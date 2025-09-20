Глобальная флотилия Sumud («Стойкость»), возглавляемая группой европейских общественников, в числе которых, например, шведская активистка Грета Тунберг, всё ближе к сектору Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

За это время пропалестинские активисты успели столкнуться с многими проблемам, среди которых буйство стихии, технические проблемы и угроза БПЛА — но сохранили «курс на решимость». В этот раз руководство флотилии намерено достичь берегов Газы, «чего бы это ни стоило».

Однако на практике ситуация складывается не так однозначно. Внутри руководства Sumud наметился раскол: старожилы проекта и молодое поколение оказались по разные стороны баррикад. А преследующие флотилию международные скандалы наносят ей куда больше ущерба, чем безымянные дроны.

Встречи в Алжире

Не успела флотилия толком покинуть Тунис, где вынуждена была задержаться почти на неделю из-за атаки неопознанного дрона на флагманское судно, как в пути ее настиг серьезный медиаскандал.

Выяснилось, что несколько общественников за время стоянки успели посетить соседний Алжир, где встречались с представителями неназванных палестинских гуманитарных организаций. Их впоследствии арабские блогеры опознали как местных координаторов ХАМАС. Один из них оказался удивительно похож на участника антиизраильских акций, выменянного палестинцами в январе 2025 года на группу заложников.

При этом решение провести встречу так далеко от места базирования не лишено логики. В отличие от Туниса, который предпочитает сосуществовать с Израилем в формате «холодного перемирия» и ведет тайную слежку за въезжающими в страну активистами, Алжир в большей степени сочувствует палестинскому народу.

В частности, начало операции ХАМАС «Потоп Аль-Акса» в октябре 2023 года алжирская «улица» встретила с восторгом, а президент страны Абдельмаджид Теббун в 2024 году даже грозился ввести в анклав войска, если официальный Тель-Авив «пересечет красную линию».

И хотя это заявление так и осталось на уровне «последних предупреждений», официальный Алжир по-прежнему не мешает активистам ХАМАС проводить встречи с сочувствующими на своей территории.

Тайные связи

На первый взгляд, скандал, раздутый из «алжирской встречи», сильно преувеличен. Даже блогеры, запустившие информационную волну, делали оговорку, что ни один из «местных координаторов» не принадлежит к боевому крылу ХАМАС и, скорее всего, не принимал участия в боевых действиях в анклаве. Однако он дал оппонентам флотилии своеобразную «отправную точку» для дальнейшей раскрутки темы.

Углубившись в запутанную сеть контактов флотилии, произраильские блогеры сумели обнаружить другие «неоднозначные связи», а также контакты руководителей проекта не только с ХАМАС, но и другими враждебными Израилю организациями, например «Братьями-мусульманами»*.

Среди прочего выяснилось, что деятельность флотилии через вторые и третьи руки поддерживали влиятельные палестинские функционеры: пресс-секретарь политбюро ХАМАС Гази Хамад, куратор палестинской пресс-службы Сами Абу Зухри, бывший «спецпредставитель в Ливане и Иране» Усама Хамдан и алжирские «подпольщики», например авторитетный проповедник «Братьев-Мусульман»* Якья Саари.

А связующим звеном между ними выступал член руководящего комитета флотилии Саиф Абукешк, один из основных организаторов Sumud и других акций солидарности. Он же, судя по материалам расследователей, выступал инициатором «алжирской встречи».

И судя по отсутствию реакции со стороны Тунберг и других руководителей флотилии, в подробности был посвящен лишь ограниченный круг лиц.

Стоит также добавить, что контекст встречи и последовавшего за ней скандала оказался максимально неудачным. Она прошла в период, когда выход Sumud в море был отложен на несколько дней «по техническим причинам», что дало противникам акции повод говорить о том, что активисты ведут двойную игру и пытаются максимально отсрочить прибытие в анклав.

Малый ход

Однако обвинения в «сговоре» активистов Флотилии с ХАМАС, оперативно подхваченные и растиражированные израильской прессой, — далеко не самая большая проблема.

Куда серьезнее ослабление международного внимания к судьбе флотилии. Если за предыдущим караваном в июне следили практически в режиме реального времени, то новая экспедиция в августе–сентябре уже не пользовалась таким спросом: просмотры трекера на сайте флотилии упали более чем в десять раз.

Причина — в неуверенности общественности в том, что караван достигнет конечной точки. Тем более что в прошлый раз он был перехвачен сразу после входа в территориальные воды Израиля.

Масла в огонь подливает и Грета Тунберг, ранее ставшая лицом проекта. Активистка недовольна тем, что численность судов в Sumud на финальном отрезке пути всё еще далека от заявленной на старте.

Даже после присоединения в середине сентября нескольких малых гуманитарных флотов — например, арабо-африканского каравана «Стойкость Магриба» (10 судов) и собранного итальянскими активистами «Сицилийского флота» (5–7 судов) — общая численность объединенной гуманитарной флотилии едва превышает отметку в 50 единиц.

А за вычетом различных «вспомогательных средств» (яхты с дополнительной провизией, расходными материалами и аппаратурой, а также корабли сопровождения) — и того меньше. Из-за этого обещание Тунберг «привести в анклав минимум 70 судов» теперь выглядит как пустословие.

Кроме того, как минимум три общественные организации, являющиеся старожилами проекта, в последний момент решили не отправлять свои караваны в помощь Sumud, аргументируя это в том числе тем, что из-за срыва сроков активисты опоздали к началу израильской военной операции в столице анклава.

Созданная Тель-Авивом «зона безопасности» для жителей Газы находится в удалении от берега, что исключает возможность передачи гуманитарной помощи из рук в руки. А значит, их поход теперь лишен всякого смысла. Призыв Тунберг «коллективно осудить пораженцев» остался без внимания.

Неудивительно, что между ней и другими руководителями флотилии возник идейный раскол. Закончился он тем, что шведская активистка вместе с группой ближайших соратников, преимущественно тех, кто влился в движение после 2023 года, пересела с флагманского судна Family на легкую яхту Alma, перенеся туда свой импровизированный «штаб».

Раскол не прошел незамеченным для остальных участников гуманитарного каравана. Заметно, что при прокладке курса часть капитанов теперь старается держаться ближе к Family, а часть — к Alma. Фактически единая флотилия Sumud раскололась на две отдельных — хотя и по-прежнему объединенных общим брендом.

* Организация запрещена в России