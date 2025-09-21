Москвич Павел Девятов (имя изменено) до сих пор не может поверить, что попался на простую схему обмана. Знакомство в популярном приложении казалось обычным: милая девушка, приятная переписка, предложение встретиться.

На первом свидании она предложила зайти в «уютное местечко», где можно покурить кальян. Павел согласился — что может быть подозрительного в желании девушки показать любимое кафе?

Вечер проходил приятно, пока не принесли счет. Порядка 60 тыс. рублей за кальян, чай и легкие закуски. Павел был шокирован, но платить пришлось — в заведении намекнули, что иначе «будут проблемы».

Девушка исчезла под предлогом похода в уборную еще до того, как принесли счет. На следующий день ее профиль был удален, номер телефона заблокирован.

История Павла лишь один из примеров того, как мошенники эксплуатируют желание людей найти вторую половинку.

От виртуальной любви к реальным потерям

В МВД обратили внимание на одну из распространенных схем мошенничества на сайтах знакомств. По данным ведомства, с высокой долей вероятности перед вами мошенник, если собеседник утверждает, что живет за границей, но при этом активно ищет партнера в российском регионе.

Схема работает просто: мошенник создает привлекательный профиль и указывает, что, например, временно находится за границей — работает врачом в горячих точках, инженером на нефтяной платформе, военным советником.

После недель переписки и виртуальных признаний в любви начинаются просьбы о деньгах. Причины всегда экстренные. Например, злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и им нужны средства для внесения залога.

Есть еще одна популярная уловка — ловля жертвы на «инвестиции». Сначала идет стандартная обработка: красивая жизнь, фотографии из путешествий, дорогие рестораны. Затем новый знакомый начинает ненавязчиво рассказывать о своих успешных вложениях.

Жертве показывают скриншоты с огромными суммами на счетах, рассказывают о простых способах заработка на криптовалюте или бирже. Потом предлагают научить, помочь заработать первые деньги. Человек вкладывает небольшую сумму, ему даже могут показать прибыль на поддельной платформе.

А дальше начинается классика: чтобы вывести прибыль, нужно доплатить «комиссию» или «налог», активировать «премиум-аккаунт».

С одной из таких пострадавших в чате знакомств в популярном мессенджере познакомился мужчина, и спустя некоторое время к диалогу присоединился его «друг-трейдер». После непродолжительного общения девушка перевела им 20 тыс. рублей. Затем ее передали более опытному «специалисту», и она пополнила счет еще на такую же сумму.

Когда же мошенники начали уговаривать взять кредит на 400 тыс. рублей для участия в «особом проекте», а после отказа перешли к угрозам, женщине стало понятно, что это афера.

Помимо классических схем появляются и новые. Например, в анкете может быть написано, что человек очень занятой, поэтому, будьте добры, оставьте свой номер телефона и на связь выйдет личный помощник.

Это означает, что работает брачное агентство. Далее они будут выманивать деньги за «улучшение анкеты», обещая взамен познакомить с состоятельным кандидатом.

Еще один вариант — когда в анкете написано, что человек готов помогать деньгами, но для этого нужно убедиться, что ваша фигура отвечает его запросам. Скорее всего, последует просьба выслать откровенные фото, а затем начнется шантаж.

Существует несколько признаков, которые должны насторожить пользователей сайтов знакомств. Главный из них — попытки перевести общение в другой мессенджер.

В официальных приложениях работает модерация, искусственный интеллект отслеживает подозрительную активность, переписка может быть проверена после жалобы. В обычных мессенджерах таких инструментов защиты нет. Поэтому мошенники всегда настаивают на переходе в сторонние приложения под предлогом того, что «здесь редко бываю» или «там удобнее обмениваться фото».

Также должна насторожить неестественность общения. Если собеседник отвечает общими фразами, игнорирует конкретные вопросы, использует странные обороты речи — возможно, это бот или человек, работающий по шаблону.

На вопрос «Как провел выходные?» нормальный человек расскажет что-то личное. От мошенника можно получить что-то вроде: «выходные — отличное время для отдыха» — текст, очевидно подобранный из скрипта.

Слишком идеальные фотографии — еще один «красный флажок». Модельная внешность, профессиональные снимки, путешествия по экзотическим странам должны вызывать подозрения. Такие фото стоит проверить через поиск по картинкам — часто выясняется, что снимки украдены с чужих страниц или фотостоков.

Люди старшего возраста оказываются в повышенной зоне риска. По данным американской Федеральной торговой комиссии, средние потери от романтических афер среди людей старше 70 лет составили 9 тыс. долларов — почти в четыре раза больше, чем в других возрастных группах.

В одном из громких случаев 87-летний житель Манхэттена потерял около 2,8 млн долларов, которые перевел женщине, с которой познакомился на сайте знакомств.

Иногда жертвы сами становятся невольными соучастниками преступлений. 81-летняя американка была приговорена к пяти годам условно за то, что работала «денежным мулом» для своего виртуального возлюбленного. Она открывала мошеннические банковские счета, обналичивала присланные чеки, игнорируя предупреждения федеральных агентов о том, что ее обманывают.

К сожалению, вернуть деньги, переведенные мошенникам, практически невозможно. Правоохранительные органы редко могут помочь, особенно если преступники действовали из-за границы.

Как защититься

Не нужно никогда переводить деньги людям, с которыми познакомились онлайн, даже если общаетесь уже несколько месяцев. Настоящие чувства не измеряются денежными переводами.

Крайнюю осторожность нужно проявлять, переходя по ссылкам от новых знакомых. Собеседник может предложить пообщаться в другом чате, где якобы «удобнее». Но если перейти по такому адресу, можно столкнуться с вирусом или фишингом.

Видеосвязь — простой способ проверить собеседника. Если человек месяцами избегает видеозвонков, ссылаясь на плохую связь или сломанную камеру, — это повод насторожиться. Реальные люди с серьезными намерениями не боятся показать себя.

В случае, если всё же мошеннику удалось добиться своего, обращаться в полицию нужно обязательно. Важно сохранить всю переписку, скриншоты профиля преступника, данные о переводах. Также стоит обратиться в службу сервиса знакомств — аккаунт мошенника заблокируют. Это хотя бы немного защитит других пользователей.

Сайты знакомств и дейтинг-приложения — это прекрасная возможность найти любовь, но важно помнить о безопасности. Стоит быть внимательным, проявлять здоровую подозрительность и проверять данные партнера — имена, фото, отзывы.