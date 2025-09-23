Джалалутдина Амирханова исключили из мединститута за прогулы, и он ушел фельдшером на СВО. Сначала копал окопы, строил блиндажи. Потом, когда пошли боевые действия, оказывал первую помощь раненым. Вскоре сам получил ранение — ему в спину от взрыва прилетело бревно, и он потерял способность ходить. За время лечения Хаскил (под этим именем его знают друзья и сослуживцы) побывал в четырех госпиталях, долго тренировался и, благодаря силе воли, снова пошел.

Когда Хаскил вернулся в Махачкалу, его мать неожиданно вызвали в мэрию. И она — простая дагестанка — стояла среди важных чиновников и плакала. Ей рассказывали, какой у нее сын, как он вел себя по-мужски, защищая страну.

Однажды Хаскил увидел бездомную кошку и подумал: «Почему у нее нет дома?». Он уже умел строить блиндажи и поэтому легко построил будку, покрасил ее, прикрепил к ней свой номер телефона. Позднее Амирханов построил гараж, в котором открыл приют. Сейчас в нем 23 кошки и 6 собак.

Чтобы обеспечить животных всем необходимым, их спаситель предлагает себя на кулачные бои. Гонорары тратит на приют. Еще государство определило ему пенсию и восстановило в мединституте — за заслуги перед Отечеством. Скоро он будет зарабатывать стоматологией, но кошек никогда не бросит.

В разговоре с главным редактором ИА Регнум Амирханов рассказал, как вернулся с СВО лучшей версией себя, что на самом деле сказано в исламе про кошек и собак, об уличной романтике, волнениях матери и о главных качествах для будущей жены.

Животных тоже создал Аллах

— Хаскил, как вы решили организовать такие поединки? Вы профессиональный боксер?

— Я всю жизнь вольной борьбой занимался. А на бои в ММА перешел, потому что понял, что так можно заработать на помощь приюту. Вышел, подрался, получил деньги, накормил животных. Повторюсь, мне нужно было приют содержать. Работать я не мог, потому что долго учился на челюстно-лицевого хирурга. В этом году наконец-то закончил. Поэтому стал участвовать в боях, чтобы получать финансовую помощь и для себя, и для животных.

— Когда открылся ваш приют?

— Сам приют работает три месяца. Но до этого я полтора года посуточно снимал квартиры, чтобы там лечить животных. Это выходило накладно. Поэтому решил соорудить приют из гаража. Сам строил его из подручных средств. Подписчики помогали — цементом, шпаклевкой и штукатуркой. Так я поднял этот приют. С тех пор он у меня и по сей день он у меня.

— Вы этот приют открыли, когда вернулись с СВО?

— Нет. Однажды во время Рамадана я решил массово покормить кошек на улице. Просто мне такая мысль пришла. Раз Аллах их создал, то они тоже мусульмане. Покормил. И во время кормежки увидел собаку с щенятами. Подумал, что надо бы построить им будку. Построил.

— А вам разрешили?

— Я же построил будку в укромном месте, где их даже никто не видел. Потом я увидел вторую собаку. И вот так пошло-поехало. В конечном итоге по Махачкале около 38 будок построил. Тоже подручными средствами. У меня тогда не было подписчиков. Вообще никто не помогал. Сам ходил и собирал. Здесь это возьму, здесь то возьму. Так и построил.

— Для чего? Ради чего?

— Ради щенят и ради их матери. Дождь, машины — им негде было укрыться. А в будке их никто не видел и не трогал. Они жили своей жизнью. Только я приходил и кормил.

— Испытывали к ним острое чувство жалости?

— Конечно. Они для меня как дети. Очень сильно их люблю. Всю жизнь любил. Просто раньше у меня не было для них времени. А когда я решил всерьез ими заниматься, у меня появилась куча времени именно для них.

Мама была в шоке

— А с СВО когда вы вернулись?

— В начале 2023 года.

