На фоне резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, вызванной израильскими авиаударами по территории Катара в сентябре, произошло знаковое событие, способное переформатировать всю региональную систему безопасности.

IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press

Подписание 17 сентября соглашения о взаимной обороне между Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Исламской Республикой Пакистан стало непосредственным ответом на растущие угрозы и продемонстрировало серьезные изменения в подходе арабских монархий Персидского залива к вопросам собственной безопасности.

Этот пакт, заключенный в условиях, когда традиционный союзник арабских монархий — Соединенные Штаты не только стратегически переориентируется на Индо-Тихоокеанский регион, но и сделал однозначную ставку на Израиль на самом Ближнем Востоке, свидетельствует о стремлении Эр-Рияда создать новую архитектуру безопасности, основанную на сотрудничестве с наиболее мощными мусульманскими государствами, обладающими значительным военным потенциалом.

Нынешний двусторонний альянс может стать лишь первым шагом к формированию более широкого военного блока.

Исторические корни саудовско-пакистанского стратегического партнерства

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены практически сразу после обретения Пакистаном независимости в 1947 году. С тех пор их объединяла общая религиозная идентичность — ислам, ставший краеугольным камнем их внешней политики и взаимного притяжения.

В течение последующих десятилетий Эр-Рияд был одним из главных экономических спонсоров Исламабада, оказывая стране финансовую и энергетическую помощь в периоды кризисов.

Саудовская Аравия также стала одним из самых активных сторонников Пакистана и оказывала ему всестороннюю дипломатическую и финансовую поддержку во время всех его войн с Индией, особенно в наиболее сложный для Исламабада период потери Восточного Пакистана в 1971 году.

В свою очередь, Пакистан, в соответствии со своей панисламской идеологией, взял на себя роль защитника Саудовской Аравии от любых внешних и внутренних угроз. Поэтому его часто называют ближайшим мусульманским и неарабским союзником королевства.

Военное сотрудничество Исламабада и Эр-Рияда начало активно развиваться в период холодной войны в рамках региональных сетей безопасности.

Пакистан вместе с Ираном, Ираком и Турцией был участником Багдадского пакта, позже переименованного в Организацию центрального договора — СЕНТО (CENTO), которая представляла собой первую попытку создания «ближневосточного НАТО».

Именно по причине недостаточной поддержки Пакистана союзниками по СЕНТО в его войнах с Индией Исламабад разочаровался в этом альянсе, который оказался нежизнеспособным.

Для Пакистана главной угрозой становилась Индия, а не пресловутая советская экспансия, против которой и создавался СЕНТО.

В то же время реальная советская экспансия, а именно ввод войск в Афганистан, привела к укреплению военно-политических связей между Пакистаном и КСА. Потоки финансовой помощи направлялись из «страны обеих святынь» в Исламскую республику для поддержки и организации деятельности «афганских моджахедов».

Но ещё большая роль Пакистана была востребована Саудовской Аравией во время Исламской революции в Иране в 1979 году и в период ирано-иракской войны в контексте сдерживания иранского влияния и «экспорта революции».

Пакистанские войска, расквартированные в КСА, помогали обеспечивать безопасность в приграничных районах и защищать стратегические объекты от потенциальных угроз. В течение последующих десятилетий тысячи военнослужащих были размещены на территории Саудовской Аравии.

Во время ирано-иракского конфликта их численность в КСА достигала 15 000 человек.

Но Пакистан и прежде обеспечивал обширную военную подготовку и поддержку саудовских сил безопасности, включая оперативную и техническую помощь, а также обучение саудовских военно-воздушных и сухопутных сил.

К слову, в 1969 году летчики-истребители ВВС Пакистана оказали помощь Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии во время йеменского кризиса

Укрепление обороны и участие в региональных конфликтах

Еще до войны 1991 года в Персидском заливе пакистанские военные инженеры внесли значительный вклад в создание оборонительной инфраструктуры Саудовской Аравии, особенно в приграничных районах.

Их опыт, полученный в сложных условиях Кашмира и Белуджистана, оказался бесценным для укрепления саудовских границ. Они участвовали в строительстве оборонительных линий на границах с потенциально нестабильными регионами, проектировании и защите стратегических объектов, включая нефтяные месторождения и трубопроводы, а также создании подземных командных пунктов и защищенных центров управления.

Деятельность Корпуса инженеров пакистанской армии (Pakistan Army Corps of Engineers) в Саудовской Аравии, история которого восходит к Корпусу королевских инженеров Британской Индии (Royal Indian Engineers), стала важнейшим элементом военного сотрудничества между двумя странами.

Построенные пакистанцами укрепления вдоль границ с Йеменом оказались востребованными во время коалиционной войны и обеспечивали оборону от атак хуситов на саудовскую территорию.

