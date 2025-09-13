Уже второй регион соседней с нами Монголии объявляет карантин из-за бубонной чумы. А тем временем российские туристы спорят в чатах, стоит ли сдавать путевки в Турцию из-за слухов о вспышках холеры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: смертность от холеры в мире выросла на 50% по сравнению с прошлым годом, болезнь добралась уже до 60 стран.

Казалось бы, эти хвори из учебников истории должны были остаться в прошлом, но они упорно возвращаются.

Насколько защищена Россия от этих инфекций и что делать тем, кто уже купил билеты в потенциально опасные страны?

Заразные сурки

12 сентября власти монгольского региона Ховд ввели карантинные меры после выявления случаев с симптомами чумы в поселении Булган. Школы перевели на дистанционное обучение, массовые мероприятия отменили. Это уже второй регион, где действуют ограничения. Под наблюдением медиков находятся 110 человек, контактировавших с тремя заболевшими.

Статистика настораживает: в Монголии по состоянию на август очаги бубонной чумы зарегистрированы в 130 населенных пунктах 17 регионов. С 2014 по 2024 год в стране были инфицированы 20 человек, девять из них умерли. Летальность в 45% — явное свидетельство того, что даже при наличии антибиотиков болезнь остается смертельно опасной.

«Бубонная чума — это зооноз с естественными резервуарами в грызунах и переносчиками-блохами. Вспышки в Монголии фиксируются в сельских очагах, иногда в приграничных провинциях, и связаны с контактами людей с дикими животными, например, при охоте на сурков», — объясняет в беседе с ИА Регнумврач-инфекционист Лилит Лерникова.

Она отмечает, что высокая летальность в Монголии объясняется поздней диагностикой и трудностями доступа к лечению. Хотя эффективные протоколы и существуют, в отдаленных районах люди просто не успевают получить помощь вовремя.

Для России, имеющей протяженную границу с Монголией, ситуация требует повышенного внимания. Лерникова указывает, что вероятность единичного завоза инфекции в приграничные населенные пункты Республики Алтай, Тывы или Забайкальского края реальна, особенно через пастухов, сезонных работников, охотников и торговцев, занимающихся обработкой туш диких животных. Однако у масштабного распространения при текущих противоэпидемических мерах шансы невелики.

Грязная вода

Если с чумой всё более-менее локализовано, то холера демонстрирует глобальную экспансию. По данным ВОЗ, в 2024 году число зарегистрированных случаев выросло на 5%, а смертность подскочила на 50% по сравнению с 2023 годом. Более 6000 человек умерли от болезни, которую можно предотвратить и лечить.

География распространения впечатляет: если в 2023 году холеру регистрировали в 45 странах, то в 2024-м — уже в 60. Основной удар пришелся на Африку, Азию и Ближний Восток — 98% всех случаев. Четверть смертей произошла вне медицинских учреждений, что свидетельствует о серьезных пробелах в доступе к лечению.

ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий, а предварительные данные 2025 года показывают, что кризис продолжается — о вспышках заболевания уже сообщили в 31 стране.

Врач-инфекционист Лерникова поясняет причины высокой смертности: поздние обращения за помощью приводят к быстрой смерти от дегидратации, а в странах с разрушенной инфраструктурой, где идут конфликты или наблюдается массовая миграция, просто нет доступа к чистой воде и медицинской помощи.

К этому добавляется глобальный дефицит оральной вакцины против холеры, отмеченный в 2024–2025 годах.

А что же с Турцией, куда по традиции стремятся российские туристы? Недавно Геннадий Онищенко заявил, что «возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, так же как и скрывают вспышку холеры», чем породил различные домыслы.

Но паника оказалась преждевременной. Да, в турецких водах действительно обнаружили бактерии рода Vibrio, но это не те, что вызывают холеру. Речь идет о тех бактериях, которые могут вызвать кишечные расстройства или воспаление ран, но не эпидемию.

Министерство здравоохранения Турции официально заявило, что на данный момент в стране не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Обнаруженные бактерии её не вызывают, хотя и способны поражать желудочно-кишечный тракт.

Лекарства имеются

Насколько российская система здравоохранения готова к возможным вспышкам? По оценке Лерниковой, базовая готовность есть, хотя и с некоторыми нюансами: «Клиники и ведомства имеют протоколы и антибиотики, но в части вакцин есть определенные сложности».

В интервью ИА Регнум врач-эпидемиолог София Лунина поясняет ситуацию с профилактической вакцинацией: «В России зарегистрированы несколько живых вакцин от чумы и одна от холеры. Чумные вакцины формируют иммунитет не более чем на год и показаны лицам, проживающим на энзоотичных территориях или работающим с возбудителем. Холерная вакцина действует до полугода и предназначена для выезжающих в неблагополучные страны или населения приграничных районов при угрозе с сопредельной территории».

Широкомасштабная профилактическая иммунизация большого населения РФ в короткие сроки потребовала бы существенных дополнительных усилий, отмечает Лерникова. В текущей обстановке это не выглядит необходимым.

Поэтому основной упор в профилактике чумы делается на экологический контроль, раннее выявление случаев и антибиотикопрофилактику контактов.

Не ночуйте с грызунами

Что делать тем, кто уже купил билеты в потенциально опасные регионы? София Лунина убеждена: паниковать не стоит, но меры предосторожности необходимы. «Настороженность туристов в отношении заражения должна присутствовать всегда. Соблюдение простых гигиенических норм является самым доступным способом не испортить себе ни физическое состояние, ни отдых», — подчеркивает эпидемиолог.

Базовые правила начинаются с гигиены рук и выбора воды — только кипяченая или бутилированная, никакого льда неизвестного происхождения. Овощи и фрукты требуют тщательного мытья, а лучше — очистки от кожуры. От сырых морепродуктов и непастеризованного молока стоит отказаться совсем, как и от мороженого из непроверенных источников.

Лунина особо предупреждает об опасности уличной еды: покупать можно только ту, что готовят при вас с полноценной термообработкой. Горячие блюда предпочтительнее холодных закусок, а еда, долго стоявшая при комнатной температуре, может стать источником инфекции. Горячие напитки — чай и кофе — обычно безопасны, как и фабричные газировка и соки.

Для защиты от чумы в эндемичных районах важно использовать репелленты от блох, избегать ночевок рядом с норами грызунов, поддерживать чистоту в помещениях и хранить продукты в плотно закрытых контейнерах. При обеззараживании воды можно использовать аптечные средства с хлором или йодом.

Отдельный вопрос — как правильно информировать население об угрозах без создания паники. София Лунина считает, что нужно использовать современные каналы коммуникации, особенно для молодежи: «Важно популяризовать информирование в экспертном, но легко воспринимающемся виде контента через интернет и мессенджеры. Это позволит одновременно научить и сохранить спокойное восприятие».

Забытые болезни действительно напоминают о себе, но переживать рано. Система здравоохранения России вполне подготовлена к вспышкам заболеваний, а риск массового распространения чумы или холеры в стране эксперты оценивают как низкий при соблюдении существующих мер.

Для обычных граждан главное — соблюдать элементарные правила гигиены и не игнорировать рекомендации при поездках в эндемичные регионы. Что касается турецких курортов, то бояться подхватить там холеру не стоит — обычные меры предосторожности защитят от сезонных кишечных инфекций. Но руки мыть всё равно надо. Всегда и везде.