Вообще дело было так. Меня исключили из университета. Так получилось, потому всякими ненужными делами занимался. Точнее, где бы ни гулял, все равно к 7 утра на парах сидел, но в один год что-то совсем загулял, и меня отчислили. Через три дня призвали в армию в Санкт-Петербург. А так как у меня было неполное высшее медицинское образование, я как врач оттуда добровольцем поехал на СВО.

— Вы же перед нашим интервью не дали мне убить муху. Почему же вы поехали на войну, если понимали, что там придется стрелять?

— Я приехал на войну фельдшером. Оказывать первую помощь на поле боя, а не стрелять. Никого я не убивал, ни в кого я не стрелял.

— А если бы пришлось?

— Что ж поделать. Если бы в меня стреляли, я бы тоже стрелял.

— Вы работали в эвакуационной группе?

— Не в эвакуационной. Я на поле боя находился.

— Прямо там, где блиндажи?

— Конечно. Блиндаж копал. Приезжали в пустое поле и прямо там начинали располагаться. Брали в руки лопаты и копали блиндажи.

— Не жалели, что вам пришлось идти воевать, потому что учебу прогуливали?

— Как говорится, во всем есть благо.

— Какое благо вы в этом увидели?

— Меня восстановили в университете. У меня больше не было права на восстановление, потому что до этого меня уже исключали пару раз. Но мне пошли навстречу как участнику СВО. И тут я уже ухватился. После войны я — совсем другой персонаж приехал. Начал учиться. Меня перевели на бюджет. Помогали с преподавателями. Если что-то не усваивал, со мной дополнительно занимались. И так я учебу закончил. Сейчас поступаю в ординатуру. Сдал аккредитационные экзамены. Стараюсь.

— Получается, государство вас всё-таки благодарит за то, что вы его защищали.

— Конечно.

Меня наградил мэр Махачкалы. Спустя полгода армии звонят моей матери и говорят: «Ваш сын приглашается вместе с вами на площадь в Белый дом. Ждем вас». Мы не знали из-за чего. Обычно маме звонили типа: «Ваш сын сделал то, ваш сын сделал это. Его исключают».

— А мама что почувствовала?

— Мама вообще не знала, что я на войне. Говорил ей, что в Санкт-Петербурге.

Когда звонила, забирался на дерево (там же сеть нигде не ловит) и аккуратно перезванивал. Когда она слышала выстрелы, отвечал, что учимся на полигоне. Конечно, она что-то подозревала: «Что-то у вас эти полигоны не заканчиваются». Но я так продержался целый год.

Только когда я травму получил, мама узнала, что я был на СВО.

— И что она сказала?

— В шоке была.

— Плакала?

— Плакала. Ей же еще документы по травме пришли. Для нее это шок был. Единственный сын. Никого нет больше.

— А когда пригласили на награждение?

— Тоже в шоке стояла. Она знала уже, что я с войны пришел, но такого все равно не ожидала. Мэр города приглашает ее, дарит ей цветы. Мне вручают медаль и удостоверение. И мэр говорит: «Ваш сын герой». Хотя год назад ректор и декан говорили, что я проказник. Поехал на войну, и видите, как за год поменялся.

— Для мамы это было что-то такое, от чего ее жизнь изменилась?

— Конечно. Мама с гордостью на меня смотрела после этого. Вообще по-другому относиться ко мне стала. И я к ней.

Письмо Путину

— Но когда вас ругали и исключали, она же не теряла веру в вас?

— Никогда. Что-что, а веры она никогда не теряла. Она все равно до конца шла со мной.

Меня же из школы исключали. Не давали сдать ЕГЭ, потому что я баламутом был. Лез, куда не надо было. Учителя в меня не верили. В 11 классе меня даже на домашнее обучение перевели. Мама плакала из-за того, что меня хотят исключить. Каким-то образом написала письмо Путину. И ей ответили! Я вообще в шоке был. Полностью на год оставил улицу. Просто сидел и занимался.