Важнейшей вехой в развитии военного сотрудничества стало участие пакистанского контингента в войне в Заливе в 1991 году.

Сразу после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт Пакистан дополнительно направил в Саудовскую Аравию около 10 000 военнослужащих, которые играли важную роль в защите саудовской территории от потенциальной агрессии со стороны Ирака.

Пакистанские подразделения, включая части 7-й пехотной дивизии и отдельные бронетанковые бригады, были развернуты вдоль границы с Кувейтом и Ираком, где они создавали оборонительные рубежи, укрепленные позиции и контролировали критически важные участки.

Их присутствие позволяло саудовскому руководству чувствовать большую уверенность в своей безопасности в один из наиболее напряженных периодов этого конфликта, еще до того, как американские войска приступили к полномасштабному развертыванию в рамках операции «Щит пустыни».

Теперь же меняющаяся геополитическая ситуация дала возможность Пакистану укрепить свои стратегические связи и роль в исламском мире. Казавшееся некоторое ухудшение саудовско-пакистанских отношений, связанное с отказом Исламабада поддержать операцию КСА в Йемене против хуситов в 2015 году, теперь осталось в далеком прошлом, а успехи Пакистана в последней войне с Индией продемонстрировали его потенциал.

Саудовская Аравия не стала менять приоритеты и продолжила развивать проверенное временем партнерство.

В свое время Объединенные Арабские Эмираты приняли в качестве партнера Израиль, чтобы противостоять Ирану, и теперь, особенно после ударов по Дохе, они вынуждены срочно менять эту концепцию.

Саудовская Аравия же двигалась в ином, как теперь ясно, правильном направлении, пытаясь делать ставку на военный союз с наиболее мощными исламскими государствами — Египтом и Пакистаном, которые представляли собой два «крыла» военной устойчивости королевства.

При этом и Каир, и Исламабад, имея огромные армии и вынужденные тратить на них свои бюджеты, испытывали экономические проблемы, а саудовская финансовая поддержка была для них как всегда кстати.

Двусторонний характер соглашения: взаимные обязательства

Особая роль Пакистана для Саудовской Аравии заключается в том, что это единственная страна с мусульманским большинством, обладающая вооруженными силами, способными обеспечить безопасность в регионе.

Кроме того, Пакистан является единственным таким государством, имеющим ядерное оружие, что делает его ключевым стратегическим партнером для его союзников на Ближнем Востоке. Вооруженные силы Пакистана закалены в боях и обладают оперативным и тактическим потенциалом, позволяющим значительно укрепить обороноспособность Саудовской Аравии.

В свою очередь, и Пакистан может укрепить свою армию через саудовские инвестиции и свою приверженность защите КСА и священных городов ислама — Мекки и Медины.

Саудовская Аравия, имея пятикратно больший военный бюджет, может перенаправить значительную часть средств Пакистану, допустим, если Исламабад установит длительное присутствие значительного контингента пакистанских войск для обороны королевства.

В рамках соглашения эти силы могут финансироваться и содержаться Саудовской Аравией, при этом войска будут играть дополнительную роль в обучении и консультировании саудовских военных, сбалансировав американское влияние.

Важнейшим аспектом нового соглашения является его взаимный характер: не только Пакистан обязуется защищать Саудовскую Аравию, но и Королевство берет на себя обязательство прийти на помощь Пакистану в случае агрессии против него. Это положение особенно значимо в контексте продолжающегося противостояния между Пакистаном и Индией.

Согласно условиям пакта, «любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против другой». Это создает принципиально новую реальность в системе региональной безопасности, где Саудовская Аравия впервые берет на себя столь серьезные обязательства за пределами Аравийского полуострова.

Новое пакистано-саудовское соглашение об обороне теоретически предусматривает и расширение пакистанского ядерного зонтика на Саудовскую Аравию. Согласно условиям договора, Пакистан обязуется обеспечить Саудовской Аравии поддержку всеми военными средствами, а значит, включая и ядерное сдерживание.

Саудовские официальные лица, комментируя заключение пакта, также дали понять, что ядерная защита со стороны Пакистана является частью сделки и он будет использовать все оборонительные и военные средства, которые сочтет необходимыми, в зависимости от конкретной угрозы.

Это ясный сигнал Израилю с его скрытыми ядерными арсеналами: теперь пакистанские ракеты нацелены не только в сторону Индии. Но это же и предупреждение Ирану с его ядерной программой.

Международная реакция и глобальные последствия

Заключение пакта вызвало серьезную обеспокоенность в Индии. Очевидным стал выбор Саудовской Аравии в пользу Пакистана, несмотря на наращивание в последние годы саудовско-индийского взаимодействия во всех сферах.

