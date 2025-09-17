Финским властям приходится решать проблему многочисленных «заброшек» — объектов недвижимости, в свое время купленных гражданами России.

ИА Регнум

Ведь мало того, что резидентам РФ, владеющим в Суоми дачными участками, квартирами и домами, запретили посещать свою собственность, так им ещё и заблокировали банковские переводы, лишив возможности оплачивать коммунальные платежи.

Поэтому сейчас эти здания стоят без присмотра, ветшают и начинают представлять опасность. Но финское государство отказывается признавать свои ошибки. Напротив, госпропаганда ругает россиян за «равнодушие» и «безответственность».

Серый обмен

В Суоми вовсю расцвело примечательное явление — оживлённый обмен наличных российских рублей на евро. Люди, которым нужно поменять российскую валюту на местную, прекрасно знают, где и как это можно сделать, не привлекая к себе внимания.

Они встречаются друг с другом и совершают процесс обмена напрямую, без участия банков и прочих посредников. Контакты поддерживают благодаря специализированной русскоязычной группе в «Телеграме», насчитывающей 24 тысячи участников.

Именно через эту и более мелкие группы заинтересованные лица договариваются о конкретных местах встреч — чаще всего в Хельсинки и окрестностях, а также в городах Эспоо и Вантаа. На практике это происходит так: человек, которому нужно поменять валюту, оставляет сообщение, указав сумму и место встречи.

Чаще всего на такие объявления откликаются проживающие в Финляндии уроженцы России и Украины, причём они, как правило, не называют подлинных имён, а пользуются лишь никами. Обычно встречи назначаются где-нибудь в больших торговых центрах.

При этом администрация канала специально предупреждает подписчиков о том, что нужно опасаться мошенников и грабителей. Как отмечают «бывалые», встречаться лучше именно в людных местах, где обманщик не будет иметь возможности отнять деньги и безнаказанно скрыться. А вот предложений провести обмен, сидя где-нибудь в машине, следует опасаться.

В отделе финансовой разведки Национальной уголовной полиции Финляндии недовольны тем, что обмен валюты между частными лицами остаётся вне какого-либо контроля.

Сотрудник этого учреждения Микко Варри предупреждает, что разрастание «серой» обменной зоны не только несёт риски для тех, кто ею пользуется, но и повышает возможность уклонения от налогов и появления в финансовой системе страны «средств непонятного происхождения».

Варри напоминает, что финское законодательство требует от тех, кто занимается обменом валюты, оформления в специальном регистре и выполнения особых обязательств по налогообложению. Понятно, что в данном случае этого не происходит. Поэтому всех таких менял теоретически при определенных условиях можно привлечь за уклонение от уплаты налогов.

Значительная часть участников группы по обмену валюты — это доверенные лица граждан России, когда-то имевших неосторожность купить недвижимость в Суоми. По данным на сентябрь 2024 года, гражданам России принадлежало в Финляндии около 3,5 тысячи разных объектов недвижимости.

Эти люди после того, как страна закрыла въезд россиянам и заблокировала возможность проводить банковские платежи, попали в сложную ситуацию. Они не могут ни приехать в свои финские дома, ни оплатить коммунальные расходы. Естественно, большинство из россиян, столкнувшихся с такой проблемой, попытались продать собственность, превратившуюся в обузу, но это оказалось не так-то легко.

Не менее трудно, чем покупателя, найти и юриста, который согласится оформить сделку: с гражданами «страны-агрессора» никто не хочет связываться. А потом ещё труднейшая задача — как-то законно вывести деньги в Россию.

В итоге в последнее время появились люди, зарабатывающие на оказании услуг россиянам, попавшим в подобную ловушку. Как правило, это обладатели двойного российско-финского гражданства, или граждане Финляндии, въезжающие в Россию по визам, или граждане стран ЕС с российскими видами на жительство.

Они берут у незадачливого владельца «финской дачи» деньги наличными, а потом за определённую плату возвращаются в Суоми и вносят платежи. Эта операция не так-то легка, ибо российско-финская граница закрыта, приходится ехать в обход, порой выстаивая по много часов на погранпереходе где-нибудь в Нарве. Потом они меняют рубли на евро и вносят коммунальные платежи за простаивающую недвижимость.

«Заброшка» расцветает

При этом финны принимают всё новые меры, предназначенные углубить дискриминацию граждан России. Так, 11 апреля парламент единогласно одобрил запрет на сделки с недвижимостью в стране для россиян.

Напрямую граждане РФ в тексте нового закона не упоминаются — это было бы слишком неполиткорректно, но нет никаких сомнений в том, что нововведения направлены именно против них. В российском посольстве в Финляндии отмечают, что вновь введённые ограничения касаются примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян.

А тем временем финская пресса бьёт тревогу — нужно теперь как-то решать проблему многочисленных «заброшек», появившихся после того, как государство столь бесцеремонно вышвырнуло российских владельцев недвижимости.