— Вы поняли, что маму довели до того, что она стала искать помощи у президента?

— Конечно. Она же еще в кабинете перед учителями плакала из-за того, что меня исключают.

— Это ужасно.

— Да. Меня исключили, а через четыре дня письмо дошло, куда следует. Звонят маме и говорят: «Приходите, мы вас ждем». Она говорит: «Так вы ж его исключили». Сама в шоке была, что письмо дошло. С тех пор мне пришлось учиться. Я сам сдал ЕГЭ.

Представитель уличной интеллигенции

— А СВО убрала из вас хулигана?

— Нет. Я вырос на улице. Не хулиган и не бродяга. Как сейчас модно говорить, представитель уличной интеллигенции. Воспитанный, но уличную романтику люблю.

— А что такое уличная романтика?

— Как у нас в 21 веке делается? Сидишь на диване и звонишь: «Алло. Хочу цветы отправить девушке. Вот ее номер». Я не люблю такую тему. Люблю в дождь и в слякоть перелезть через забор, упасть, порезаться, но цветы в руки отдать. Мотивация была.

— А она? Она это понимает?

— А она стоит и обрабатывает раны твои. Не все это понимают. Но есть те, кто понимает. Я пока не нашел ту, кто понимает (смеется).

— То есть вы лезли через забор, приходили окровавленный, протягивали цветок, а она отвечала: «Лучше бы ты курьера прислал»?

— Я по этому поводу написал стихотворение.

И, наконец, придя к той самой, он ей его душой отдал.

Она взглянула на тюльпанчик, смеясь, сказала: «Стыд и срам.

Неужели сложно тебе было пойти купить цветок в ларьке?

Ведь ты твердишь, что я красива, но денег даже пожалел?».

На что с улыбкой я ответил: «Нисколько ты не поняла.

Моя романтика бесценна, и даже розы из ларька.

Я так бежал сюда смиренно и так его сложно искал,

но ты сейчас мне показала, что в голове один карман».

— Здорово, вы молодец.

— Спасибо большое. Я по жизненному опыту пишу стихотворения. Они у меня разные. И про войну, и про романтику, и про друзей. На своей странице их выкладываю.

«Мама сделала из меня мужчину»

— То есть СВО вас никак не изменила?

— Почему же? Человек, который поехал на войну, никогда не приедет оттуда прежним.

— Вы каким другим приехали? Что в вас всё-таки изменилось?

— Стал более обновленной и улучшенной версией себя. В людях начал разбираться. В глазах человеческих.

— Получается, что вы единственным маминым сыном рискуете ради другого человека.

— Да. Но моя мама всегда меня делала мужчиной. Если бы она знала, что я помог другому, но сам упокоился, то она, как бы ей ни было больно, все равно ходила бы потом с поднятой головой.

— Думаете, ей, несмотря на то, что горе от потери сына ее убило бы, было бы легче, если бы ей не было стыдно?

— Да. К ней приходили бы и говорили: «Твой сын герой». А не говорили бы: «Твой сын испугался». Ей всегда нужно было, чтобы ее сын в первую очередь оставался мужчиной. Это самое главное.

Она хоть и не папа, но она мне заменила отца. Могла поругать и шлепнуть, но она сделала из меня мужчину. Улица сделала из меня мужчину в драке, а мама сделала из меня мужчину в разуме. Правильно меня наставляла. Правильно объясняла, как относиться к женщине, к бабушке, к животным. И со стороны религии, и со своей стороны учила меня быть человечным и честным.

— Есть немало людей, которые считают, что женщина одна не может воспитать сына. Мол, у неё получится слюнтяй, а не вполне мужчина. Вот что вы им скажете?

— Если женщина по своему жизненному опыту грамотная, она и воспитает грамотно. Это зависит и от того, как саму женщину родители воспитали. Если все сделано правильно, все будет хорошо.

