакой на свободу слова и установлением диктатуры.

Ему вторит и второй комик — Джимми Киммел — который тоже был отправлен в отставку. Он умудрился очень неудачно пошутить после убийства сторонника Трампа Чарли Кирка. Disney, владелец канала ABC, где выходит шоу Киммела, от греха подальше решил сходу убрать передачу из своей сетки вещания.

Когда разразился скандал, Киммела всё же вернули в эфир, но только после проведения с ним «воспитательной беседы». Это явный намёк и многим другим комикам — мол, даже не пытайтесь сейчас идти на прямой конфликт с Трампом, это может закончиться для вас очень печально.

Демократы обвиняют Трампа в закручивании гаек и уничтожении независимых информационных площадок — причём одновременно во всех сферах.

За последнее время Белый дом, например, признал террористической организацией движение «Антифа». Это один большой бренд для целого набора самых разных групп активистов, в том числе очень радикального толка. Им будут грозить судебными исками и перекрытием финансирования, например, от фондов Джорджа и Алекса Соросов, которым Трамп тоже хочет создать серьёзные судебные проблемы.

Кроме того, сейчас в заключительную стадию переходит заключение сделки о продаже американского бизнеса соцсети TikTok. В её руководящий совет могут войти близкие Трампу миллиардеры, через которых он сможет «правильным» образом настраивать алгоритмы публикации контента.

В прошлом демократы имели почти тотальную монополию на рынке соцсетей. Сейчас ситуация стремительно меняется.

В соцсети Twitter/X уже идёт активная поддержка продвижения правого контента. Facebook/Meta** старается лишний раз не портить отношения с Трампом. А TikTok с аудиторией под 200 миллионов в США, главная соцсеть у молодёжи, может стать супероружием в руках республиканцев.

Теперь уже демократы оказываются в очень уязвимом положении сродни тому, что было у Трампа пять лет назад. Тогда казалось, что пробиться через тотальную цензуру в медиа и соцсетях республиканцам практически нереально, и никакого политического будущего у Трампа уже не будет. Впрочем, буквально за один электоральный цикл в США всё изменилось с точностью до наоборот.

Нельзя исключать, что в дальнейшем маятник снова качнётся в другую сторону. Некоторые республиканцы уже сейчас бьют тревогу: они полагают, что команда Трампа создаёт очень опасный прецедент, который в дальнейшем задействуют против них самих. И демократы, придя к власти, смогут ещё сильнее закрутить гайки против правых ресурсов. Тем более, что они сейчас довольно быстро набирают популярность.

Но администрация Трампа, очевидно, так далеко не заглядывает, горизонт планирования у неё ограничивается ближайшими выборами. А пока можно судиться со всеми подряд — от «Нью-Йорк Таймс» до «Уолл-Стрит Джорнал» и владельца последнего Руперта Мёрдока, надеясь разорить их исками.

Ведь медийная индустрия в целом нынче переживает не лучшие времена. В редакциях крупных американских СМИ идут постоянные сокращения, аудитория и рекламные заработки падают, сотрудников замещает искусственный интеллект.

Скажем, аудитория канала CNN — некогда символа либерального американского телевидения — сейчас упала до минимальных показателей за более чем двадцать лет. Тиражи традиционной прессы постоянно ставят антирекорды.

Многие из мейнстримных СМИ проморгали революцию соцсетей и новых медиа, поэтому теперь выглядят сильно отставшими от реальности. Нагнать же набирающих силу оппонентов не получается.

Законодателями мод на медиарынке США становятся популярные подкастеры — Джо Роган, Такер Карлсон, Стив Бэннон. Их аудитория насчитывает десятки миллионов зрителей. Они уже в большей степени способны влиять на умы американского общества, чем традиционные телеканалы или пресса.

Более того, им проще действовать независимо от корпоративных спонсоров и политических лоббистов в обеих партиях.

Это действительно превращается в очень серьёзный вызов для американского истеблишмента, который привык контролировать все основные источники информации.

Каналов может быть много, но они объединены в несколько крупных холдингов. С владельцами соцсетей всегда можно договориться, как и с редакциями крупных СМИ. Но сейчас революция на рынке медиа и острый раскол США ставят будущее этой модели под вопрос.

А без неё политическую систему Америки будут ждать очень большие трансформации.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

**Организация признана экстремистской и запрещена в России