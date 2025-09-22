21 сентября Великобритания, Австралия и Канада признали независимость Палестины и ее право на создание собственного государства. Спустя несколько часов к ним присоединилась Португалия. На очереди — Франция и Бельгия.

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждение, гласящее, что палестинской независимости в реальности не существует, тает на глазах. Тем не менее даже в новых условиях у Тель-Авива остается шанс обернуть ситуацию в свою пользу.

Возродившийся энтузиазм

Кампания по превращению Палестины в полноценного международного игрока продолжается уже не первое десятилетие. Официальная Рамалла позиционирует точкой отсчета государственности осень 1988 года, когда была издана Палестинская декларация независимости, провозглашавшая создание национального государства со столицей в Иерусалиме.

Несмотря на то, что к моменту издания декларации палестинские фракции не контролировали часть территорий, на которые претендовали, а Иерусалим уже 8 лет как был объявлен Израилем своей «неделимой столицей» (что, впрочем, не было признано другими мировыми игроками), многие страны встретили ту инициативу с энтузиазмом.

Они сочли ее новым этапом реализации формулы «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке. И уже к середине декабря того же 1988 года независимую Палестину признали 75 стран.

А к 1993 году была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), взявшая на себя управление сектором Газа и Западным берегом реки Иордан (ЗБРИ) и отождествляемая сегодня с властями независимой Палестины. К этому моменту «клуб друзей» Палестины превысил 90 стран.

Правда, после учреждения ПНА, которая довольно быстро погрязла в межфракционных дрязгах, энтузиазм мирового сообщества ожидаемо поугас. Начиная с середины 1990-х годов, новые признания звучали в среднем раз в 5-7 лет, и преимущественно лишь от малых африканских или азиатских государств.

А после того, как ПНА потеряла контроль над сектором Газа в 2007 году, уступив власть ХАМАС, ряды сторонников стали пополняться еще медленнее.

В Европе решение о создании Палестины поддержали только страны бывшего соцблока — Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Польша — проголосовавшие еще в 1988 году. Остальные предпочитали ориентироваться на интересы Израиля.

Из мейнстрима выбилась разве что Швеция, признавшая независимость Рамаллы в 2014 году.

Однако обострение конфликта в секторе Газа в 2023-м внесло в расстановку сил явные коррективы.

Изменение баланса

Столкновение между Израилем и палестинскими фракциями во главе с ХАМАС в Газе, быстро переросшее в войну на уничтожение, обусловило попытки Тель-Авива проецировать силу и на Западный берег Иордана, изменяя баланс сил с ПНА в свою пользу под предлогом превентивной обороны.

Нарушение статус-кво, в свою очередь, привело к повторному всплеску симпатий к палестинскому движению в Европе. Палестинское государство в 2024 году официально признали отдельные представители Евросоюза — Испания и Норвегия.

А к середине 2025 года тема палестинской независимости и вовсе стала в Европе мейнстримной.

Та же Франция, долгое время балансировавшая между Израилем и палестинскими фракциями, к началу 2025 года сделала окончательный выбор в пользу Рамаллы и даже стала идеологом «пропалестинского фронта» в ЕС.

Вопрос о превращении Палестины в полноценного регионального игрока рассматривается европейцами как уже решенный.

Примечательно, что «количественный разрыв» между Палестиной и Израилем стремительно сокращается. После вчерашнего заявления Великобритании, Австралии и Канады государственность Рамаллы признают уже 153 страны из 193 государств-членов ООН (а также Ватикан, имеющий в организации статус наблюдателя), в то время как Израиль признают 164 государства.

Разница может сократиться еще больше уже к 23 сентября: признать Палестину с трибун ООН в ближайшие сутки грозятся еще семь стран во главе с Францией.

В случае, если дипломатический вес Рамаллы и Тель-Авива сравняется, Израиль лишится одного из козырей: аргумента, что Государство Палестина существует только на бумаге, и у Израиля нет оснований воспринимать его как полноценного соседа.

Ястребы недовольны

Новость о новой «волне признаний» в Тель-Авиве встретили шквалом критики.

Все ключевые фигуры правительства — от премьера Биньямина Нетаньяху до ультраправых министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича — подвергли Европу обструкции и отказались признавать новые реалии, пообещав «асимметричные ответы».

В Тель-Авиве продолжают называть независимость Рамаллы «бумажной» и «ничем не подкрепленной», а также критиковать ЕС за «потакание террористическому подполью». Между ХАМАС и ПНА израильские чиновники фактически ставят знак равенства.

С другой стороны, израильская сторона пока держится исключительно в поле вербальной критики и никак не воздействует ни на ЕС, ни на Палестину.

Стоит ожидать, что официальный Тель-Авив будет придерживаться такой тактики еще несколько дней — пока Нетаньяху не сверит позиции с Дональдом Трампом и не получит от Штатов «зеленый свет» на расширение конфронтации с Палестиной.

А с учетом того, что Белый дом также взял паузу для размышлений, ограничившись лишь сухими комментариями в адрес Европы, в окружении Трампа еще не решили, каким именно должен быть ответ на изменение баланса сил.

Уязвимые места

Впрочем, несмотря на увеличение «клуба друзей» Палестины и перехода в него нескольких крупных европейских игроков, Евросоюз все еще нельзя назвать «однозначно пропалестинским», поскольку некоторые его члены медлят с решением.

Так, например, Германия — одна из крупных экономик Европы и «мотор» ЕС — по-прежнему уклоняется от признания Палестины, ссылаясь на «национальные интересы». Колеблются Финляндия и Италия, менявшие свою позицию уже несколько раз.

Это дает израильским чиновникам возможность работать точечно, убеждая отдельных игроков затягивать с ответом и тем самым препятствовать формированию общеевропейского подхода к проблеме.

Кроме того, признание Палестины полноценным государством явно не тождественно решению ее нынешних проблем. Израиль, активно развивающий наступление в секторе Газа, прямым текстом заявляет о неготовности передать отвоеванный эксклав обратно под контроль ПНА.

Не готов он и демонтировать «серые» поселения на ЗБРИ, которые возведены израильскими анархистами на де-факто палестинских территориях. А это значит, что Рамалла вступает в новую стадию развития уже с ущемленными национальными интересами.

При этом оказать давление на Израиль — как дипломатическое, так и силовое — палестинцы не могут в силу деградации имевшихся контактов. Официальный Тель-Авив просто примет услышанное к сведению, но не предпримет реальных шагов.

Кроме того, у ПНА нет полноценной армии — только силовые структуры, ответственные за обеспечение правопорядка на вверенных территориях. Решись Тель-Авив изменить баланс на Западном берегу силой, Рамалле будет нечего противопоставить оппоненту. Особенно с учетом того, что за его спиной стоят США.

Европа не спешит предлагать палестинцам «зонтик безопасности» на случай такого поворота событий, что делает громкие заявления о признании независимости Палестины скорее символическим решением.