Мама все мне дала в этой жизни. Всё. От а до я. Была бы у меня возможность, я ей памятник поставил бы. У меня очень мудрая мама. Я это говорю не потому, что она моя мама. Просто я уже взрослый мужчина. Я видел других мам и других женщин. Есть, с чем сравнить.

— Она чем-то пожертвовала ради вас?

— Да всем. Она всю жизнь посвятила мне. Работала на четырех работах и сутками не спала, чтобы оплачивать мою учебу. Я ведь на бюджет попал только в последние два года, остальное время на коммерции учился. Еще меня надо было одеть и обуть. Это сложно. Я же не мог пойти работать, потому что учился в медуниверситете. Это на юрфаке или на экономе можно себе позволить, а в меде надо сидеть и учиться.

— Почему же вы загуляли на целый год, если вы понимали, как тяжело приходилось вашей маме?

— За это я себя виню. Мама трудилась, а я так загулял. Но потом я все это оправдал. Сейчас она на меня не злится.

— На войне вы вспоминали, как учителя высказывали маме, что ваш сын такой, она плакала, а вы хотели доказать ей, что это не так?

— На войне у меня такого не было. Это было, когда я стоял с мэром города, и он награждал меня медалью. Тогда я подумал, что все эти слезы покрыл. Вот тогда я искренне это понимал.

Вообще, когда я сдал ЕГЭ и поступил в университет, мама уже была счастлива. Уже все было хорошо. А когда я уже с мэром города стоял, я знал, что сейчас нас снимают и по телевидению всему Дагестану покажут. Учителя увидят это и поймут, что я свою задачу выполнил.

По человеку видно, какой он

— Вы говорили, что первое время на СВО вы жалели, что оказались там, а потом сказали, что в каждой ситуации есть благо. Но ведь это благо становится понятно, когда вы возвращаетесь домой и когда страна оценила ваш труд. А когда вы копали землю лопатой, какое благо вы могли увидеть в той ситуации?

— В той ситуации было только одно благо — копать блиндаж. Больше никакого блага я не видел. Это я уже потом осознал, когда строил будки для животных.

Когда ты работал с деревом в полевых условиях, ты можешь спокойно построить приют в городе. Я сейчас могу спокойно всю комнату обустроить за пять минут. И деревом обработать, и обшить, и покрыть — все это я умею (смеется).

Война дала мне необходимый жизненный опыт. Это и есть благо.

— Был какой-то боец, которого вы спасли?

— Моя задача в чём заключалась? В том, чтобы вовремя оказать первую помощь, чтобы продлить ему жизнь. Дальше он уже идёт по госпиталям. А я на поле боя остаюсь.

— Не было какого-то момента, когда было очень страшно выходить, даже если это был жёлтый уровень угрозы?

— Каждый раз бывает страшно, но мужчина должен этот страх преодолеть.

— Как? Что вы себе говорили? Как вы преодолевали этот страх?

— Читал намаз и уповал на Всевышнего.

— Но вы же не могли читать намаз каждый раз перед тем, как выбежать из блиндажа.

— Не мог. Но я до этого совершил намаз и знал, что сегодня Аллах со мной. Только на Него надеялся. Только вера помогала. Каким бы я ни был шикарным стрелком, силачом или врачом, все происходит по воле Бога.

— А был какой-то боец, которого вам жалко было? Какой был самый тяжелый момент?

— Был такой боец Ятманов. Но я его гибель не застал. Я уже получил травму спины, меня эвакуировали, а через два дня прилетает в блиндаж и попадает ему в голову. Совсем молодой парнишка. Хороший пацанчик был. Маму его жалко. У него такое же, как у меня, положение было, один у мамы. Ему в голову снаряд попал. Его уже никто не спас бы.

— Вы понимали, за что война идет?

— Россия в таком положении оказалась. Верховный главнокомандующий сказал: «Надо». Значит, надо. Просто так он бойцов не послал бы.

