Арест «будущего губернатора»: монархии Залива начали большую игру за Газу
На днях в Рамалле был задержан влиятельный бизнесмен и политик Самир Халила, которого еще недавно прочили в «губернаторы послевоенной Газы». Арест местные спецслужбы провели под предлогом обеспечения нацбезопасности, сославшись на «неоднозначные» интервью Халилы месячной давности.
Однако куда вероятнее, что таким образом Палестинская национальная администрация (ПНА) убирает с доски потенциального конкурента — причем по наущению влиятельных друзей из Залива.
Весомая фигура
Самир Халила — не только преуспевавший бизнесмен, но и опытный политик, принимавший участие в укреплении международного авторитета палестинского движения. В частности, он является соавтором Протокола об экономических отношениях между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины (ООП) 1994 года, обеспечившего стабилизацию палестинской экономики и налаживание торгово-промышленного взаимодействия.
Кроме того, Халила занимал высшие позиции в палестинском правительстве — был зампредом и главой президентской канцелярии при Ахмеде Куреи, предшественнике нынешнего лидера ПНА Махмуда Аббаса. Несколько лет возглавлял Палестинскую фондовую биржу.
Несмотря на то, что политическую деятельность Халила прекратил в начале нулевых (когда у руля утвердились сторонники Аббаса) и его нынешняя активность сосредоточена преимущественно в частном секторе, вес и авторитет бизнесмена среди палестинцев остается высоким.
Отчасти этому способствуют крепкие деловые связи. Так, например, в числе соратников Халилы — «Палестинский Ротшильд» Башар аль-Масри, поддерживающий хорошие контакты с администрацией Дональда Трампа.
Настолько хорошие, что аль-Масри и его бизнес-партнеры даже какое-то время рассматривались Вашингтоном в качестве возможных строителей «Палестинской Ривьеры» на месте сектора Газа. Правда, как неоднократно подчеркивал сам бизнесмен, конкретных предложений от Белого дома он так и не получил.
В целом не удивительно, что с таким послужным списком и окружением фигура Халилы долгое время считалась фактически неприкасаемой.
«Угроза безопасности»
Тучи над Халилой начали сгущаться в середине августа 2025 года, когда в одном из интервью арабской прессе он заявил о готовности стать губернатором «Газы переходного периода» якобы с согласия США и «ряда арабских стран». Бизнесмен подчеркнул, что пока является только «одним из кандидатов», но его выдвижение согласовано с властями ПНА и не вызывает у них возражений.
Правда, официальная Рамалла быстро опровергла тезис Халилы, заявив, что ничего не знает о «переходных властях» Газы. Последующее журналистское расследование, начатое с подачи палестинских функционеров, вывело на след известного израильского лоббиста Ари Бен-Менаше.
Последний основал в Канаде консалтинговую фирму, через которую наладил многостороннее взаимодействие. С одной стороны с фирмой общались американские чиновники (Пентагон, Госдеп и Белый дом) и израильские руководители (главным образом, канцелярия премьера), с другой — арабские (представители Египта, Иордании и «нескольких аравийских монархий»), с третьей — представители палестинского политикума.
При этом Бен-Менаше получал от Тель-Авива инструкции, какие фигуры в большей степени отвечают долгосрочным интересам Израиля.
Правильность догадок расследователей косвенно подтвердил и сам Халила, заявивший ранее в одном из августовских интервью, что с ним связывался «канадский подрядчик», уполномоченный властями США вести переговоры с кандидатами в губернаторы Газы.
Стало ясно, что Тель-Авив решил действовать не напрямую, а через лояльные силы внутри США.
Попытка сделать ставку на альтернативную фигуру обусловлена в том числе ослаблением натиска в анклаве различных «бедуинских ополчений» (де-факто — малых вооруженных групп), подчиненных «Комитету управления Газой» во главе с Ясиром Абу Шабабом.
Лоялисты Комитета, обученные и вооруженные Тель-Авивом, а также базирующиеся в непосредственной близости от израильских блокпостов в анклаве, вопреки расчетам израильских стратегов, не пользуются поддержкой на местах и воспринимаются населением исключительно как коллаборационисты. На контрасте с ними фигура отставника, стоявшего у истоков палестинской государственности, смотрится намного выигрышнее.