Нью-Дели внимательно оценивает последствия этого развития для своей национальной безопасности и региональной стабильности. Тем не менее можно говорить о появлении пока еще лишь очертаний новой линии разлома между индо-израильской entente (неформальным «согласием») и уже формализованным пакистано-саудовским военным альянсом.

Представитель МИД Индии заявил, что правительство изучит последствия этого развития для национальной безопасности, а также для региональной и глобальной стабильности.

Иран, являющийся традиционным региональным конкурентом Саудовской Аравии, с настороженностью воспримет усиление военного сотрудничества между Эр-Риядом и Исламабадом. Однако Тегеран находится на пути укрепления связей с КСА, и этот альянс ему напрямую не угрожает. Кроме того, Пакистан открыто поддержал Иран во время израильской агрессии, а также обе страны являются членами ШОС.

Соединенные Штаты же оказались в сложной позиции. С одной стороны, они традиционно являются главным союзником Саудовской Аравии, с другой — их неспособность или нежелание сдержать Израиль после ударов по Катару подорвала доверие арабских монархий.

Что касается Саудовской Аравии, то список ее претензий к США рос, как снежный ком, со времен Барака Обамы.

Так, это бессмысленная, с точки зрения саудовцев, вторая война в Заливе после 2003 года, завершившаяся разгромом ослабленного суннитского режима Ирака и передачей власти проиранским шиитским силам, враждебным КСА.

После этого — уход США из Ирака, несмотря на протесты КСА, который подорвал безопасность в стране и привел к угрозе усиления ИГИЛ*.

Затем — отказ США поддержать КСА в их войне с хуситами. Даже после массированных атак на объекты саудовской нефтегазовой инфраструктуры в 2019 году США продолжили сокращать свое присутствие, выводить «Пэтриоты» и так далее

Кроме того, провозглашенная Вашингтоном Индо-Тихоокеанская стратегия предполагает переориентацию ресурсов и внимания на сдерживание Китая, что означает дальнейшее ослабление внимания к Ближнему Востоку.

Поэтому удары Израиля по Дохе заставили саудовцев перейти от слов к действиям.

А для Вашингтона это — еще один фактор для беспокойства. Их разворот в Индо-Пацифик за счёт ослабления присутствия на Ближнем Востоке, как оказывается, не приводит к сдерживанию Китая у его границ, а, наоборот, открывает всё новые двери и окна для захода КНР в страны Залива, теперь через Пакистан.

Ведь Исламабад является наиболее близким союзником и партнёром Пекина, а пакистанская армия ориентируется на китайские технологии и вооружения.

Таким образом, саудовско-пакистанский пакт гармонично вписывается в инициативу «Пояс и путь» в качестве скрытого силового элемента, пока без участия КНР. Но теперь у китайского оружия перспектив на саудовском рынке может стать значительно больше. Особенно если Пакистан и КСА будут продвигать стандартизацию и развивать совместные военные производства.

Перспективы развития новой архитектуры безопасности

В контексте формирования новой архитектуры безопасности также нельзя недооценивать роль Египта как важного военного партнера Саудовской Аравии. В перспективе возможно формирование тройственного союза Египта, Саудовской Аравии и Пакистана.

В настоящее время Саудовская Аравия, возможно, активировала формирование нового широкого альянса, а договор между Пакистаном и КСА является лишь первым шагом в этом направлении.

Эр-Рияд стремится создать систему коллективной безопасности, которая могла бы компенсировать растущую ненадежность традиционных союзников и противостоять множественным вызовам в регионе, включая агрессивные действия Израиля и нестабильность в различных странах Ближнего Востока.

Этот формируемый блок может включать не только Пакистан и Египет, но и другие страны, разделяющие озабоченность по поводу региональной безопасности и заинтересованные в создании противовеса существующим угрозам.

Таким образом, подписание соглашения о взаимной обороне между Саудовской Аравией и Пакистаном в сентябре 2025 года знаменует собой новую эру в отношениях двух стран, потенциально меняющую региональный баланс сил.

Этот альянс представляет собой уникальный случай симбиоза: Саудовская Аравия получает доступ к военному потенциалу одной из крупнейших армий мусульманского мира и ядерному арсеналу, а Пакистан — не только экономическую поддержку и стратегическую глубину в своем противостоянии с Индией, но и возможность выйти на новые внерегиональные позиции и закрепить ведущую роль в исламском мире.

Вопрос о том, насколько это партнерство будет эффективным в условиях растущей региональной нестабильности и внутренних вызовов, стоящих перед обеими странами, остается открытым.

Но уже сейчас ясно: стратегическая карта Ближнего Востока и Южной Азии была перерисована, и последствия этого почувствуют не только в регионе, но и в мировых столицах — от Вашингтона до Пекина.

*Террористическая организация, запрещенная в России