Вы просто прислушайтесь к его словам. Путин очень сильный человек. Посмотрите, как он переговоры ведет. А как к животным относится? Мне одно видео запомнилось. Подходят к нему представители других стран, просто так собаку за шкиряк подают, а он ее правильно берет и гладит. Он ее любит. По человеку сразу видно, какой он.

— Тем более ваша мама к нему обратилась.

— Когда я на войну ехал, я даже об этом не помнил. Но вы правы. Путин сделал так, что какая-то женщина из Дагестана смогла до него дописаться. Может, он лично это не читал, но его люди мне помогли. Хотя он меня знать не знал. Я ему благодарен, что посредством него ЕГЭ сдал и врачом стал.

Кулачные бои и приют

— Ваше увлечение уличной романтикой вам как-то на войне помогало?

— Нет, я на войне стихи не писал. Я их год назад писать начал.

— Эти качества у вас открылись после того, как вы вернулись?

— Не то чтобы после возвращения. Просто как-то открылись. Один раз написал. Понял, что все сделал четко, и мне понравилось. Про животных тоже писал. Недавно у меня был бой в Краснодаре. После него написал про подопечных стихотворение.

— А что за бой в Краснодаре?

— Кулачный бой с каким-то краснодарским парнишкой.

— А где вы его нашли?

— Они меня нашли. Вышли на меня и предложили бой. Для меня было важно в СМИ заявить о животных: «Есть приют, помогайте им, кто, если не мы». Я свою установку выполнил. Правда, в конечном итоге бой проиграл. Вышел драться с боксером, продрался с ним два раунда (в кулачных боях всего три раунда). А в третьем раунде он меня просто вырубил. Так получилось. Я после боя сказал своим подписчикам, что проиграл.

— Тяжело было проиграть бой и потом еще говорить об этом подписчикам?

— Конечно, тяжело. А что делать?

— Это было ударом по самолюбию?

— Нет, конечно. Этот парнишка тренируется так же, как и я. К нему у меня только уважение было. Просто рад за него.

— Сейчас вы тоже предлагаете вступить с вами в бой?

— Я недавно обращался к Умару Кремлёву (президент Международной федерации бокса). И лично писал и через интервью. «Меня зовут Хаскил Амирханов. У меня приют с животными-инвалидами. Я не прошу у вас денег или чтобы вы мне что-то купили. Просто дайте мне бой, чтобы я спортом заработал денег и сам обеспечил своих животных».

У меня тогда было очень сложное положение. Представляете, что такое 23 кошки и 6 собак в гараже на 15 квадратных метров? Хотя у них все из удобств имеется. Вентиляция, кондиционер, препараты. Мне со всей России присылают левомеколь, хлоргексидин, ватные диски, бинты. Спасибо всем большое.

— Где вы взяли этих кошек и собак?

— В Махачкале.

— Просто шли, увидели больную кошку и сразу забрали?

— Если кто-то увидит, то сразу мне пишет. «Здравствуйте, так, мол, так». Скидывает фотки на какой это улице, а я туда мчусь, как скорая помощь. Забираю, глажу, целую, обнимаю, купаю и везу в ветеринарную клинику. Если я не «вывожу» какой-то сбор, подписчики мне помогают. Они у меня сознательные.

Почему мне люди верят? Я бы очень хотел перекрыть кислород всем этим «волонтерам» в Махачкале. Они что делают? 30-секундные видео закидывают, грустную музыку вставляют, указывают реквизиты, а потом от них ни слуху ни духу. Кто помог, как помог, что с животным — ничего неизвестно.

У меня все иначе. Я 15-минутные видео выкладываю. Все — с первого шага от дома до последнего шага в приют. Диалог с врачом, чеки, декларация. Меня все знают. Выкладываю все на странице, чтобы ко мне не было никаких вопросов ни у кого.

— Ну вот вы увидели больную кошку, взяли ее, привели в свой приют, а дальше сами занимаетесь её лечением, потому что вы медик?

