* трансгендеров — запрещённая в России организация

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка американское инфополе гудит, как растревоженный улей. Вот и в свежем интервью вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: если бы не Кирк, он бы занял свою должность. Это — фактическое признание огромной роли убитого в популяризации позиции республиканцев.

Социальные сети Тайлер Робинсон

Хватали непричастных к истории людей, предрекали отставку главе ФБР — и вот, наконец, на одной из камер видеонаблюдения нашли изображение 22-летнего Тайлера Робинсона.

Вскоре Дональд Трамп вышел в прямой эфир на канале Fox News и заявил, что человек, которого так долго разыскивали, найден и арестован при помощи правоохранительных органов и губернатора штата Юта. Тогда же президент США обронил, что Робинсона, по всей видимости, «попросили» сдаться властям «близкие люди», которые увидели его фотографии по телевизору.

Потом появилась конкретика: Трамп заявил, что в полицию Робинсона отправил отец. Позже появилась еще более интригующая информация: в ночь на 11 сентября родственник Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который в свою очередь связался с офисом шерифа округа Вашингтон. Последнему сообщили информацию о том, что Робинсон признался или намекнул на совершение некоего инцидента в штате Юта.

Как потом писали СМИ, человеком, передавшим информацию шерифу, был священник, который давно знал семью Робинсонов. Он убедил Тайлера не совершать самоубийства и сдаться властям.

Однако позже отдельные медиа заявляли, что никто из местных религиозных лидеров в этой истории не участвовал, а другом семьи оказался сосед из числа бывших полицейских.

Интересная биография

Как оказалось, Тайлер Робинсон — выходец из белой мормонской семьи. Весьма благополучной: трое детей, регулярные путешествия, активная религиозная деятельность, шестикомнатный дом, принадлежность к Республиканской партии.

Сам Тайлер, в отличие от родителей, зарегистрированным сторонником какой-либо партии не был и даже на последних выборах 2024 года, которые были для него первыми, не голосовал.

Зато с детства был приучен к владению оружием, как и все в его семье, — и к винтовкам, и к пистолетам, и к ружьям. И мать, и отец Робинсона имели охотничьи лицензии, хотя у миссис Робинсон она и истекла.

Тайлер семестр проучился в Университете штата Юта, оставил его и три года провел, познавая программу электротехнического образования в техническом колледже.

Про Чарли Кирка он сказал родственникам несколько недель назад. Оказалось, что ему «не нравится этот ультраправый влиятельный человек». Он-де «полон ненависти и распространяет ее».

Также оказалось, что у Тайлера Робинсона весьма нетипичная личная жизнь для человека его круга — у него есть сожитель-мужчина, совершающий транспереход* в женщину.

Именно ему Робинсон заявил о том, что у него есть возможность убить Чарли Кирка, и он ею воспользуется. На вопрос о том, не являются ли такие слова шуткой, Робинсон сообщил, что планировал убийство «около недели», потому что «больше не может выносить Кирка и его идеологию».

Позже мать Тайлера, давая показания, сообщила, что в последние годы сын стал политизированным, занял левую позицию, защищал геев* и трансгендеров*, жил с одним из таких в одной комнате. Это стало причиной множества семейных ссор, в основном с отцом.

Проблема для семьи

В настоящий момент 22-летнему Тайлеру Робинсону предъявлены обвинения в убийстве первой степени и еще в шести преступлениях. В том числе — в оказании давления на двух свидетелей, противоправном применении огнестрельного оружия, преступлении в присутствии ребенка и так далее.

Прокуроры уже заявили, что будут настаивать на смертной казни. В соответствии с законодательством штата Юта казнь приводится в исполнение через расстрел. В последние десятилетия такой метод используют только в этом штате.

Расстрел для стрелка. Иронично.

Но вот что вызывает вопрос и нехорошие мысли: семья Тайлера Робинсона не только с охотой сдала его полиции, но и «была в числе первых», опознавших убийцу.

Как оказалось, мать Тайлера смотрела телевизионный сюжет про убийство Кирка и увидела знакомую винтовку. Оказывается, она была фамильным оружием их семьи, Тайлеру подарили ее на день рождения. И в тот момент мадам «сразу поняла, что ее сын причастен к случившемуся».

Отец тоже специфический фрукт — сразу узнал сына на фотографиях из теленовостей и сразу поверил в его виновность.

Сомнительно, что оба родителя, с энтузиазмом взявшиеся сотрудничать с полицией, не догадывались, что сына отправят на смерть. Во многих случаях такое семейное единодушие в определении судьбы собственного ребенка вызывало бы естественные вопросы. Но, может быть, старший сын для Робинсонов и так уже давно мертв?

Дело в том, что Церковь Иисуса Христа последних дней — они же мормоны — относится к гомосексуалистам* на редкость негативно. Их отлучают от церкви, лишают работы в общинах, их семьи подвергаются остракизму.

При этом официально отношение к ним считается достаточно нейтральным. А вот трансгендерность* для мормонов — это гораздо хуже. Транспереходов* они не признают и считают их тяжким грехом.

Ряд христианских исследователей и вовсе рассматривает мормонскую церковь как своего рода специфическую секту, где есть ныне живущие пророки и апостолы, которые и управляют верующими.

Верующие, к слову, в большинстве своем люди далеко не бедные, участвуют в политике и платят церкви десятину, заключают договорные браки и воспитывают детей в достаточно строгой религиозной парадигме.

Даже если смотреть на ситуацию поверхностно, Тайлер Робинсон явно доставлял проблемы своей семье и без совершения громкого преступления, а уж после него — и подавно.

