Несколько дней назад в Бразилии завершился судебный процесс против бывшего президента Жаира Болсонару.

Eraldo Peres/AP/TASS

Итог для бразильских правых нерадостный — решением большинства судебная коллегия приговорила Болсонару к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в организации государственного переворота и попытке не допустить к власти победившего на последних выборах Лулу да Силву.

Сам Болсонару и всё его окружение отрицают всякую вину как за действия самого экс-президента, так и за военное руководство Бразилии в период его правления.

Заговор и покушение

Впервые какие-то конкретные обвинения прозвучали в адрес Жаира Болсонару в ноябре 2024 года. Тогда федеральная полиция предъявила общественности 700-страничный отчет с результатами расследования подготовки и попытки госпереворота.

В деле фигурировал не только экс-президент, но и несколько офицеров — и помимо попытки госпереворота им вменялась подготовка к покушению на жизнь Лулы да Силвы. Его, как выяснили бразильские СМИ, хотели отравить. Опасность грозила, по мнению правоохранителей, и вице-президенту Жералду Алкмину, и судье Верховного суда Александре де Мораесу.

Тогда же оперативники провели обыски и арестовали подозреваемых сразу в нескольких городах страны, включая Бразилиа и Рио-де-Жанейро. Чуть позже было заявлено, что Жаир Болсонару был фактическим руководителем этого преступного заговора, причем участвовал в нем с 2021 года.

В те же времена экс-президент, согласно обвинениям, начал кампанию по дискредитации избирательной системы страны в глазах избирателей, в том числе наводил тень на систему электронного голосования.

В 2022 году после поражения на президентских выборах Болсонару и его сторонники искали способ сохранить власть и не отдавать победу новому левоцентристскому правительству.

В случае успешной реализации своего плана они якобы хотели ввести чрезвычайное положение, аннулировать результаты голосования, распустить Верховный суд и предоставить неограниченные полномочия силовикам.

Тем не менее 8 января 2023 года, когда несколько тысяч сторонников Жаира Болсонару устроили погром в зданиях Национального конгресса Бразилии, Верховного суда и президентского дворца, массовые беспорядки были подавлены армией. Сам Болсонару, находившийся с визитом в США, публичной поддержки демонстрантам не оказал, но этот факт уже не имел особого значения.

До вынесения приговора бывший руководитель страны находился под домашним арестом в собственном особняке. Ему было запрещено принимать каких-либо посетителей, кроме адвокатов и близких родственников.

Семейный подряд

Вскоре после оглашения приговора один из сыновей политика, Эдуардо Болсонару, заявил изданию Metropoles, что если нынешние бразильские власти «пойдут по пути Венесуэлы», то Бразилии в будущем может понадобиться вмешательство Соединенных Штатов для «защиты свободы и демократии».

Санкции, дипломатия, переговоры — всё это Болсонару-младший счел малопригодным при дефиците свободы слова. А вот военное вмешательство даже было названо «полезным».

Эдуардо даже пофантазировал, что однажды в небе над Бразилией появятся истребители F-35, а у побережья — военные корабли США. Прямо как в Карибском бассейне, неподалеку от Венесуэлы.

Тем не менее, беседуя с другим медиа — Reuters, Эдуардо сообщил, что ожидает введения американских санкций против вынесших приговор судей.

При этом Болсонару-младший проживает в США и, как сообщают отдельные источники, до недавних пор занимался лоббированием интересов отца в кулуарах Белого дома. Так что его риторика в данном случае вполне объяснима.

«Привет» из Вашингтона

Ярче всего в мире на приговор отреагировали американские власти.

Одной из первых подала голос пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В частности, она заявила, что администрация «не побоится применить военную силу» для защиты свободы слова в Бразилии. Именно эту фразу и взял на вооружение Болсонару-сын.

Потом высказался и сам президент США. Дональд Трамп заявил, что «довольно хорошо» знает Жаира Болсонару, что он был «хорошим иностранным лидером», хорошим президентом Бразилии и всё происходящее для самой Бразилии «очень плохо».

Ранее Трамп уже называл судебный процесс «охотой на ведьм» и своей риторикой совершенно никого не удивил.

Выступил и госсекретарь США Марко Рубио, пообещавший, что Белый дом ответит на «несправедливое» решение бразильского суда «соответствующим образом».

Какие именно меры будут приняты, пока неизвестно, ведь еще в конце июля американский минфин ввел персональные санкции в отношении одного из главных идеологов процесса против Болсонару — судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

В те же дни Белый дом ввел 50-процентные пошлины на большинство бразильских товаров, официально не связывая это с мерами против Болсонару, но не оставляя повода для иных толкований.

Итоги и последствия

Жаир Болсонару стал первым экс-президентом в истории Бразилии, которого осудили за «посягательство на демократию». Изначально он вообще мог получить 43 года тюрьмы по совокупности обвинений, однако свою роль сыграли пожилой возраст (70 лет) и проблемы со здоровьем.

Но и итоговый приговор защита бывшего руководителя сочла чрезмерно жестоким, заявив о подготовке апелляции.

Болсонару всё еще находится под домашним арестом, на суде по состоянию здоровья не присутствовал и вряд ли покинет свой особняк до момента исчерпания всех способов юридической защиты.

Учитывая, что подготовка к судебному заседанию началась еще осенью прошлого года, нельзя исключать, что процесс может затянуться еще на несколько месяцев, если не лет, что для бразильской судебной системы вполне в порядке вещей.

Что касается международного напряжения, спровоцированного сложившейся ситуацией, то бразильская сторона не смолчала и перед Вашингтоном не спасовала.

В ответ на слова Рубио о применении «соответствующих мер» бразильский МИД подчеркнул, что страна запугиванию не поддастся.

Спустя несколько дней после процесса действующий президент Бразилии Лула да Силва написал эссе для The New York Times. В нем он напрямую обратился к Дональду Трампу по поводу введенных им 50-процентных пошлин.

По мнению Лулы, их ввели исключительно по политическим причинам, ведь за пятнадцать лет в США накопили профицит в торговле с Бразилией в $410 млрд, да еще и почти три четверти американских товаров поступают в страну беспошлинно. Таким образом, экономические рестрикции имеют своей целью добиться «безнаказанности для Жаира Болсонару».

Лула вновь подчеркнул, что расследование проходило строго в рамках национальной конституции. Называть это «охотой на ведьм», как делают это американцы, означает подрывать принципы верховенства права.

Также бразильский президент отдельно осудил все обвинения в цензуре американских IT-компаний.

К точке конфликта тем не менее Лула не подступил. Он по-прежнему призывает к продолжению диалога и утверждает, что США проиграют, если отвернутся от межгосударственных отношений, которые длятся уже больше двухсот лет.

Итог заявлений президента: защита бразильской демократии — это не предмет торга.

Так что истинная реакция Соединенных Штатов на происходящее еще впереди, и — согласно логике последних действий — она должна выйти за пределы персональных санкций (при учете, что главный виновник их уже получил).

Однако не слишком понятно, решатся ли Штаты озвучить очередные «силовые» угрозы, вступаясь за союзника, который из-за состояния своего здоровья и возраста может уже и не принять участия в дальнейшей политической борьбе.

Не исключено, что для экономии усилий тот военный спектакль, который уже устраивают против Венесуэлы, теперь будут косвенно разыгрывать и против Бразилии. Как и предлагал Эдуардо Болсонару.