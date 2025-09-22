За четыре года полномочий президента США Джо Байдена он так и не принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана: отношения не заладились с самого начала.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала американский лидер обидел Турцию признанием геноцида армян, затем появились трения из-за нежелания Турции присоединиться к санкциям против России. Анкара зарабатывала на параллельном импорте, а бывший глава МИД Мелют Чавушоглу обвинял Запад в раздувании конфликта на Украине.

После вильнюсского саммита НАТО переизбранный Эрдоган попытался перезагрузить отношения с США. Но через три месяца началась война в Газе, и объявленный турецким президентом «новый этап отношений» так и не наступил. Запланированный на апрель 2024 года визит в США был отменен «из-за загруженности графика».

Потом к власти пришел Трамп, и новый этап взаимодействия двух партнеров по НАТО действительно наступил.

Эрдоган, с одной стороны, укрепил свои позиции, взяв под контроль Сирию до инаугурации 47-го американского президента. С другой, из-за этой же Сирии отношения США с важнейшим союзником в регионе обострились.

Трамп ценит новые реалии на Ближнем Востоке и поэтому в турецко-израильском конфликте (в отличие от ирано-израильского) пытается занять объективную позицию.

Во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху глава Белого дома попросил его взяться за ум и не ругаться с Эрдоганом. Последний, в свою очередь, организовал встречу нового сирийского президента с Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию.

Сверкой часов со своим «другом» и «союзником» Трамп занимался не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. В свете намерений американца решить украинский конфликт Стамбул оказал хорошую услугу, предоставив свою площадку как для российско-украинских переговоров, так и российско-американских.

Трамп даже был готов лично приехать в Стамбул на первый раунд переговоров Москвы и Киева. Однако Эрдоган до сих пор мечтает собрать на берегу Босфора президентов США, России и Украины.

Одним словом, Трамп уважает мнение Эрдогана в региональных вопросах, отношения вроде бы улучшаются.

США не стали рыть яму под турецкого президента и во время массовых протестов, вызванных арестом лидера оппозиции Экрема Имамоглу. Новый лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель как-то сказал, что Эрдоган не решился бы на арест Имамоглу, если бы не поддержка Трампа и Путина.

Американский президент последователен, он не критикует Эрдогана и сейчас, когда власти ввели внешнее управление в стамбульском филиале CHP и хотят признать избрание Озеля на пост председателя незаконным. Закрытие программ USAID лишь помогает турецким властям.

Можно сказать, отношения США и Турции не только восстановились, но идут в гору. Для полноты не хватало лишь личной встречи.

Трампа еще с момента его избрания ждут в гости в Анкаре, но у него другие приоритеты. Он уже побывал в КСА, ОАЭ, Ватикане, Лондоне, но в Турцию не торопится. Но, как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам пойдет к горе.

Если для европейских лидеров, которые вместе с Зеленским прибыли в Белый дом, их визит выглядит как унижение и поклон, то у турецкой стороны положение дел совершенно другое.

Эрдоган не навязывается, а едет по приглашению хозяина Овального кабинета. В своей соцсети Трамп пишет: «Буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября». Готовность принять гостя демонстрирует несомненное уважение. Однако в турецкой оппозиции решили найти подковырку: Озель заявил, что до уточнения даты визита в Стамбуле побывал Дональд Трамп — младший, и с ним Эрдоган, «бросив» Палестину, тайно договорился о сделке по покупке 300 лайнеров Boeing.

Чуть менее резко, но циничность визита отмечает и известный журналист Мурат Йеткин. По его словам, Трамп согласился принять Эрдогана после визита своего сына и обсуждения крупных инвестиций, включая сделку Turkish Airlines и Boeing. Эрдоган огрызается: «Какой торг?! Может, и он там был вместе с нами? Надеюсь, вы не верите таким вещам?».

Прогнозировать перспективы разговора о Палестине на переговорах в Вашингтоне трудно.

Оппозиция не первый раз винит турецкого лидера в предательства жителей Газы. Ранее от Эрдогана требовали прекращения торговли с Израилем, и в итоге эмбарго он ввел. Тем более что Анкара официально не готова на ликвидацию ХАМАС и Палестины в целом, и, в отличие от некоторых арабских стран, не выступает с идеей создания альтернативной власти в Газе, продолжая метать гром и молнии в сторону Нетаньяху.

Более того, турецкая администрация не стесняется критиковать и Трампа. После атак Израиля на Катар министр иностранных дел Хакан Фидан отмечал, что безопасность на Ближнем Востоке не может быть гарантирована США.

Продолжение конфликта в Газе и поддержка Трампом Израиля при этом вряд ли помешает реализации двусторонних бизнес-проектов со Штатами, которые вполне отвечают интересам турецкой стороны.

«Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными соглашениями, включая крупную сделку по закупке самолетов Boeing, важную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительным результатом», — написал Трамп в том же посте про визит Эрдогана.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что повестка охватывает «широкий спектр вопросов, от давно обсуждаемых тем оборонной промышленности и торговли до инвестиций и региональной стабильности».

Удастся ли Турции и США договориться по F-35? Пока в такую сделку верится с трудом, ведь основанием выключения Анкары из программы строительства истребителей пятого поколения стало приобретение российских систем С-400.

Хотя в июне Эрдоган говорил, что их недостаточно для обеспечения противовоздушной обороны страны, но минобороны Турции недавно дало понять, что С-400 останутся на вооружении.

В свете расширения агрессии Израиля в регионе необходимость в усилении турецких ПВО растет. А вот по менее современным F-16 и тем более закупке гражданской авиации два президента могут договориться вполне.

В стратегических вопросах США и Турция пока стараются сохранять партнерский уровень отношений, но перспективы такого партнерства становятся всё более туманными.

Переговоры в «стамбульском формате» снова заглохли, и ужесточение риторики Трампа в отношении России наносит вред турецкому посредничеству. А в Газе ситуация обостряется действиями и планами Нетаньяху поставить крест на палестинской государственности. Именно поэтому Эрдоган перед визитом заявил, что ответственность за мир на Ближнем Востоке лежит в том числе и на Трампе.

При этом на позиции Анкары влияют и внутренние расклады.

К примеру, лидер националистической партии MHP Девлет Бахчели, который не так давно раздражал российскую общественность картой Великого Турана, предложил создать альянс Турции, Китая и России. Он, по его словам, должен стать ответом на американо-израильский блок и будет сформирован в духе дипломатии, геополитических реалий и новой эпохи.

Бахчели отличается умением маневрировать. Раньше он был поборником военного решения курдского вопроса, а теперь лидер националистов выступает за мирное размежевание. Именно он стал инициатором процесса, в результате которого лидер Рабочей партии Курдистана распустил свою вооруженную группировку.

Одним словом, Турция и США стали при Трампе ближе, однако региональные разногласия, связанные с воинственным поведением Израиля, могут не только создать препятствия для двустороннего бизнеса, но и стать еще одним мотивом для диверсификации внешней политики Анкары в пользу ШОС и БРИКС.