— Умею обрабатывать и перевязывать, я все-таки стоматолог (зубы, импланты, кариес). Только начинаю по этой специальности. Поэтому животных оперируют в ветеринарной клинике. Я это оплачиваю и забираю к себе. У меня они находятся сначала на стационаре, а потом уже в приюте ходят.

— А когда и куда вы их выпускаете? Не будете же вы каждый раз брать новых кошек.

— Если вижу, что животное точно не сможет прожить на улице (без лап или слепое), то оставляю его себе и пытаюсь пристроить. А если у него что-то было сломано, но сейчас оно четко стоит на ногах, то отпускаю обратно на улицу.

«Уполномоченный по правам животных»

— Как вообще относятся махачкалинцы к животным?

— В большей степени хорошо. Понятно, что в семье не без урода, но добро в любом случае победит. Я же еще являюсь инспектором по защите животных от Россельсхознадзора. Через «Госуслуги» заполнил анкету. Меня утвердили со всеми печатями. Просто нужно поехать в Ессентуки и удостоверение забрать.

— Почему в Ессентуках, а не в Махачкале?

— Там у них центральный офис. Но, опять-таки, это удостоверение само по себе мне ничего не дает. Я вообще хочу выйти на федеральный уровень.

— Хотели бы стать уполномоченным по правам животных в Дагестане?

— Сначала в Дагестане.

— Но вы же знаете, что этого нет?

— Знаю. Но верю, что это возможно. Хочу, чтобы у меня было право взять, приехать и наказать человека за то, что он обидел животное. Чтобы впредь люди знали, что сейчас сюда приедет эта «Служба спасения животных» и накажет их.

Это моя цель с самого раннего детства. И я иду к этой цели. Всего лишь год занимаюсь животными, а сегодня меня зовут Москву. У меня было 700 подписчиков, потом это начало расти-расти, и я дошел до 46 тысяч подписчиков.

— В основном эти подписчики из Дагестана или из остальной России?

— Со всей России.

— А в Дагестане вас знают как зоозащитника?

— Конечно. Меня в Дагестане знают даже не как зоозащитника, а как правоверного мусульманина, который обязан помогать животным.

Многие говорят, что в исламе собака якобы запрещена. Это неграмотно. Эти люди просто в школе что-то неправильно поняли и теперь живут так, как им удобно. На самом деле Всевышний лишь запретил трогать собачью слюну и мокрую шерсть. Если ты до носика дотронулся, это уже грязь. Тебе нужно сделать специальное омовение.

А если я сделал правильное омовение и помолился, я могу с собакой хоть спать. Аллах не говорил: «Я запрещаю вам трогать собаку». Он лишь запретил трогать ее слюну.

— Может быть, люди просто ленятся делать омовения?

— Ваш вопрос — это уже ответ. Мне не лень. Я готов хоть 30 раз делать омовение, лишь бы погладить собачку. Люди просто не знают, что это такое. Это нечто! Это не описать словами. Я очень люблю животных. Для меня они как дети. Их сердцебиение, глаза, энергетика.

— Вам нравится, что их глаза выражают преданность?

— Их глаза выражают доверие и осознание того, что это существо от меня зависит. У меня в соцсетях есть видео, которое 4 миллиона просмотров набрало, когда я учил собаку лапу подавать. Учил, учил, учил, пока не подала. Я тогда чуть с ума не сошел. Это то же самое, как если бы мой сын впервые сказал мне: «Папа».

— А к детям как вы относитесь?

— Детей тоже очень люблю.

— Жениться собираетесь?

— Конечно.

— А когда у вас дети появятся, вы не забросите своих кошечек и собачек?

— Никогда. У меня будет жена, которая тоже будет любить животных и поддерживать меня.

— То есть если вам понравится девушка, но вы поймёте, что она животных недолюбливает, то она не для вас?

