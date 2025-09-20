Роспотребнадзор официально заявил: активность клещей в Москве и области идет на спад. С наступлением октябрьских заморозков эти паразиты впадут в спячку до следующей весны. Казалось бы, можно выдохнуть.

Isaac Fontana/EPA/ТАСС

Но специалисты предупреждают: опасность от насекомых-вредителей никуда не исчезает. Более того, некоторые из них становятся еще активнее именно в межсезонье, а другие продолжают наносить колоссальный ущерб сельскому хозяйству круглый год.

Армия насекомых

Пока москвичи радуются снижению клещевой угрозы, врач-эпидемиолог София Лунина в интервью ИА Регнум напоминает о других, не менее опасных представителях мира насекомых:

«Кровососущие насекомые представляют прямую угрозу, поскольку являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Они питаются кровью и в процессе укуса могут передать возбудителей болезней от зараженного животного или человека здоровому».

Комары, которые многим кажутся просто досадной помехой на даче, способны переносить вирус Западного Нила и дирофиляриоз. В некоторых регионах России регистрируются даже завозные случаи желтой лихорадки и малярии. Мошки и слепни, помимо болезненных укусов, вызывающих сильные местные реакции, могут быть переносчиками туляремии. А блохи, как подчеркивает эпидемиолог, способны переносить даже чуму.

Опасность представляют и обычные мухи. Хотя они не кусаются, их роль в распространении инфекций трудно переоценить. «Мухи не являются кровососущими, но создают серьезную эпидемиологическую угрозу как механические переносчики возбудителей кишечных инфекций и яиц гельминтов. Они контактируют с нечистотами, отходами, фекалиями, а затем садятся на продукты питания, посуду и предметы обихода, оставляя на них микробы со своих лапок и хоботка», — предупреждает София Лунина.

Врач отмечает важность своевременного распознавания первых признаков заболеваний, передаваемых насекомыми. При клещевом энцефалите появляется высокая температура, головная боль, ломота в мышцах, общая слабость, иногда тошнота. В тяжелых случаях развиваются неврологические нарушения.

Клещевой боррелиоз можно распознать по характерной кольцевидной эритеме — красному пятну, которое расширяется по периферии с просветлением в центре. София Лунина предупреждает, что могут также появиться гриппоподобные симптомы: температура, слабость, боли в мышцах и суставах.

При заражении вирусом Западного Нила развивается лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, общая слабость, иногда появляется сыпь. В тяжелых случаях возможны нейроинфекции. Туляремия проявляется образованием язвы в месте укуса, увеличением ближайших лимфатических узлов, высокой температурой и головной болью.

«Внимательно относитесь к повышению температуры тела, необычной слабости, головной боли, болям в мышцах или суставах, появлению сыпи, тем более если эти симптомы развились после контакта с насекомыми», — советует эпидемиолог.

Группы риска

Особенно уязвимыми перед насекомыми оказываются определенные категории населения. Доктор Лунина выделяет несколько групп повышенного риска.

У детей иммунная система еще только формируется, кожа более чувствительная, и они склонны расчесывать укусы, что увеличивает риск вторичного инфицирования. К тому же дети проводят больше времени на улице, играя в траве и кустах.

Пожилые люди страдают от ослабленного с возрастом иммунитета и часто имеют сопутствующие хронические заболевания, что увеличивает риск тяжелого течения инфекций, передаваемых насекомыми.

«Люди с повышенной чувствительностью к укусам или компонентам яда насекомых могут испытывать более выраженные местные реакции или, что крайне опасно, системные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока», — предупреждает Лунина.

В группу риска также входят люди с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, онкологические больные, пациенты после трансплантации органов. Они более подвержены развитию тяжелых форм инфекций. Повышенной опасности подвергаются и те, чья профессиональная деятельность или досуг связаны с пребыванием на природе: лесники, фермеры, геологи, туристы, охотники.

Потребитель платит за всё

Пока медики борются за здоровье людей, аграрии сталкиваются с не менее серьезной проблемой. Руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий в беседе с ИА Регнум рисует шокирующую картину потерь в сельском хозяйстве

«Например, в ягодах — от 20% до 50%, а в отдельных случаях и до 80% объема урожая наши производители теряют на том, что не имеют возможности применять современные средства защиты от вредителей и заболеваний», — заявляет эксперт.

