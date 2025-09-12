До 10 сентября многие не задумывались о том, каково это — истечь кровью после пулевого ранения в шею. Кто-то даже не знал, что сонных артерий у человека целых две — левая и правая.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторые врачи даже спорили: реально ли довезти пострадавшего до больницы в такой ситуации? А если и реально — не только довезти, но и спасти, — не останется ли человек инвалидом?

Смерть одного из самых популярных политических инфлюенсеров США Чарли Кирка породила такие анатомические мысли весьма предсказуемым образом.

Ровно то же самое обсуждали и после убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. В 1963 году многие журналисты писали о том, что розовый костюм его супруги Джеки был залит не только кровью, но и измазан кусками мозга.

Звучит в какой-то мере отвратительно, но, когда происходит убийство такого рода — да еще в стране, подобной Соединенным Штатам, — оно разрывает инфополе на до и после, наделяет убитого ореолом избранности, а национальная история получает новую главу, за которой паровозом идут новые городские мифы, сплетни и новая глава «политического Евангелия».

В последнем будет все — от пугающей натуралистичности до предсказания грядущей войны с чужаками.

Синопсис легенды

Чарли Кирк был ранен во время публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Случившееся спровоцировало панику, многочисленные студенты и гости мероприятия стали разбегаться, а полиция принялась спешно оцеплять территорию кампуса.

В те же минуты был схвачен первый подозреваемый — пожилой мужчина Майкл Маллинсон, член отделения Демократической партии в штате Юта. Однако после первого допроса он был отпущен.

В дальнейшем были задержаны еще несколько человек, но все оказались непричастными.

Попутно и как-то между делом выяснялось, что на мероприятии, в котором участвовал Чарли Кирк, неоднократно получавший угрозы, не были предприняты достаточные меры безопасности: входные билеты не проверяли, охрана практически отсутствовала, никто не проверял сумки, никто не проходил через металлоискатели.

Спустя сутки после убийства в ФБР сообщили, что обнаружили оружие, из которого, предположительно, стреляли в Чарли Кирка — винтовку высокой мощности с продольно скользящим затвором.

Тогда же всплыли новые снимки потенциального подозреваемого, которого все-таки зафиксировали камеры наружного наблюдения. Им оказался довольно молодой и худощавый мужчина в солнцезащитных очках и бейсболке, одетый в темную толстовку.

Сразу же размножились предположения о том, что преступник являлся профессиональным стрелком и целился в жертву либо с крыши одного из кампусов, либо с иной точки примерно в двухстах метрах от цели.

Правда, нашлись и те, кто усомнился в профессионализме снайпера, учитывая, что Кирку выстрелили в шею. По мнению отдельных лиц, профессионалы метят в голову или сердце.

Новый культовый образ

Когда знакомишься с биографией Чарли Кирка, то несколько недоумеваешь, почему при нем не было не то что обычных охранников, а целого их легиона.

К 31 году Кирк достиг немалых высот — и это при условии отсутствия «правильного» происхождения, «правильного» диплома и «правильных» знакомых в начале карьеры.

Политикой он стал заниматься еще в старших классах, а в дальнейшем продолжил курировать молодежные проекты Республиканской партии и распространять среди юных американцев консервативные идеи.

Получалось отлично. Особенно в социальных сетях — более 7 миллионов подписчиков в Instagram*, около 4 миллионов на YouTube, больше 5 миллионов на Facebook*, а в TikTok — от 6 миллионов.

Кирк вел подкасты, писал книги, участвовал в дебатах, координировал религиозные сообщества в школах и колледжах и общался, общался, общался. В основном с молодежью, как с правой, так и левой, постоянно вызывая представителей последней на публичные дебаты.

Неудивительно, что у него было много врагов.

Чего стоил только скандал, случившийся после его вопроса, брошенного в лицо трансгендеру**: «Кто есть женщина?».

А учитывая, что Кирк последовательно и ярко продвигал все основные тезисы Республиканской партии — против сексуальных меньшинств, нелегальной миграции, черной преступности, поддержки Украины и официального Киева — врагов у него было не просто много, а очень много. Правда, в основном внутри англоязычного сообщества.

