На днях в Рамалле был задержан влиятельный бизнесмен и политик Самир Халила, которого еще недавно прочили в «губернаторы послевоенной Газы». Арест местные спецслужбы провели под предлогом обеспечения нацбезопасности, сославшись на «неоднозначные» интервью Халилы месячной давности.

Кадр из видео Самир Халила

Однако куда вероятнее, что таким образом Палестинская национальная администрация (ПНА) убирает с доски потенциального конкурента — причем по наущению влиятельных друзей из Залива.

Весомая фигура

Самир Халила — не только преуспевавший бизнесмен, но и опытный политик, принимавший участие в укреплении международного авторитета палестинского движения. В частности, он является соавтором Протокола об экономических отношениях между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины (ООП) 1994 года, обеспечившего стабилизацию палестинской экономики и налаживание торгово-промышленного взаимодействия.

Кроме того, Халила занимал высшие позиции в палестинском правительстве — был зампредом и главой президентской канцелярии при Ахмеде Куреи, предшественнике нынешнего лидера ПНА Махмуда Аббаса. Несколько лет возглавлял Палестинскую фондовую биржу.

Несмотря на то, что политическую деятельность Халила прекратил в начале нулевых (когда у руля утвердились сторонники Аббаса) и его нынешняя активность сосредоточена преимущественно в частном секторе, вес и авторитет бизнесмена среди палестинцев остается высоким.

Отчасти этому способствуют крепкие деловые связи. Так, например, в числе соратников Халилы — «Палестинский Ротшильд» Башар аль-Масри, поддерживающий хорошие контакты с администрацией Дональда Трампа.

Настолько хорошие, что аль-Масри и его бизнес-партнеры даже какое-то время рассматривались Вашингтоном в качестве возможных строителей «Палестинской Ривьеры» на месте сектора Газа. Правда, как неоднократно подчеркивал сам бизнесмен, конкретных предложений от Белого дома он так и не получил.

В целом не удивительно, что с таким послужным списком и окружением фигура Халилы долгое время считалась фактически неприкасаемой.

«Угроза безопасности»

Тучи над Халилой начали сгущаться в середине августа 2025 года, когда в одном из интервью арабской прессе он заявил о готовности стать губернатором «Газы переходного периода» якобы с согласия США и «ряда арабских стран». Бизнесмен подчеркнул, что пока является только «одним из кандидатов», но его выдвижение согласовано с властями ПНА и не вызывает у них возражений.

Правда, официальная Рамалла быстро опровергла тезис Халилы, заявив, что ничего не знает о «переходных властях» Газы. Последующее журналистское расследование, начатое с подачи палестинских функционеров, вывело на след известного израильского лоббиста Ари Бен-Менаше.

Последний основал в Канаде консалтинговую фирму, через которую наладил многостороннее взаимодействие. С одной стороны с фирмой общались американские чиновники (Пентагон, Госдеп и Белый дом) и израильские руководители (главным образом, канцелярия премьера), с другой — арабские (представители Египта, Иордании и «нескольких аравийских монархий»), с третьей — представители палестинского политикума.

При этом Бен-Менаше получал от Тель-Авива инструкции, какие фигуры в большей степени отвечают долгосрочным интересам Израиля.

Правильность догадок расследователей косвенно подтвердил и сам Халила, заявивший ранее в одном из августовских интервью, что с ним связывался «канадский подрядчик», уполномоченный властями США вести переговоры с кандидатами в губернаторы Газы.

Стало ясно, что Тель-Авив решил действовать не напрямую, а через лояльные силы внутри США.

Попытка сделать ставку на альтернативную фигуру обусловлена в том числе ослаблением натиска в анклаве различных «бедуинских ополчений» (де-факто — малых вооруженных групп), подчиненных «Комитету управления Газой» во главе с Ясиром Абу Шабабом.

Лоялисты Комитета, обученные и вооруженные Тель-Авивом, а также базирующиеся в непосредственной близости от израильских блокпостов в анклаве, вопреки расчетам израильских стратегов, не пользуются поддержкой на местах и воспринимаются населением исключительно как коллаборационисты. На контрасте с ними фигура отставника, стоявшего у истоков палестинской государственности, смотрится намного выигрышнее.