По ее словам, проблема кроется в самой системе регистрации средств защиты растений в России. Регистрация каждого препарата на каждую культуру проводится отдельно, а необходимые для этого испытания стоят несколько десятков миллионов рублей.

Ирина Козий приводит пример: в среднем все необходимые регистрационные испытания препарата для защиты земляники садовой обойдутся примерно в сумму от 8 до 30 миллионов рублей, иногда бывает и больше. При этом, так как площади выращивания этой культуры в нашей стране невелики, объем реализации в лучшем случае может составлять всего 2-3 миллиона в год.

Чтобы применять этот же препарат на другой культуре, например на малине, нужно провести те же испытания и потратить аналогичную сумму еще раз. В таких условиях производители средств защиты просто не заинтересованы в регистрации препаратов для малораспространенных культур.

«Примерно половина урожая, если говорить о ягодах, у нас пропадает из-за вредителей и заболеваний, против которых почти нет средств защиты», — подчеркивает руководитель проекта «Ягодная академия».

Страдают все виды ягод, груши, косточковые плоды: вишня, черешня, слива, персики, нектарины, все культуры, выращиваемые в небольшом объеме. Трипсы, тли, листовертки, долгоносики, клещи, щитовки, цветоеды, галлицы, бронзовки, клопы, совки, жуки и их личинки, слизни, улитки и десятки других вредителей буквально уничтожают то, что с таким трудом выращивают фермеры.

Как объясняет Ирина Козий, в итоге за урожай, съеденный или поврежденный насекомыми, платит конечный потребитель.

«То, что оказалось потеряно из-за всевозможных вредителей, а их насчитывается огромное количество видов, с каждым из которых нужно бороться своим препаратом, требующим отдельной регистрации, всё это в итоге ложится на себестоимость оставшейся продукции, которая потом продается», — поясняет эксперт.

Вот и получается, что из-за дороговизны регистрации нет средств защиты, из-за отсутствия защиты теряется половина урожая, из-за потерь растет себестоимость оставшейся продукции и в магазинах мы видим заоблачные цены на отечественные ягоды и фрукты.

Более того, как отмечает Ирина Козий, из-за таких огромных ежегодных потерь не происходит развитие производства ягодных культур, груш, косточковых. Россия могла бы выращивать их в существенных количествах, но, поскольку защищать урожай практически нечем, производителям неинтересно заниматься этими направлениями.

В результате отечественная продукция получается дороже импортной, у производителей которой проблем со средствами защиты существенно меньше.

Угрозы и потери

София Лунина дает четкие рекомендации по защите от насекомых-вредителей. При выходе на природу необходимо надевать светлую одежду с длинными рукавами и брюки, плотно прилегающие к телу. Брюки следует заправлять в носки или обувь.

В домашних условиях эксперт рекомендует устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери, использовать фумигаторы в помещениях. После прогулок в лесу или парке необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на предмет клещей.

Эпидемиолог напоминает, что в эндемичных по клещевому энцефалиту районах рекомендуется вакцинация.

В домашней аптечке обязательно должны быть антисептики для обработки укусов, противозудные мази, антигистаминные препараты в таблетках, обезболивающие и жаропонижающие средства, а также перевязочные материалы.

«Будьте бдительны и проверяйте информацию в официальных источниках. Знайте, какие насекомые опасны в вашем регионе и какие болезни они могут переносить. Следите за официальными сообщениями Роспотребнадзора о ситуации по клещевым инфекциям и другим угрозам», — призывает врач-эпидемиолог.

Лунина подчеркивает важность соблюдения правил личной гигиены и гигиены питания, чтобы не дать мухам возможности загрязнить пищу. При любых подозрительных симптомах после укуса насекомого необходимо немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью: «Самолечение может быть опасным и привести к тяжелым последствиям».

Проблема насекомых-вредителей оказывается гораздо шире и серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны — прямая угроза здоровью людей от переносчиков опасных инфекций. С другой — колоссальные экономические потери от вредителей сельскохозяйственных культур.

И если с медицинской точки зрения ситуация контролируется благодаря профилактическим мерам и своевременной диагностике, то в сельском хозяйстве положение хуже. Без изменения системы регистрации средств защиты растений российские производители обречены терять урожаи определенных культур, а потребители — переплачивать за оставшуюся продукцию.