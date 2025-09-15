Цифровизация госуслуг порождает новые виды мошенничества. Теперь преступники научились создавать фиктивные долги через систему Федеральной службы судебных приставов (ФССП), используя поддельные судебные решения.

Иван Шилов ИА Регнум

Жертвы узнают о несуществующих обязательствах через портал «Госуслуги», после чего начинается настоящий кошмар с заблокированными счетами и долгой борьбой за восстановление справедливости.

Жительница Краснодара стала героиней показательного случая. Женщина обнаружила в личном кабинете на «Госуслугах» сразу четыре исполнительных производства на одинаковую сумму — 203 500 рублей каждое. Долги были якобы оформлены в разных районах Ростовской области: Гуково, Матвеевом Кургане, Миллерове и станице Обливской.

Согласно документам, женщина одновременно являлась местной жительницей во всех четырех районах. Когда пострадавшая связалась с указанным в бумагах истцом, выяснилась вся нелепость происходящего — мужчина подтвердил, что никаких исков не подавал и вообще не знает, о чем идет речь. А дел с указанными номерами в судах не существовало вовсе.

Документы «на коленке»

В основе мошеннической схемы лежит банальная подделка судебных документов. Злоумышленники изготавливают поддельные решения судов и исполнительные листы с печатями и подписями, затем подают их в территориальные подразделения ФССП.

Адвокат Алексей Краснов в разговоре с ИА Регнум поясняет механизм обмана: «Мошенники изготавливают поддельные решения на бумаге, а в заявлениях указывают реквизиты для перечисления средств на подконтрольные счета».

В документах фигурируют реквизиты банковских счетов, принадлежащих, как правило, пресловутым «дропам», которые дают их «в аренду» злоумышленникам.

После получения таких документов приставы возбуждают реальные исполнительные производства. Система автоматически начинает розыск имущества должника, блокирует его счета и направляет уведомления через «Госуслуги». Человек, как правило, узнает о долге, когда не может расплатиться карточкой — принудительные меры уже запущены.

С помощью поддельных бумаг мошенники вводят в заблуждение целую федеральную службу. Краснов видит возможное решение проблемы: «Если бы пристав был обязан заходить на сайт и проверять наличие судебного дела, прежде чем возбуждать исполнительное производство, это было бы способом решения подобной проблемы».

По мнению адвоката, такую проверку пришлось бы делать вручную, поскольку единой базы судебных решений не существует. Каждый суд размещает информацию о делах на собственном сайте.

Специалист по информационной безопасности Александр Кадькалов в интервью ИА Регнум отмечает и психологический фактор: «Когда жертва думает, что должна средства государству, это кардинально меняет эмоциональный фон и мешает взвешенно принимать решения».

Что делать

Краснов дает четкие рекомендации пострадавшим. Для того, чтобы незамедлительно узнавать о мнимых долгах (и о настоящих, кстати, тоже) он советует подписаться на все судебные обновления и уведомления приставов через «Госуслуги».

При обнаружении фиктивного долга необходимо определить, в каком отделе ФССП возбуждено производство. «Если отдел судебных приставов находится в зоне доступности, желательно узнать приемное время и попасть на личный прием», — подчеркивает юрист.

Адвокат объясняет важность личного визита: у приставов огромный объем работы, и пока документы обрабатываются по почте или электронно, уходит драгоценное время. Очный выезд максимально ускорит решение проблемы.

«Нужно написать заявление о том, что в отношении вас совершаются противоправные действия, и ходатайствовать о том, чтобы меры принудительного исполнения не реализовывались», — советует Краснов.

Конкретный пристав проверит онлайн наличие судебного дела, но даже если его не существует, это не означает, что производство будет прекращено сразу же: на сайтах судов могут быть и технические, и «человеческие» ошибки.

Чаще всего приставы направляют официальный запрос в суд и ждут ответа. А пока он идет, банковские счета продолжают оставаться заблокированными.

Главную ошибку пострадавшие совершают тогда, когда принимают решение опустить руки и оставить дело на самотек. Активные действия являются единственным способом ускорить решение проблемы. «Хотя бы самостоятельно написать простыми словами, что «в отношении меня возбуждено исполнительное производство по решению, которого не существует», — рекомендует адвокат.

Самостоятельно проверить наличие дела тоже можно, зайдя на сайт суда.

Потом при возбуждении уголовного дела и установлении виновных лиц можно заявить гражданский иск. Однако если фактически деньги списаны не были, говорить о реальном ущербе сложно.

Цифровые угрозы

Помимо схемы с поддельными «бумажными» судебными документами, существуют и цифровые угрозы. Александр Кадькалов предостерегает от фишинговых сайтов-копий: «Если пришло уведомление с предложением перейти по ссылке на домен, отличающийся от gosuslugi.ru, — это вредоносное письмо. «Госуслуги» никогда не запрашивают перевода денег или переход по сторонним ссылкам».

Также важно помнить: официальные уведомления приставы отправляют только двумя способами — через личный кабинет на «Госуслугах» или заказными письмами по почте. Любые другие каналы коммуникаций, например мессенджеры, СМС или электронную почту, используют только преступники.

Эксперт по безопасности предупреждает о постоянной эволюции преступных методов: «После освещения в прессе одних видов обмана злоумышленники могут начать рассылки «вы стали жертвой мошенничества, чтобы спастись, перейдите по ссылке». Он полагает, что остановить этот круговорот можно только повышением цифровой грамотности граждан, вплоть до внедрения основ информационной безопасности в образовательную программу.

Основное правило защиты: проявлять бдительность при любых подозрительных уведомлениях и при малейших сомнениях обращаться в официальные органы для проверки информации.