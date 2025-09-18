Эпопея со сменой власти в израильской Общей службе безопасности (ШАБАК), казалось, близится к завершению. Однако против нынешнего кандидата на пост шефа спецслужбы, Дэвида Зини (креатуры премьер-министра Биньямина Нетаньяху), внезапно выступили мастодонты контрразведки, попытавшиеся срезать его под предлогом «служебного несоответствия».

(сс) דובר צהל — אתר צהל Дэвид Зини

Впрочем, внезапное внимание отставников к персоне Зини может быть продиктовано и более прозаичными причинами — например, планами канцелярии премьера провести «аудит лояльности» в рядах непокорной спецслужбы.

Двуглавая спецслужба

Кризис в израильской контрразведке продолжается уже более полугода и связан с размолвкой между прежним ее главой Роненом Баром и премьер-министром Нетаньяху.

Разделяющий идеи парламентской оппозиции Бар, пользуясь доступом к конфиденциальным делам, несколько раз пытался уличить Нетаньяху в работе на Катар и сделать его главным фигурантом резонансного скандала «Катаргейт», но потерпел неудачу в аппаратной борьбе и уже к маю 2025 года был отправлен в отставку.

Вместо попавшего в опалу Бара Нетаньяху выдвинул Дэвида Зини, занимавшего на тот момент пост командира корпуса генштаба и командования боевой подготовки и учений.

Формально Зини находится у руля с лета 2025 года и даже успел поучаствовать в разработке и планировании нескольких сложных операций, одна из которых — удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре в сентябре.

Однако процедура его утверждения еще не завершена — израильская бюрократическая машина, хотя и со скрипом приняла отставку Бара спустя полтора месяца после ее объявления, по-прежнему не сняла с него оставшиеся полномочия и оставила в структуре «для дальнейшей передачи дел» преемнику.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: у контрразведки образовалось сразу два высших начальника, идейно принадлежащих к разным политическим лагерям, ни один из которых не обладает необходимой полнотой власти, чтобы пересилить соперника.

Точку в истории с двоевластием должна поставить «Комиссия Груниса» — созданный в 2022 году консультативный орган, на который возложены полномочия утверждать кандидатов на высшие государственные должности.

Комиссия работает при верховном суде Израиля и призвана сбалансировать высший кадровый резерв, сведя на нет возможный лоббизм со стороны действующих чиновников и представителей силовых органов.

Предполагалось, что комиссия даст положительное заключение по кандидатуре нового шефа ШАБАК уже к 19 сентября, однако в дело внезапно вмешались четверо бывших руководителей этой службы — Надав Аргаман, Йорам Коэн, Карми Гиллон и Ами Аялон,— выступившие против назначения Зини.

Несмотря на то, что возражения отставников были поданы после истечения формального срока направления характеристик, «Комиссия Груниса» решила сделать исключение и приобщить материалы к делу, поскольку заявители пользуются большим уважением в рядах израильских силовиков и юридическом сообществе.

«Остановите его!»

Воззвание «квартета шефов» стало продолжением открытого письма 260 действующих оперативников ШАБАК, направленного в комиссию 16 сентября.

Жалобщики, среди прочего, отмечали, что назначение Зини — прямой вызов «балансу сил и интересов» между основными ветвями власти Израиля, поскольку увеличивает внешнее влияние на принимаемые контрразведкой оперативные решения.

Припомнили и позицию Зини по судебной реформе — шеф ШАБАК не только поддержал стремление премьер-министра урезать полномочия верховного суда, но и настаивал на ускорении этого процесса.

Это довольно сильно контрастирует с традиционной позицией контрразведки, привыкшей ориентироваться на верховенство закона, а не на позицию канцелярии. Возникло опасение, что Зини, входящий в когорту кадров Нетаньяху, будет использовать служебное положение, чтобы лоббировать инициативы своего патрона.

Вполне вероятно и то, что у контрразведчиков взыграла профессиональная гордость. Зини, будучи выходцем из генштаба, на протяжении всей предшествующей карьеры не имел никакой связи со спецслужбами, в то время как другие шефы пробивали себе дорогу к креслу «с низов», проработав оперативниками не один год.

К тому же на восприятие ситуации влияет еще и соперничество между приписанными к генштабу военными разведчиками и ШАБАК за лавры лучшей спецслужбы: назначение «армейца» воспринимается как оскорбление и насмешка.

Впрочем, у Зини нашлись не менее влиятельные защитники из числа отставников. Так, на стороне нового шефа ШАБАК выступил бригадный генерал Офер Винтер — командир воюющей в Газе элитной мотопехотной бригады «Гивати», в октябре 2023 года лично отражавший натиск ХАМАС в районе Беэри.

Он охарактеризовал Зини как «верного солдата и настоящего сиониста», пообещав попутно, что за его честное имя будут готовы вступиться «все без исключения» ветераны Газы. Позицию Винтера подтвердил и бывший комбриг «Голани» Моше Тамир, отметивший, что Зини обладает необходимыми навыками, чтобы «перетрясти» переживающую внутренний кризис спецслужбу.

Несмотря на то, что Винтер и Тамир не имеют отношения к спецслужбам, их «слово старого солдата» оказалось не менее действенным и уравновесило позицию четырех бывших шефов контрразведки и стоящих за их спиной рядовых жалобщиков.

Комиссия, начавшая было склоняться к отказу Зини, взяла дополнительное время на оценку его профессиональных компетенций. Новое заседание, на котором предполагается дать ответ по кандидатуре, назначено на 21 сентября.

Связи с ХАМАС

Стоит отметить, что внезапное внимание к кандидатуре Зини может быть связано не только с его близящимся укоренением на посту шефа ШАБАК, но и с другими набирающими ход скандалами с участием контрразведки.

Один из них — расследование о систематическом игнорировании контрразведкой оперативной информации о местонахождении заложников в Газе.

Утечки с данными шли со стороны бывших высокопоставленных сторонников ХАМАС и жителей анклава, разочаровавшихся в идеалах движения и искавших контакта с израильскими властями в обмен на гарантии безопасности. Однако агентура ШАБАК в Газе, как правило, игнорировала эти источники, ссылаясь в том числе на запрет «сверху».

Первые донесения в Службу якобы были переданы еще при Баре в 2024 году, задолго до назначения Зини. За время наступления израильской армии в анклаве были «срезаны», по примерным данным, более ста оперативных сообщений, а часть несостоявшихся информаторов оказалась в руках спецслужб ХАМАС.

Это натолкнуло расследователей на мысль, что между руководством ШАБАК и палестинцами могло действовать некое «джентльменское соглашение», подкрепленное к тому же катарскими деньгами.

Несмотря на то, что информация пока подана в формате журналистского расследования, в правящей партии «Ликуд» (партия премьера Нетаньяху) уже ухватились за инфоповод и пообещали «детально разобраться» в ситуации.

В ШАБАК опасаются, что Нетаньяху использует скандал с затиранием данных как отправную точку для дальнейших кадровых чисток в структуре и попытается полностью избавиться от оппозиционно настроенных сил.

А затем подчинит контрразведку своим интересам и превратит ее в дополнительный рычаг давления как на парламентских оппонентов, так и на «неблагонадежных» тактических союзников — главным образом, министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

И судя по тому, что Нетаньяху решил не слишком активно давить на тему «двойного интереса ШАБАК» до окончательного назначения Зини, эти опасения отчасти обоснованы. Равно как и опасения, что первыми «под раздачу» попадут те силовики, кто рискнул открыто пожаловаться в «Комиссию Груниса».