Правда, довести комбинацию до конца не удалось: Халила был превентивно арестован спецслужбами ПНА и помещен под стражу под предлогом «создания угрозы нацбезопасности».

Кулуарные игры

Арест Халилы всколыхнул общественность не только в зоне деятельности Палестинской администрации, но и далеко за ее пределами. И, судя по некоторой запоздалости реакции участников процесса, действия спецслужб ПНА стали для них неожиданностью.

В Вашингтоне, Тель-Авиве и ключевых арабских столицах хранят подчеркнутое молчание и попутно прикидывают, кто именно пытается перехватить инициативу в кулуарной борьбе за будущее Газы.

Одним из наиболее вероятных теневых бенефициаров ареста Халилы могли стать ОАЭ. Несмотря на то, что Эмираты являются региональным партнером и союзником Израиля, а также поддерживают курс на установление в анклаве «переходной администрации», появление в нем фигуры, столь явно ориентированной на США и Израиль, создает угрозу долгосрочным интересам Абу-Даби, в первую очередь экономическим.

Элиты в ОАЭ убеждены, что через Халилу и его приближенных Тель-Авив быстро выдавит арабские компании из Палестины, заместив их американскими и израильскими фирмами.

Выбить, хотя бы временно, израильскую креатуру из гонки для Абу-Даби не составило бы большого труда. Особенно с учетом того, что современные спецслужбы Рамаллы были фактически выращены при участии советников из Залива.

Куда более выгодной партией для Эмиратов выглядит Мохаммед Дахлан (также известный как Абу Фади) — в прошлом влиятельный силовик и политик, приближенный основоположника ООП Ясира Арафата. Несмотря на то, что Дахлан уже более десяти лет находится у ПНА в опале и проживает в Абу-Даби, где служит советником при правительстве, его возвращение в анклав в теории не должно вызвать трудностей.

Более того, Дахлан, являющийся выходцем из палестинского Хан-Юниса, может вернуться в Газу после завершения конфликта в том числе в статусе «наследника Арафата», в свое время несправедливо оболганного ФАТХ и ХАМАС.

И судя по тому, что в арабском сегменте соцсетей в последние недели появляется все больше материалов, где Дахлан представлен как герой, Эмираты уже приступили к реализации этого сценария.

С другой стороны, нынешняя палестинская администрация, стремящаяся во что бы то ни стало вернуться в Газу, могла и сама решиться на конфронтацию. В том числе потому, что считает анклав частью территорий будущего независимого государства. И поэтому не намерена «разбрасываться землями». Правда, лезть на рожон без влиятельного патрона Рамалла бы не стала.

И здесь на сцену впору выйти Катару, который с недавних пор имеет на Израиль зуб и ищет способы получить сатисфакцию за сентябрьский авиаудар по своей столице.

Поддержав претензии Рамаллы на сектор Газа, Доха сможет решить сразу несколько задач. Во-первых, сорвать Израилю комбинацию по выстраиванию опосредованного контроля над бывшей зоной боевых действий — поскольку подобрать равновесную замену Халиле Тель-Авив быстро не сможет.

Во-вторых, укрепить собственный авторитет внутри Палестины. Представить себя в виде наиболее активного и последовательного защитника интересов палестинцев и таким образом получить влияние не только на отдельные ветви власти, но и на систему управления в целом.

Наконец, Доха защитит собственные бизнес-интересы в Газе. А с учетом необходимости восстанавливать анклав после многомесячных бомбардировок еще и преумножит благосостояние дома аль-Тани за счет выгодных инвестконтрактов.

Правда, открытым остается вопрос, кого именно Катар противопоставит арестованному Халиле и непубличному Дахлану. Найти внутри ПНА достойную фигуру, способную получить поддержку улицы, становится (с учетом падающих рейтингов Аббаса и его окружения) все сложнее. А выращивать собственную креатуру с нуля времени уже не остается.