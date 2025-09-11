9 сентября президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром республики Себастьяна Лекорню. Новый шеф правительства должен сформировать свой кабинет министров, а также убедить оппозицию не выдвигать против него вотум недоверия. Таким образам к требованиям манифестантов, вышедших на протестные акции 10 сентября, добавился еще один пункт.

Иван Шилов ИА Регнум Себастьян Лекорню

В этот раз Макрон решил удивить мир быстротой своего выбора.

Кандидатура Лекорню дважды возникала в планах президента в прошлом году после досрочного роспуска парламента. Но оба раза он предпочитал другие кандидатуры: сперва Мишеля Барнье, потом — Франсуа Байру.

Лекорню является верным сторонником главы государства с 2017 г. С 2022 г он стал министром вооружённых сил Франции. На этом посту разработал закон о военных расходах на оборону до 2030 г, который стал одним из немногих проектов, принятых правительством тогдашнего премьер-министра Элизабет Борн без применения конституционной поправки, позволяющей обойтись без голосования депутатов.

При этом Лекорню — одна из немногих фигур, устраивающих сторонников президента в Национальной ассамблее, составляющих так называемый «общий фундамент» опоры Макрона. Он также вызывает наименьшее раздражение у социалистов и поддерживает отношения с партией «Национальное объединение» как на уровне неформального общения, так и в рамках официальных встреч.

Лекорню устраивает Макрона потому, что президент считает его единомышленником, а также по той причине, что новый премьер-министр, в отличие от двух своих предшественников, видит в растущем государственном долге Франции несомненную проблему, но отнюдь не катастрофу. Тем самым глава государства, видимо, ожидает, что он разрядит напряжённую обстановку в парламенте.

Однако даже определившись с новым премьер-министром Макрон не устранил проблем, с которым тому придётся столкнуться.

Оппозиция потребовала, чтобы Лекорню организовал в парламенте голосование в свою поддержку по примеру Байру. В случае отказа представители «Франции непокорённой» пообещали выдвинуть вотум недоверия назначенному главе правительства.

В «Национальном объединении» также чётко заявляют, что больше не хотят идти на компромисс и что президент должен перестать навязывать своих ставленников.

Социалисты пока не говорили о вотуме недоверия, но пообещали, что не будут сотрудничать с Лекорню и не согласятся видеть своих однопартийцев среди новых министров.

Неслучайно новый глава правительства, судя по всему, пытается наладить диалог с представителями политических и социальных кругов страны. Вступая в должность, он призвал коллег не допустить «политического и парламентского кризисов» и «снизить напряжение». И в ближайшее время намерен встретиться с депутатами и представителями профсоюзов.

Последние, в свою очередь, координируют новую волну социальных протестов.

Свежие соцопросы показывают, что 7 из 10 французов недовольны назначением Себастьяна Лекорню на должность премьера. Требование его отставки добавилось к лозунгам, которые выдвигали протестующие, вышедшие на улицы разных городов Франции 10 сентября.

Этот пункт, а также призывы к уходу Макрона, объединил столь разных по политическим предпочтениям манифестантов.

Этим прошедшие демонстрации напоминают движение «жёлтых жилетов». И, как в 2018–2019 гг, разные политические партии пытаются представить себя выразителями идей недовольного народа.

Глава «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон активно призывал настаивать на смещении Макрона и организации досрочных президентских выборов, считая, вероятно, что у него есть все шансы в этот раз возглавить страну.

А по словам лидера коммунистов Фабьена Русселя, массовость протестным акциям дали слаженные действия профсоюзов и левых партий. «Я никогда не видел, чтобы люди возвращались из отпусков такими разозлёнными», — сказал Руссель. Впрочем, коммунист высказал готовность поддержать Лекорню, если тот внесёт ряд изменений в прежний политический курс, в частности, отменит пенсионную реформу.

Но сами протестующие не ссылаются на какую-либо политическую партию в качестве выразителя мнения народа.

Более того, один из организаторов вчерашних манифестаций Жюльен Мариссьё, перечисляя основные требования французов, упоминает пункты, которые уже давно не входят в повестку современных политиков: не только отставка Макрона и решение проблемы государственного долга, но и возвращение суверенитета путём выхода Франции из Евросоюза.

Несмотря на это, назначив Лекорню главой правительства, Макрон явно продемонстрировал нежелание менять свою политическую линию. Часть оппозиции надеется, что народные волнения заставят его передумать.

Тем более, что следующий раунд манифестаций намечен уже на 18 сентября.

Однако при всей значимости протестных акций и даже с учётом имевших место жёстких столкновений протестующих с правоохранителями, демонстрации 10 сентября собрали максимум 250 000 человек по всей Франции.

Это намного меньше, чем протесты 2019 г в связи с принятием вышеупомянутой реформы по увеличению пенсионного возраста, когда в стране вышло на улицы 800 000 человек. Тем не менее реформу, в итоге, всё равно провели.

И уж тем более нынешний протест не сравним с упоминавшемся уже движением «жёлтых жилетов» 2017–2018 гг., когда единовременно протестовали до 1 млн 800 французов.

Макрон всячески пытается избежать нового роспуска парламента и хочет, чтобы инициатива такого, между прочим, весьма возможного варианта, исходила не от него. Для этого ему нужно заручиться лояльностью оппозиции, которую можно достичь только ответными предложениями или путём давления.

Но что бы то ни было, действия Макрона направлены на сохранение власти, а не на решение проблем Франции. А такая позиция является самой пагубной для страны, стоящей на грани глубочайшего кризиса.