— Конечно. Если она любит животных, она уже автоматически будет хорошей мамой.

— Но ведь вы говорили, что ваша мама тоже не сразу полюбила животных, а только потом втянулась, поняв, что сын их любит.

— Мама не то чтобы не любила животных. Она кормила их, никогда мимо не проходила. У нас дома была взрослая собака, когда у меня не было денег, приюта и посуточной аренды квартир. Так вот мама ее на балконе полгода выхаживала.

Это в сердце должно быть у человека. Нельзя просто взять и привить, что надо собаку на балконе выхаживать. А если девушка не связана с животными, поменять ее или исправить будет сложно.

«Я себя уже проверил»

— Можете вспомнить свой самый тяжелый день из детства?

— Мне было 8-9 лет. Мама держала пост, надо было чем-то открыть уразу, а из еды были только хлеб и вода. Денег не было. Я был готов даже украсть, лишь бы она нормально поела вечером. Я решил заработать и пошел на стоянку в парк «Дракон». Стал охранять машины. Это был первый раз, когда я работал. Получил 700 рублей. Это было очень нелегко для меня.

На эти деньги купил курицу и другие продукты, принес пакет маме. Она даже не поверила, что я их заработал. «Где ты это взял? Ты что, украл?».

Вот это для меня было очень тяжело.

— Это было какое-то тяжелое время для страны?

— Не для страны, а конкретно для нашей семьи. Так получилось.

— А как вы получили ранение?

— Был в блиндаже. Упал снаряд. От взрывной волны блиндаж обрушился, и бревно отлетело мне в спину, в пятый позвонок. Какое-то время обе ноги у меня не работали. Потом постепенно я смог согнуться. Одна нога, вторая нога начали моросить. Меня эвакуировали. В четырех госпиталях пролежал: Курск, Белгород, Москва и Сергиев Посад. За полгода я встал на ноги.

— Вам было страшно, когда ваши ноги теряли функциональность, а вы не знали, сможете ли ходить?

— У меня был хороший врач, которому я доверился. Он сказал: «Я, конечно, могу тебя прооперировать и порезать. Но ты попробуй сам». Назначил мне упражнения. Сначала я боялся, что со спортом придется завязать. Но психологически не сломался. Начал делать упражнения, спустя полгода снова стал ходить, а спустя год — выступать (на ринге).

— С какой молитвой или с какими словами вы выходили к раненым бойцам? Или просто сделали намаз и шли на энергии этой молитвы?

— Читал молитву по-арабски: «Только Всевышний Аллах сможет мне помочь».

— А своими словами не говорили ничего?

— Своими словами и по-русски — это когда ты сидишь после намаза и просто с Ним беседуешь. Говоришь, что произошло с тобой за день, и исповедуешься. Верующие люди понимают, что я имею в виду. Неважно, какому Богу они поклоняются.

— И вы хотите устраивать бои ради того, чтобы поддержать своих животных? Но ведь у вас же очень даже неплохая профессия.

— Я же не всегда буду жить боями.

— Одни виниры и импланты чего стоят.

— Точно (смеется)!

— Когда пошел учиться на эту профессию, то знал, куда иду. Хочу открыть государственную больницу для бездомных животных в Махачкале. Чтобы туда в любой момент могли привезти кошку или собаку, у которой нет хозяина, чтобы ее бесплатно вылечить. Хотя, если даже у нее есть хозяин, то и ее бесплатно вылечим. Для этого пошел в стоматологи — вставлять импланты, чтобы заработать на этом хорошие деньги для своей цели.

— А вы уверены, что, когда начнёте зарабатывать серьёзные деньги, вы не скажете: «Ой, я тут заработал, мне нужна очень крутая машина»?

— Нет. Я себя в этом плане уже проверил.

Мне выплатили боевые, пенсию и страховку. Я ждал эти деньги, чтобы купить «Камри». Но когда они пришли, закрыл мамины долги и сделал ей шикарную кухню. А себе купил «Приору».

