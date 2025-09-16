Израиль начал наступление на город Газа — столицу одноименного палестинского сектора. Утром 16 сентября сконцентрированные на окраинах города «бронекулаки» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришли в движение.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед войсками стоит задача разрезать город на части и поэтапно, без спешки, зачистить от сопротивления. Это заметно отличается от тактики 2024 года, когда ЦАХАЛ пыталась взять город в кольцо и «прошить» его насквозь, одновременно заняв все ключевые опорные точки.

Правда, даже с учетом перемен тактики, менее сложной для Тель-Авива операция не становится.

Американское «благословение»

Наступление на Газу не стало неожиданностью — израильские чиновники предрекали скорую развязку кампании как минимум с середины июля, а в августе захват столицы палестинского анклава стал позиционироваться как часть многосоставной операции «Колесницы Гидеона Бет», нацеленной на комплексный разгром инфраструктуры и возможностей ХАМАС.

Более того, как минимум с марта Тель-Авивом ведется постоянная «демонстрация флага»: бронетанковые группы ЦАХАЛ дежурят на въезде в город и периодически ведут разведку боем в примыкающих районах, а также в городах-спутниках Джабалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун.

При этом активных боевых действий до недавнего времени не велось, а израильские чиновники раз за разом придумывали предлоги их отсрочить.

Складывалось впечатление, что операция будет откладываться и дальше — как из-за продолжающихся протестов внутри страны и отставания темпов мобилизации резервистов, так и в силу неготовности США, ключевого союзника Тель-Авива, поддержать новый бросок на Газу после «катарской авантюры» ЦАХАЛ 9 сентября.

Тем не менее встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио спустя несколько дней после удара по Катару развеяла эти сомнения.

Рубио, прибывший в Западный Иерусалим с рабочим визитом, привез израильскому руководству серию посланий от Дональда Трампа, главным из которых стало «абсолютное одобрение» планов официального Тель-Авива разгромить ХАМАС военным путем.

Расчет на то, что Белый дом займет сторону Катара и попытается притормозить наступление на анклав еще на пару недель, пока не утихнет шумиха, не оправдался.

Артподготовка началась тем же вечером, после завершения пресс-конференции Рубио и Нетаньяху. По оценкам присутствовавших в анклаве наблюдателей, за первые сутки было нанесено не менее тридцати ударов артиллерии и авиации, а ближе к утру подключилась и бронетехника.

Сопутствующие сложности

Несмотря на то, что израильская армия продвигается по анклаву сравнительно быстро и даже уже сумела закрепить оперативный контроль над частью города (согласно наиболее оптимистичным реляциям, до 46% территорий), разгромить структуры ХАМАС с наскока не получится и в этот раз.

Одна из основных причин — сложный ландшафт города. Общая площадь Газы составляет порядка 45 кв. км. Это меньше, чем площадь других городов анклава, на которые израильские силы осуществляли натиск в рамках кампании против ХАМАС — будь то Хан-Юнис (около 55 кв. км) или Рафах (64 кв. км).

Однако под городом создана многоуровневая система тоннелей и убежищ, что делает их удобной базой проведения партизанских операций, в том числе в оперативном тылу ЦАХАЛ.

Показательным в данном случае является пример охвата города Бейт-Ханун (12,5 кв. км), который по обустройству похож на «Газу в миниатюре». На его полное «подчинение» у Израиля ушло почти восемь месяцев, а отдельные подземные очаги сопротивления остаются там по сей день.

В этой связи неудивительно, что израильский Генштаб не спешит ставить краткосрочные дедлайны, обещая «низвергнуть» Газу в лучшем случае к середине весны 2026 года.

На восприятие хода операции внутри Израиля оказывает влияние и морально-психологическое состояние задействованного контингента. Число невозвратных потерь ЦАХАЛ приближается к тысяче солдат и офицеров.

Тель-Авив потерял убитыми больше, чем в ходе обеих ливанских кампаний (1982–1985 годы и 2006 год соответственно) вместе взятых. Число же раненых (по последним оценкам, оно составляет более 6 тыс. человек) уже сопоставимо с показателями активной фазы Войны Судного дня (1973 год).

А с учетом того, что наиболее кровавые бои еще впереди, на израильтян, привыкших решать военно-политические задачи малой кровью, ситуация действует скорее деморализующе.

К опасениям из-за возможных потерь добавляется страх перед гибелью заложников. Тель-Авив рапортует, что ХАМАС в преддверии начала активной фазы боев в столице анклава переместил оставшихся в живых пленников из тоннелей и «подземных убежищ» на поверхность, расселив их в уцелевших зданиях.

И теперь военные органы Тель-Авива вновь испытывают давление со стороны родственников пленников, которые требуют прекратить неизбирательные удары по анклаву.

Отдельно следует отметить растущее международное давление на Израиль. Помимо охлаждения отношений с континентальной Европой (настолько, что от лица Евросообщества зазвучали, как в былые времена, призывы дипломатически изолировать еврейское государство), на Тель-Авив пытаются давить через экспертные группы ООН.

Так, например, независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории на днях опубликовала большой отчет, на основании которого призвала признать действия Израиля в Газе геноцидом. С учетом приближающейся «недели мировых лидеров» в ООН это заявление стало громкой пощечиной.

Израильтяне же склонны трактовать свои действия против ХАМАС как вынужденные.

Бывший глава израильского Генштаба Герци Халеви, командовавший операцией в секторе Газа на ее начальных этапах, оценивает потери среди палестинского населения примерно в 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Причем «потенциальных боевиков» среди них было не более 20%. Остальные — либо жертвы случайных огневых контактов, либо «побочные потери» от городских боев и ковровых бомбардировок.

Как отмечает Халеви, решение «снять перчатки» и воевать без ограничений полностью соответствует национальной военной доктрине и «не может служить поводом для критики». Аналогичных взглядов придерживается и нынешнее руководство Генштаба.

Израильская операция в Газе только-только набирает ход, главные ее события еще впереди. И Тель-Авив постепенно готовит идейное обоснование для расширения своих действий, особенно после того, как США дали действиям в анклаве «самый зеленый свет».