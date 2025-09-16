По Прибалтике носятся панические слухи, связанные с проходящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

Алексей Даничев/РИА Новости

Сам факт проведения этих учений вошел в информационный резонанс с усилившимися в последнее время параноидальными мыслями о том, что Россия якобы готовит вторжение в страны Балтии.

Однако в отличие от поляков, полностью перекрывших границу с Белоруссией, прибалты пока ограничились более локальными «мерами безопасности». Между тем в Прибалтике усиливается паника населения: многие признаются, что готовы бежать из региона.

Сами придумали, сами посчитали, сами перепугались

Власти стран Балтии используют «страшилку» о нападении России в двух целях: выцедить у западных «партнеров» больше денег на «оборону» и одновременно приструнить собственное население, недовольное углубляющимся экономико-демографическим кризисом.

Но раздутый ими информационный фантом явно вышел из-под контроля: прибалтийские власти сами оказались во власти ими же разогнанной паранойи. Они делятся ею с крупными западными СМИ, которые с удовольствием тиражируют безосновательные слухи о том, что якобы РФ намеревается атаковать Прибалтику.

Тем же самым занимаются и высокопоставленные западные чиновники: так, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет. Причем, как предсказывают аналитики альянса, наиболее вероятной целью и ареной конфликта станут Эстония, Латвия и Литва.

Агентство Bloomberg смоделировало возможные экономические последствия такой войны. Западные экономисты оценили пять ключевых экономических шоков, которые, по их мнению, возникнут «в случае вторжения России в страны Балтии»: прямой ущерб от военных действий; нарушение торговых и логистических цепочек; ценовой шок вследствие сокращения экспорта российского газа и нефти; финансовый шок вследствие повышенной волатильности мировых рынков; рост военных расходов.

Предсказывается, что в случае конфликта в Прибалтике экспорт российского газа в ЕС будет полностью остановлен, что приведет к значительному подорожанию там энергоносителей. Экспорт нефти из России также сократится на 30%. Мировой рынок потеряет от двух до двух с половиной миллионов баррелей в день, что приведет к росту цены барреля нефти на 25 долларов.

По мнению Bloomberg, «вторжение» может начаться с «провокации», которую устроят «российские агенты» из числа русскоязычных жителей стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что «объектом провокации» может стать и транзитный поезд Москва — Калининград, проходящий через территорию Литвы.

Эксперты НАТО утверждают, что Россия способна нанести одновременный удар по всем трем странам Балтии, блокировать их порты, а также Сувалкский коридор — проход шириной около 65 км из Литвы в Польшу между Белоруссией и Калининградской областью.

А что же будет, по мнению западных экспертов, дальше? Конечно, страны Балтии немедля призовут другие государства НАТО на помощь. Даже если США не отреагируют сразу, военную помощь Литве, Латвии и Эстонии немедленно окажут ближайшие соседи по альянсу — в первую очередь Польша.

Также, если верить сценарию Bloomberg, напрямую в конфликт будут вовлечены Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Швеция, Норвегия и Финляндия — но не Турция, чья армия остается крупнейшей в НАТО на Евразийском континенте.

При этом, как полагают в Bloomberg, численное превосходство, вероятно, всё равно останется за Россией: то есть даже те страны альянса, которые захотят воевать с ней в Прибалтике, крупных сил туда не отправят.

Кроме того, Bloomberg считает вероятным, что Дональд Трамп, вместо того чтобы помогать союзникам, будет через соцсети призывать Евросоюз «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ» (Трамп нередко публикует посты в соцсети заглавными буквами).

При этом США и другие страны НАТО, вероятно, будут опасаться наносить удары по территории России, опасаясь ядерной эскалации.

По оценкам Bloomberg, страны Балтии в первый год такого конфликта потеряют 43% ВВП, Евросоюз в целом — 1,2%, мир в целом — 1,3% (это меньше, чем экономические потери от пандемии ковида и последствий СВО).

Год такой гипотетической войны будет стоить миру полтора триллиона долларов. Россия парадоксальным образом защищена санкциями от внешних шоков, и ее экономические потери составят лишь 1% ВВП.

Самоустранение американцев

Население стран Балтии, в обилии читающее подобные статьи, реагирует на них по-своему. Недавно латыш по имени Артур задал в соцсети вопрос соотечественникам, готовы ли они сражаться за Латвию, если в нее вторгнется Россия.

На этот вопрос откликнулись многие люди. Отвечали они по-разному, но всё же господствующее мнение свелось к тому, что нет, не готовы — поскольку «здесь нечего защищать». Немало оказалось и тех, кто откровенно признаётся, что покинул бы страну или уже собирается это сделать.

Некоторые выразились жестче: они считают смерть за Латвию «дебилизмом» и не готовы умирать за «дерьмо политиков». А кое-кто выразил желание в суматохе боевых действий свести счеты с латвийскими властями, доведшими народ до вымирания и обнищания. Впрочем, нашлись и такие, кто выразил готовность сражаться, а заодно «быстро расправиться с местными ватниками-предателями».

В столь нервозной ситуации главный страх властей стран Балтии заключается в том, что «партнёры» их кинут и откажутся воевать с Россией за их территории.