Да и внешне Кирк будто сошел с буклета консервативной партии. Привлекательный в традиционном смысле, белый, с красивой молодой женой-блондинкой, с двумя детьми — мальчиком и девочкой.

По сути, он был живым символом движения MAGA, его синонимом. И убийство «живого талисмана» Республиканской партии среди молодежи весьма верно называют «личным оскорблением» Белому дому.

«Новый Джордж Флойд»

Одна из последних речей Кирка в социальных сетях посвящена убийству Ирины Заруцкой — беженки с Украины, которую несколько дней назад зарезал в Северной Каролине темнокожий мигрант неизвестного происхождения.

Ирина не вступала ни в какой конфликт, просто была единственной белой в вагоне и сидела, уткнувшись в телефон, не обращая внимания на обстановку вокруг. Убийца атаковал со спины и нанес удар ножом в шею.

Кирк и другие активисты Республиканской партии немедленно осудили преступление и принялись лепить из Заруцкой «нового Джорджа Флойда». На это немедленно отреагировали представители скандального движения BLM, заявив, что на фоне такой агрессивной реакции все члены движения получают право на насилие.

После убийства Чарли Кирка высшее руководство и главные публичные фигуры Демократической партии лицо сохранили. Выражали соболезнования, осуждали все формы политического насилия.

Однако в либеральных СМИ ситуация была другой.

Ведущие позволяли себе улыбаться, говоря об убийстве, в статьях Чарли Кирка называли «противоречивой фигурой», а кое-кто даже заявил, что он просто случайно попал под пули одного из своих слишком радующихся поклонников-республиканцев.

Даже во время минуты молчания в конгрессе отдельные демократы выкрикивали возражения. А в социальных сетях и вовсе открылся портал в ад: представители разного рода левых движений выражали радость от убийства и собирали лайки.

Уже на этом этапе республиканские активисты пошли в ответную атаку. Они заявили, что продолжат свою публичную деятельность, и что консерваторов убивают «за то, что они верят в Иисуса Христа».

В соцсетях появились такие характеристики, как «Демократическая партия — партия убийц», а «новым Джорджем Флойдом» стали называть самого Кирка.

А уж когда в одном из СМИ появилась информация, что на патронах убийцы будто бы фигурировали лозунги представителей транс-сообщества*, забрало у некоторых республиканцев и вовсе упало.

«Левак с винтовкой»

Пуля в шею, нож в шею… Слишком много смертельных ударов в шею для последних нескольких дней в публичном пространстве. Причем не только американском. Оба убийства всколыхнули общественное мнение и в России.

11 сентября, когда по отечественным соцсетям разлетались публикации об убийстве Кирка, православные отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Отдельные авторы из русскоязычного сегмента соцсетей добавили в зарождающийся миф о Чарли Кирке и такую отсылку. Хотя в США этот день отмечают в конце августа, и ассоциации такого рода у американцев даже не возникли.

Публичное убийство Чарли Кирка слишком активно приписывают сторонникам Демократической партии, хотя изначально все выглядит как заказное убийство, пусть и с личным посланием. И послание это адресовано в первую очередь Дональду Трампу, чьим верным сторонником был Кирк.

Быть может, убийца пытался что-то сказать? Отомстить? Пригрозить? И намекнуть, что само существование идеологии, продвигаемой структурами Трампа, находится под угрозой?

Да, примерно так и выглядит. Однако в интересах того же Трампа списать все на психическую нестабильность очередного «левака с винтовкой». Как показывает криминальная хроника, такими преступниками в США никого уже не удивить.

А истинные мотивы случившегося разберут кулуарно, чтобы не слетела ничья важная голова. Ну а Кирк… Что ж, таковая работа символа — в нужный момент стать жертвой чужих интересов.

И нет, многострадальный хребет Америки эта история не переломит. Но надрез на шее уже появился.

*Проекты принадлежат компании Меta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

**Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