Про сожителя Робинсона мало что известно. Его зовут Эйдан, и известно, что он дал показания против преступника: тот якобы ему признавался, что собирается убить Кирка за то, что он «полон ненависти», но потом попросил удалить их переписку.

Родители стрелка склоняют этого Эйдана на все лады, всячески показывая свою неприязнь к нему за то, что он транс*, и упоминая, что их сын в последние годы стал активно защищать таких людей.

Однако само присутствие трансгендера* в этой истории вызывает много вопросов.

Убийцы без пола

В последние пару лет традиционные массовые шутинги на территории США практически не обходятся без стрелка, имеющего проблемы как с гендерной идентичностью, так и с психическим здоровьем.

Относительно свежий случай — нападение на католическую школу в Миннесоте в конце августа. Персонаж по имени Робин Уэстман (ранее носил имя Роберт) целенаправленно охотился на учеников и убил двух малолетних детей. Покончил с собой на месте преступления.

В 2023 году атаке подверглась христианская школа в Нэшвилле, штат Теннесси. Среди убитых — трое детей младше десяти лет и трое взрослых. Стрелком оказалась Одри Элизабет Хейл, девушка, считающая себя парнем.

В мае 2022 года 18-летний Сальвадор Рамос устроил побоище в начальной школе города Ювалде в Техасе. Погибли 18 детей и двое взрослых, скончался и сам стрелок. Известно, что над ним в свое время издевались сверстники, он любил резать себя, переодеваться в женскую одежду, а перед тем, как пошел «на дело», расправился с собственной бабушкой.

Практически каждый из упомянутых персонажей оставил манифест, акцентировал свою принадлежность к ненавистникам консервативной общественности и оставил какую-то информацию о себе в социальных сетях перед содеянным.

Тем не менее главное, на что бьют местные СМИ при описании личностей этих людей, — их психическая нестабильность. Практически в том же ключе рядовым республиканцам представляют выходцев из левых движений, сторонников ЛГБТ* или BLM.

В принципе, спорить с такими утверждениями сложно — ярое отрицание собственного пола, аутоагрессия, депрессия, приступы гнева действительно являются симптомами психических заболеваний, процент которых в США существенно возрос за последние тревожные годы.

Чарли Кирк, к слову, неоднократно выступал с критикой трансгендерной* идеологии, подчеркивая ее опасность для неокрепшей детской психики и делая акцент на ненормальности большинства таких людей.

После его убийства Трамп и Вэнс заявили о том, что Тайлер Робинсон был хорошим парнем, однако стремительно изменился, будучи одурманенным деструктивной левой идеологией.

Могло ли такое быть? Учитывая принадлежность юноши к явно деструктивной, но при этом религиозной семье, а также отслеживая его короткий жизненный путь, с утверждением Вэнса согласиться можно.

Другой вопрос, что для этой партии ситуация в целом выглядит слишком удобной.

Образ идеального убийцы

Что резко отличает Тайлера Кирка от убийц из Ювалде или Миннесоты, так это отсутствие манифеста.

Американские чиновники, конечно, что-то говорят про то, что он делился своими планами на платформе «Дискорд», что все участники тамошних чатов (целых двух) будут наказаны за поддержку убийства Кирка… Однако первыми, кто узнал о планах Робинсона, оказались его близкие, а не сторонники в соцсетях.

И факт этот косвенно подтверждается тем, что в первые часы после убийства никто не слил в Сеть никакого обращения, заявления или слов поддержки убийце, как это традиционно случается после американских шутингов.

Учитывая заявленную цель Робинсона — убить признанного лидера ненавистной ему идеологии — публичная декларация представляется обязательным атрибутом преступления. А здесь, несмотря на слова Вэнса о том, что ФБР «тщательно расследует» связь между «Дискордом» и эволюцией радикальных взглядов убийцы, сообщения в мессенджере уже зачищены.

Также обращает на себя внимание постоянно обновляющаяся информация по уголовному делу. Сначала американские правоохранители заявили, что Кирк был убит наемником-профессионалом, но затем дорога привела их к Тайлеру Робинсону, человеку, находящемуся в приграничье двух конфликтующих миров и явно психически нестабильному.

В первых статьях утверждалось, что в полицию его привели семья и священник, однако потом упоминания священника из медиа пропали. Это дает основания говорить, что, возможно, представитель церкви в деле и фигурировал, но затем не пожелал мелькать в СМИ. Весьма характерно для мормонских сообществ.

Тайлер умел стрелять с ранних лет, но умение стрелять и профессионально осуществить убийство — это несколько разные вещи.

Таким образом, дело представляется настоящим монстром Франкенштейна, буквально сшитым из разных кусков и не дающим четких ответов.

Эдакое дело-трансгендер*, в котором есть все, что душа оперативника пожелает: и мотив, и нестабильность, и моральная составляющая, и кровавое убийство. Полный набор того, что требуется для создания образа убийцы, к которым привыкла американская общественность в последние годы.

Но неужели никто, кроме откровенных сумасшедших, не мог спланировать такую операцию, как убийство главного молодежного символа Республиканской партии?

А если мог, то не стал ли Тайлер Робинсон, фактически отданный на заклание своей семьей, такой же сакральной жертвой, какой многие недавно называли самого Чарли Кирка?

Первого убили, чтобы нанести личное оскорбление Трампу. От второго избавились, чтобы дать готового виновного и избежать ненужных вопросов.

А что? Вполне вписывается в новую реальность Америки, которая уже сама стала своеобразным трансгендером*, который никак не может определиться, кем он является на самом деле.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России