В качестве одного из конкретных примеров приводится дом, находящимся в районе Лауне муниципалитета Лахти. Этот дом, находящийся неподалёку от торгового центра, ныне пребывает в запущенном состоянии: окна разбиты, входная дверь открыта, двор завален мусором.

Репортеры вещательного госконцерна Yle связались с человеком, проживающим по соседству с покинутым домом. Тот попросил не называть себя, так как, по его словам, боится за свою безопасность. «Там живут наркоманы. Двери стоят раскрытыми настежь уже пару лет», — поделился этот финн.

Ведущий юрист финской Ассоциации муниципалитетов Риикка Лехтимяки отмечает, что у властей в подобных ситуациях имеется довольно ограниченный набор инструментов. Муниципалитет может только обязать провести ремонт под угрозой штрафа или сам выполнить ремонтные работы за счёт владельца, но не более.

«Может ли город взять недвижимость под свой контроль без согласия владельца? Ответ простой: не может. Законодательство не предусматривает такой процедуры», — отмечает Лехтимяки.

По словам местного строительного инспектора Юхани Пиринена, в адрес властей поступило уже много жалоб на это здание. «Сообщали о крысах, грязи и подозрительных людях возле дома», — отметил инспектор.

Чиновники начали подумывать о том, как скинуть с себя проблему радикальным способом. «Дом, конечно, жаль, ведь он имеет культурно-историческую ценность. Из-за равнодушия владельцев его практически неизбежно придётся снести», — пожаловался Пиринен. По его словам, муниципальная администрация пыталась связаться с владельцами недвижимости, но их так и не удалось отыскать.

Однако, видимо, чиновники не так уж и старались, поскольку журналистам удалось найти владельцев без особых проблем: ими оказалась супружеская пара россиян. Муж сообщил журналистам, что те запоздали: дом уже несколько дней как продан. В агентстве недвижимости подтвердили, что сделка действительно состоялась.

«Мы продали дом и намерены забыть о Финляндии навсегда. Наша цель — и мы близки к этому — завершить все сделки в Финляндии», — эмоционально говорит владелец дома. По словам сотрудницы агентства недвижимости Ирины Хямяляйнен, новый владелец намерен отремонтировать дом.

Исполнительный директор Центрального союза агентств недвижимости Туомас Вильямаа отмечает, что заброшенный дом в Лахти — далеко не единичный случай такого рода: подобные ситуации сейчас обыденны для региона Восточная Финляндия и создают немало проблем.

Yle вскользь признает: «Сделки россиян с недвижимостью затруднены из-за различных ограничений. Они связаны, в частности, с ограничениями на въезд и санкциями ЕС, которые касаются банковских операций между странами».

Но в целом у читателя должно сложиться впечатление о россиянах как о людях безответственных и нечистоплотных: мол, понапокупали «недвиги», а теперь не хотят о ней заботиться.

Китайцы на очереди

Этот материал вызвал эмоциональный отклик комментаторов, среди которых оказались и те самые россияне, что стараниями финских властей попали в безвыходную ситуацию.

«Не нежелание, а санкции приводят к подобным ситуациям. Можно придумать механизм оплаты, если захотеть: но финские власти не хотят. Продать тоже сложно: финские СМИ превратили россиян в прокажённых. Люди считали Финляндию вторым домом, вкладывали деньги в ее экономику, а она их признала людьми второго сорта», — пишут те, кто знаком с ситуацией не понаслышке.

Знающие отмечают, что бывшим владельцам дома в Лахти еще очень повезло, поскольку они все-таки смогли дистанционно организовать продажу своей собственности.

Действительно, россиянам, которые поверили в свое время финской рекламе, призывавшей прикупить дачный домик, теперь вовек не забыть, как «кинули» их власти страны.

Граница физически перекрыта, виз не выдают, прямые денежные переводы проблемны. Счетов в финских банках россиянам без вида на жительство теперь не открыть, даже почтой ничего не отправить.

Собственники недвижимости, наученные горьким опытом, сходятся во мнении, что сейчас никому не посоветовали бы вкладываться в финскую экономику — а в особенности инвесторам из Китая, которых сейчас активно пытаются заманить в Суоми.

Финляндия — послушный член западного блока, рассматривающего Поднебесную в качестве потенциального противника. Поэтому финны, получив китайские денежки, потом при случае могут поступить с китайцами точно так же, как они сейчас поступили с россиянами.

Опасения эти небеспочвенны и могут затронуть очень многих.

Иногда кажется, что зарубежная недвижимость — это что-то из области фантастики. Между тем в былые времена финскую шенгенскую визу запросто получал весь Северо-Запад. Как шутили местные, «шенген» есть у всех, исключая разве что младенцев.

Половина Питера ездила в Финляндию за «вкусняшками», а тысячи людей купили деревенские домики в основном в приграничных регионах за вполне посильные суммы в 10-20 тысяч евро, вложились в ремонт и ездили туда на выходные. И вот теперь недорогая дача превратилась в чемодан без ручки, который и выбросить жалко, и нести тяжело.