Через полтора месяца после вступления в должность освоившийся в роли главы польского государства Кароль Навроцкий отправился с государственными визитами к самым важным европейским союзникам — в Париж и Берлин.

Global Look Press

В Вашингтоне он уже побывал, где был обласкан Дональдом Трампом, который поддерживал польского национал-консерватора в ходе предвыборной кампании.

Однако в Германии Навроцкого встретили хотя и весьма радушно, но в то же время несколько настороженно. Во многом из-за его неоднозначной предвыборной риторики, которую многие в ФРГ сочли германофобской.

16 сентября новый президент Польши был с воинскими почестями принят федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем отправился в Федеральную канцелярию для переговоров с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

В ходе визита Варшаве и Берлину было что обсудить. Благо вопросов в текущей немецко-польской повестке накопилось вагон и маленькая тележка.

С точки зрения Мерца и Штайнмайера, главная тема, которая должна заботить их польского коллегу, — это пресловутая «российская угроза». Однако, по мнению Навроцкого, гораздо более насущная проблема германо-польских отношений — пресловутый вопрос немецких репараций Польше за Вторую мировую войну. По мнению польской стороны, Германия должна ей €1,3 трлн.

Согласно позиции немецкого правительства, проблемы репараций не существует, она закрыта раз и навсегда. Во вторник Штайнмайер через своего пресс-секретаря подтвердил, что «с точки зрения Германии вопрос юридически прояснен».

Но вот польский президент так не считает.

«Вопрос о репарациях, конечно, не является юридически завершенным (…) €1,3 трлн — это единственная цифра, которая имеет точку отсчета в очень глубоких, хорошо обоснованных научных исследованиях», — заявил Кароль Навроцкий накануне визита.

Чуть более года назад бывший федеральный канцлер Олаф Шольц выступил с инициативой гуманитарного жеста и предложил выплатить символические компенсации оставшимся в живых жертвам Второй мировой войны с польской стороны. Однако договориться о конкретных обязательствах и суммах тогда не удалось.

Будучи национал-консерватором, президент Навроцкий скептически относится к немцам, хотя его страна критически зависит от хороших отношений с западным соседом как с точки зрения торговли, так и с точки зрения безопасности.

Однако правые поляки — и президент в их числе — видят в Германии не партнера, а нечто среднее между соперником в борьбе за геополитическое влияние в регионе и дойной коровой.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что новый польский лидер одинаково не любит немцев, русских, украинцев и даже соотечественников, принадлежащих к другим политическим лагерям.

В глазах польских правых немцы — нация релятивистов, преуменьшающих свою вину за Холокост и другие злодеяния Второй мировой, которую они развязали. Они никогда не отказывались от своих гегемонистских планов, но теперь представляют их под флагом ЕС, а не под стальным шлемом.

Немцы, по мнению людей из окружения Навроцкого, пользуются богатством, на которое они не имеют морального права по историческим причинам.

И, наконец, последнее по списку, но не по значению, — немцы очень сильно раздражают поляков, когда начинают с апломбом рассуждать об охране окружающей среды и демократии, считая себя моральным ориентиром и истиной в последней инстанции.

Но ни Навроцкому, ни его партнерам по диалогу во вторник не удалось публично задать друг другу ни одного вопроса: пресс-конференции запланированы не были. Вполне вероятно, на этом настояла немецкая сторона, чтобы не превращать государственный визит в скандал.

А без скандала точно не обошлось бы, если бы лидеры двух стран начали препираться перед журналистами по поводу репараций.

Вместо этого заместитель пресс-секретаря правительства после переговоров в канцелярии сообщил, что Мерц отдал должное Польше как важному европейскому соседу и близкому другу Германии.

Также они вместе с польским коллегой «решительно осудили недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши», хотя далеко не все польское население, в отличие от собственных руководителей, уверено, что нарушение было организовано именно Россией.

Мерц также подчеркнул, что Германия «твердо и непоколебимо стоит на стороне Польши». Совместная защита региона Балтийского моря и восточного фланга НАТО, по мнению германского канцлера, является приоритетной задачей для партнеров по ЕС и НАТО.

По крайней мере, в этом вопросе между Варшавой и Берлином царят консенсус и согласие. А вот с другими вопросами дело обстоит куда как сложнее.

Острые углы «Веймарского треугольника»

Германия, Франция и Польша установили довольно тесные политические связи в формате «Веймарского треугольника».

Была определенная надежда на то, что этот формат, ослабевший во времена национал-консервативного правительства PiS, вновь наберет обороты с либерально-консервативным и проевропейским главой правительства Дональдом Туском. Тем более если бы кандидат Туска на пост президента, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, победил бы на выборах минувшим летом.

Однако во втором туре выборов победил кандидат от PiS Навроцкий, который в ходе предвыборной кампании разыгрывал националистическую карту. Его лозунгами были «Польша прежде всего» и «Польша для поляков».

Навроцкий искренне полагает, что Берлин стремится только к тому, чтобы сдерживать Польшу и подавлять ее с помощью Брюсселя. «Я не буду слугой Германии!» — обещал он в предвыборных дебатах.

То, что его риторика попала на благодатную почву в Польше, было связано в основном с двумя вопросами: помимо ревизии итогов Второй мировой войны, в фокус польского лидера попал еще и пограничный контроль на немецко-польской границе, ужесточенный новым немецким правительством.

А это особенно раздражает население в приграничных западных регионах Польши, где многие ездят на работу в Германию.

Кроме того, жители Польши знают о проблемах, возникших в Германии в результате приема миллионов мигрантов, и категорически не хотят повторения ошибок Ангелы Меркель в своей стране.

Навроцкий и PiS разжигают опасения, что Германия не только возвращает нелегальных мигрантов обратно через польскую границу, но и депортирует преступников в Польшу.

Впрочем, в заявлении заместителя пресс-секретаря правительства в Берлине о пограничном контроле ничего не говорится.

Зато в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ сказано, что они обязуются в кратчайшие сроки создать мемориал жертвам немецкой агрессии и оккупации в Польше и учредить Немецко-польский дом как место памяти и встреч в центре Берлина.

«Содействие примирению с Польшей после ужасов Второй мировой войны и немецкой оккупации остается исторической обязанностью федерального правительства», — заявил заместитель пресс-секретаря.

Однако даже после того, как Немецко-польский дом будет построен, вряд ли все немецко-польские противоречия разрешатся.

Польским национал-консерваторам выгодно эксплуатировать миф о немецкой угрозе, высокомерии ФРГ и немецкой вине перед польским народом, которую невозможно искупить ничем. Ну разве что €1,3 трлн в чеканной монете могли бы немного помочь делу примирения.

Немцы как жупел отлично воздействуют на националистически настроенное, но не особо искушенное в политических материях ядро электората PiS из сельской местности и небогатых воеводств.

Поэтому пока у власти находятся такие люди, как нынешний польский президент Кароль Навроцкий, немецко-польские отношения никогда не станут безоблачными.