Правда, довести комбинацию до конца не удалось: Халила был превентивно арестован спецслужбами ПНА и помещен под стражу под предлогом «создания угрозы нацбезопасности».
Кулуарные игры
Арест Халилы всколыхнул общественность не только в зоне деятельности Палестинской администрации, но и далеко за ее пределами. И, судя по некоторой запоздалости реакции участников процесса, действия спецслужб ПНА стали для них неожиданностью.
В Вашингтоне, Тель-Авиве и ключевых арабских столицах хранят подчеркнутое молчание и попутно прикидывают, кто именно пытается перехватить инициативу в кулуарной борьбе за будущее Газы.
Одним из наиболее вероятных теневых бенефициаров ареста Халилы могли стать ОАЭ. Несмотря на то, что Эмираты являются региональным партнером и союзником Израиля, а также поддерживают курс на установление в анклаве «переходной администрации», появление в нем фигуры, столь явно ориентированной на США и Израиль, создает угрозу долгосрочным интересам Абу-Даби, в первую очередь экономическим.
Элиты в ОАЭ убеждены, что через Халилу и его приближенных Тель-Авив быстро выдавит арабские компании из Палестины, заместив их американскими и израильскими фирмами.
Выбить, хотя бы временно, израильскую креатуру из гонки для Абу-Даби не составило бы большого труда. Особенно с учетом того, что современные спецслужбы Рамаллы были фактически выращены при участии советников из Залива.
Куда более выгодной партией для Эмиратов выглядит Мохаммед Дахлан (также известный как Абу Фади) — в прошлом влиятельный силовик и политик, приближенный основоположника ООП Ясира Арафата. Несмотря на то, что Дахлан уже более десяти лет находится у ПНА в опале и проживает в Абу-Даби, где служит советником при правительстве, его возвращение в анклав в теории не должно вызвать трудностей.
Более того, Дахлан, являющийся выходцем из палестинского Хан-Юниса, может вернуться в Газу после завершения конфликта в том числе в статусе «наследника Арафата», в свое время несправедливо оболганного ФАТХ и ХАМАС.
И судя по тому, что в арабском сегменте соцсетей в последние недели появляется все больше материалов, где Дахлан представлен как герой, Эмираты уже приступили к реализации этого сценария.
С другой стороны, нынешняя палестинская администрация, стремящаяся во что бы то ни стало вернуться в Газу, могла и сама решиться на конфронтацию. В том числе потому, что считает анклав частью территорий будущего независимого государства. И поэтому не намерена «разбрасываться землями». Правда, лезть на рожон без влиятельного патрона Рамалла бы не стала.
И здесь на сцену впору выйти Катару, который с недавних пор имеет на Израиль зуб и ищет способы получить сатисфакцию за сентябрьский авиаудар по своей столице.
Поддержав претензии Рамаллы на сектор Газа, Доха сможет решить сразу несколько задач. Во-первых, сорвать Израилю комбинацию по выстраиванию опосредованного контроля над бывшей зоной боевых действий — поскольку подобрать равновесную замену Халиле Тель-Авив быстро не сможет.
Во-вторых, укрепить собственный авторитет внутри Палестины. Представить себя в виде наиболее активного и последовательного защитника интересов палестинцев и таким образом получить влияние не только на отдельные ветви власти, но и на систему управления в целом.
Наконец, Доха защитит собственные бизнес-интересы в Газе. А с учетом необходимости восстанавливать анклав после многомесячных бомбардировок еще и преумножит благосостояние дома аль-Тани за счет выгодных инвестконтрактов.
Правда, открытым остается вопрос, кого именно Катар противопоставит арестованному Халиле и непубличному Дахлану. Найти внутри ПНА достойную фигуру, способную получить поддержку улицы, становится (с учетом падающих рейтингов Аббаса и его окружения) все сложнее. А выращивать собственную креатуру с нуля времени уже не остается.