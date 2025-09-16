Второй государственный визит Дональда Трампа в Британию стал олицетворением усиливающегося раскола между США и Европой.

Иван Шилов ИА Регнум

Проходит он на фоне острых баталий буквально по всем вопросам — военным, дипломатическим, санкционным, торговым и так далее. Белый дом усиливает давление на европейские столицы, а те продолжают отчаянно пытаться склонить Трампа на свою сторону. Итогом может стать дальнейший полураспад трансатлантического единства.

За восемь месяцев с момента второй инаугурации Трамп уже неоднократно успел побывать в Европе. Был он и в Риме на похоронах понтифика Франциска, и в Шотландии для игры в гольф.

Именно в ходе последнего визита произошла символическая капитуляция евробюрократии в виде заключения очень невыгодной для себя торговой сделки с США.

Но нынешний визит Трампа в Британию — первый, который проходит на официальном государственном уровне, что требует особого подхода.

Обычно такие визиты организуются с большой помпой. В Британии они включают в себя выступление иностранного лидера в палате общин, а потом званый ужин с монаршей семьёй в Букингемском дворце или любой другой королевской резиденции.

Впрочем, в этот раз программа приёма Трампа будет сильно укороченной. Его не будут много возить по Лондону, чтобы не сталкиваться нос к носу с толпами пропалестинских протестующих. Выступления в парламенте также не будет — там бы Трампа точно попытались освистать депутаты левых взглядов.

Да и званый ужин с монархом Карлом III может пройти в на редкость прохладной обстановке. Трамп очень любил его мать Елизавету II, с которой у них был совместный ужин во время первого государственного визита в Британию в 2019 году. Карл же досаждал Трампу бесконечными разговорами об изменении климата, хотя зелёная повестка Трампу совсем не близка.

А тут ещё Белый дом сократил внешние транши по линии ликвидированного агентства USAID, часть из которых оседала в благотворительных фондах Карла III в Британии. За это Трампу явно тоже спасибо не скажут.

Европейцы же вновь будут пытаться склонить президента США на свою сторону на военно-санкционном треке вокруг Украины. Не зря они показательно капитулировали перед США в торговых вопросах. Европейский истеблишмент надеялся увидеть со стороны Трампа взаимность и сближение по вопросам, касающимся украинского конфликта. Впрочем, пока Белый дом лишь пользуется слабостью европейцев и их дожимает.

Команда Трампа очень изящно ответила на призывы европейских ястребов ввести новые санкции против России. Если им так уж хочется продолжать находиться в парадигме бесконечной войны с Москвой, то для начала пусть покажут пример и введут вторичные тарифы против всех ключевых торговых партнёров России.

На такое евробюрократия идти явно не хочет — товарооборот Евросоюза с Китаем превышает 800 миллиардов евро в год, а с Индией — 120 миллиардов евро. Конечно, Брюссель давно любит приносить прагматизм в жертву идеологии, но всё же не настолько.

Заодно продолжают ломаться копья вокруг закупки российских энергоносителей Европой. И речь в данном случае не только о Венгрии и Словакии, которые продолжают напрямую получать нефть из России.

Взять, к примеру, Францию или Испанию — страны, на политическом уровне декларирующие стремление вести конфронтацию с Москвой. Но при этом они же закупают рекордными темпами российский СПГ. Не говоря уже о поставках нефтепродуктов из Индии, которые изготавливаются из российского сырья. На отказ от всего этого Европа идти не желает.

Ведь ситуация в европейской экономике и так остаётся крайне тяжёлой. А без прямых или косвенных поставок энергоносителей из России кризис в промышленности Европы будет только усугубляться. Вот и приходится европейцам вновь пытаться обмануть Трампа и обещать ему отказ от закупок нефти и газа в России когда-нибудь в абстрактном будущем.

США же заняли удобную позицию — можно указывать на лицемерие европейских «ястребов» и самим никакие новые санкции не вводить, чтобы не ставить в тупик переговорный процесс с Россией.

В будущем команда Трампа вполне могла бы вести совместные проекты по осваиванию Арктики, а затем оттуда поставлять в Европу энергоносители совместного российско-американского происхождения. В отдалённой перспективе это может стать способом неплохо заработать на европейском упрямстве.

Прямо сейчас же санкционный трек превратился в рычаг давления самого Трампа на европейцев. Вашингтон предложил им самые разные схемы — введение тарифов и санкций по линии G7, НАТО или Евросоюза. Все они были отвергнуты несколькими или большинством участников этих организаций.

В той же «Большой семёрке» есть, например, Япония, которая никогда не пойдёт на эскалацию отношений с Индией, одним из своих ключевых торговых партнёров. В НАТО состоит и Турция — важный покупатель российской нефти и газа, перепродающая их затем в Европу.

При этом в американской политике есть и те, кто был бы не против наперекор Трампу всё же ввести новые санкции. Речь идёт в первую очередь о сенатских «ястребах» вроде Линдси Грэма (включённого в список экстремистов и террористов), которые сейчас пытаются встроить свой санкционный билль в готовящийся проект госбюджета США на 2026 год.

Следующий фискальный год стартует в Америке 1 октября, к этому дедлайну нужно успеть согласовать в конгрессе все бюджеты. Есть вероятность шатдауна или очередной приостановки работы правительства, если договориться вовремя не удастся.

А тут ещё и санкционная повестка стала висеть над головой у законодателей как дамоклов меч. Впрочем, вряд ли «ястребам» удастся убедить Трампа хоть на толику изменить свою позицию в рамках бюджетных баталий.

Для Грэма же отчаянный «ястребиный» подход в итоге может оказаться фатальным. В следующем году его ждут очень сложные внутрипартийные праймериз в родной Южной Каролине. Есть вероятность, что Грэм на них проиграет кому-то из MAGA-кандидатов, после чего вылетит из сената.

Похожая судьба может приключиться и с другими «ястребами»: Джон Корнин в Техасе имеет все шансы проиграть на праймериз; уходит в отставку и бессменный лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, в штате Кентукки его пытается заменить ярый критик Украины.

На днях украинские лоббисты лишились ещё одного своего союзника — влиятельного конгрессмена Майкла Маккола от Техаса, бывшего главу комитета палаты представителей по международным отношениям. Он неоднократно приезжал в Киев и всячески лоббировал выделение Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS.

В конечном счёте его отстранили с поста главы комитета после победы Трампа и заменили на конгрессмена Брайана Маста, который является уже сторонником Израиля, выступая за перенаправление украинских траншей на Ближний Восток.

Скорое согласование бюджетов в этом разрезе обещает быть по-настоящему знаковым. Лоббисты всех мастей изо всех сил тянут одеяло на себя и пытаются урвать побольше из бюджетной кормушки, пока ещё есть такая возможность. И украинцы с европейцами здесь — далеко не самая влиятельная фракция.

Заодно вскоре примут новую оборонную стратегию США на 2026 год, в которой, скорее всего, будет заявлен примат внутренних операций в Америке против преступности и картелей над внешними.

В любом случае, европейское направление будет становиться для администрации Трампа всё менее приоритетным. И он продемонстрирует это в рамках государственного визита в Британию всем своим видом.

Европейские элитарии же будут отчаянно пытаться держаться за прошлое и за свою власть. Но и то, и другое уже выскальзывает у них из рук.