— Мама счастлива, что теперь готовит на красивой кухне?

— Конечно. У нее впервые в жизни появилась посудомоечная машина. Все было, а посудомоечной машины не было. Теперь у нее все чётко. А себе «Приору» купил. Хорошую. Кондиционер есть, всё есть. Что мне еще нужно?

Для мужчины главное — честь

— А вы до СВО знали, что государству можно доверять? Вы понимали, что если вы пойдете и пожертвуете чем-то, то сможете на него рассчитывать?

— Насчет «пожертвовать и можно рассчитывать» — не знал. Но знал, что от государства все равно есть какая-то обратная связь.

— Зачем же тогда вы согласились идти на СВО?

— Потому что стоял среди 3 тысяч солдат, и все поехали. Глупо было бы остаться.

Да, маме было нелегко. Но если бы я не поехал, а вернулся на родину и встал бы перед мамой, мама сказала бы мне: «Ты трус».

Для мужчины главное — честь. Я был бы обесчещен, если бы не поехал. Тем более я врач. Врач сердцем, а не по названию. Мама знает, что я переживаю сердцем за каждого.

Многие медики говорят: «Нельзя привыкать к пациенту до операции, чтобы потом тебе не было сложно, если он умрет». А я считаю, что все должно быть наоборот. Нужно подружиться с пациентом, пообщаться с ним и понять, что нужно, чтобы его вылечить.

Мама знает, что у меня сердце есть настоящее. Из-за этого она знала, что я, если надо будет поехать, железно туда поеду. Я поехал, хорошо себя проявил, вернулся, отучился да еще и ей во многом помог.

— Кто вам сказал, что честь — это главное для мужчины?

— Моя религия сказала мне об этом. В исламе самые ужасные качества для мужчины — это скупой и трус. Да и не только в религии дело. В русском языке тоже есть пословица: «Береги честь смолоду». Потому что никто не забыт, ничто не забыто.

— Вы можете вспомнить урок, который мама вам преподнесла на всю жизнь?

— Сначала мы жили в одной местности. Потом мама продала дом и купила квартиру на Репродукторном в Махачкале. Мне тогда лет 5-6 было. Как-то раз я шел по району и до меня стали докапываться: «Кто ты такой? Что ты здесь забыл?».

— Всегда так было. Тем более на «Репродукторном».

— Вы знаете этот район?!

— Конечно. Я много раз была в Дагестане.

— Четко, четко (смеется).

Короче говоря, я подрался, пришел домой с синяками и побитый. Мама спрашивает:

— Что случилось?

— Меня три-четыре пацана побили. Одному врезал, так они меня всей толпой побили.

— Так иди и разберись.

— Вы третий боец из Дагестана, который рассказывает похожую историю. Видимо, дагестанские мамы так и воспитывают своих сыновей.

— Да. Дагестанские мамы учат, что сын всегда должен ответить обидчику.

«Всевышний направил»

— Вы запомнили момент, когда поняли, что будете строить домики для собак и кошек?

— Когда первую будку построил, неделю эта будка стояла пустой. Никто не заходил. Я думал: «Блин, что же делать?». Но спустя неделю я просто проходил мимо, шел дождь и решил посмотреть, промокает будка или не промокает. Заглядываю внутрь, а там в углу мама-кошка семерых котят родила.

И вот когда я это увидел, я уже понял, что надо строить будки. Пришла же кошка туда. Я создал причину, а Всевышний ее туда направил. С тех времен я начал строить будки, оплачивать операции, содержать приют и кормить животных.

— Будки не трогают?

— Не трогают. Я на будках табличку оставляю со своим именем и номером: «Если будка кому-то мешает, не выкидывайте. Я приеду, заберу и в другом месте поставлю». Еще ни разу не позвонили. Стоят спокойно. Я такие будки делаю, чтобы их не видно и не слышно не было. Красивые, аккуратные, покрашенные.