Недавно паническую реакцию вызвало известие о том, что США намерены закрыть программу военного субсидирования Литвы, Латвии и Эстонии, по которой они должны были суммарно получить в 2025–2027 годах 231,57 млн долларов.

Парламентарии трех государств написали жалобное письмо в конгресс США, и там их обнадежили: закрывать программу не станут. Но в Риге, Таллине и Вильнюсе теперь господствует подспудный страх, что Вашингтон выведет из Прибалтики своих солдат.

Подлил масла в огонь и Трамп, недавно заявив, что США точно не собираются выводить войска из Польши. А вот про Литву, Латвию и Эстонию он ничего не сказал, тем самым вызвав нервную дрожь в коленках прибалтов.

Справедливости ради надо отметить, что в иностранных контингентах НАТО, размещенных в Прибалтике, солдаты США составляют относительно небольшой процент: эти контингенты сформированы в основном из военнослужащих других стран ЕС и Канады. И эти страны точно пока выводить своих военнослужащих из Прибалтики не готовы.

Самоустранение американцев от «защиты» Прибалтики наносит ее властям серьезный моральный урон. Но в данном случае всё сильнее начинает ощущаться расхождение позиций США и Евросоюза — теперь именно ЕС выступает с наиболее непримиримых антироссийских позиций, решительно нагнетая конфронтацию с Москвой, стараясь «зарубить» диалог, отвергая возможности компромисса.

И при этом, что на первый взгляд парадоксально, именно страны Балтии, граничащие с Россией, выступают по отношению к ней наиболее радикально и непримиримо. Недавно стало известно о том, что Вильнюс, Рига и Таллин намерены добить свои экономики, взяв гигантские кредиты на милитаризацию. И пока они питают надежды на то, что удастся каким-либо образом переубедить Трампа и заставить его «вернуться в семью».

Проходящие в настоящее время российско-белорусские учения «Запад-2025» интерпретируются госпропагандой Литвы, Латвии и Эстонии как возможная «репетиция нападения на Балтию», а потому им уделяется повышенный интерес в тамошнем информационном пространстве.

Власти трех стран, дабы выставить себя в наивыгоднейшем свете в глазах избирателя, утверждают, что принимают «все меры безопасности». Так, Литва установила на границе с Белоруссией бесполётную зону глубиной 7–8 км и дислоцировала дополнительные военные силы на приграничных территориях.

Литовская армия совместно с контингентом из других стран НАТО проводит собственные учения, а пограничная служба работает в режиме повышенной готовности. Одновременно усилен контроль на еще не закрытых пограничных пунктах, увеличено число патрулей и наблюдение за границей.

В свою очередь, Латвия заявила, что не будет закрывать границу с Белоруссией, но в приграничной зоне объявлено чрезвычайное положение. В стране проводятся национальные военные учения Namejs-2025, проходящие большей частью вблизи границы.

Ринкевич и Гринкевич не отдадут ни сантиметра

Изредка в Прибалтике раздаются и более трезвые голоса, говорящие, что абсолютно ничто не свидетельствует о том, что маневры «Запад-2025» как-то грозят соседним государствам. Так, глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что «Запад-2025» оказался значительно меньшим по масштабу по сравнению с предыдущими маневрами «Запад», состоявшимися в 2017 и 2021 годах.

«Можно сказать, что эти учения никак не угрожают безопасности стран нашего региона», — сказал он.

Однако нашлись другие «специалисты», наперебой заговорившие о том, что, хотя прямой «агрессии» ждать и не стоит, возможны разного рода «провокации». В латвийской службе военной разведки сообщили, что «во время учений «Запад» Россия может активизировать целевые информационно-психологические операции и кампании по дезинформации».

Литовская пресса уверяет, что «можно ожидать залётов дронов, нарушений воздушного пространства, кибератак и информационных операций, направленных на раскол общества и подрыв доверия к государственным институтам». Аналогичной точки зрения придерживается и глава пограничной службы Литвы Рустам Любаев.

12 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в своей резиденции с верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе (Supreme Allied Commander Europe — SACEUR) и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Г. Гринкевичем.

«Лучший ответ (России. — Прим. ред.) — это укрепление наших возможностей сдерживания и обороны, увеличение военного присутствия НАТО на восточном фланге. Приоритетом является ускорение создания миссии по защите воздушного пространства Балтии», — сказал Ринкевич Гринкевичу.

Активизировалась и пропагандистская обработка населения. Ригу особенно беспокоит приграничный край Латгалия — там исторически проживает много русскоязычных, и он всегда считался «ненадежным».

В ближайшее время в крае планируется произвести массовый заброс в почтовые ящики листовок с инструкциями о том, как надо «обороняться» и вести себя в условиях военного кризиса; аналогичные материалы выставят у себя крупнейшие местные сайты. Министерство обороны планирует выделить на эти цели 95 152 евро.

Название листовок, которые предлагают к прочтению латгальцам, говорит само за себя: «Не отдадим ни сантиметра», «Не только с оружием: защитники Латгалии», «Информирован и устойчив». Понятно, что всё это лишь увеличивает страхи населения на пустом месте.