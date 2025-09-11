В последние дни идёт информация об активном продвижении российских военных у западных границ ДНР на сопредельных территориях Днепропетровской области, где создаётся буфер, призванный обезопасить российский регион.

Иван Шилов ИА Регнум

11 сентября Минобороны официально подтвердило, что бойцы группировки ВС России «Восток», в ходе наступления, заняли село Сосновка (Синельниковский район Днепропетровской области), близ границы с ДНР.

Село было взят после того, как мотострелки из 36-й отдельной гвардейской бригады выбили противника из населённого пункта Хорошее и создали в этом районе мощный плацдарм.

По информации с мест, ВСУ несколько раз пытались контратаковать и остановить наступающие российские войска из района села Вороное. Подразделения 225-го штурмового полка ВСУ пустили в ход американскую бронетехнику, но это не принесло результата.

Сосновка стала десятым по счёту населённым пунктом, взятом российскими военными в Днепропетровской области. Два из них — Дачное и Филия были занят подразделениями группировки войск «Центр».

Новосёловка, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороное, Январское, Малиевка, Хорошее и Соснова — на счету военнослужащих группировки «Восток».

Южнее передовые подразделения «Востока» начали штурм населённого пункта Новониколаевка. По сообщениям с мест, линия фронта проходит по центру посёлка.

ВС России в днепропетровском «буфере» развивают достигнутый успех, продвигаясь в направлении крупного сел Великомихайловка — главного узла обороны противника на этом участке фронта. ВСУ сосредотачивает здесь силы для того, чтобы по возможности стабилизировать ЛБС (линию боевого соприкосновения), отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Сейчас передовые фортификационные линии противника строятся по течению рек Волчья и Вороная, в месте, где они встречаются, находится Великомихайловка», — отмечает собеседник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Он также указывает: «Сейчас в этом районе сконцентрированы крупные силы, которые иногда бросают в контратаку, но скорее — они готовятся к оборонительным боям. Поступают сообщения, что на нашем участке действуют и иностранные наёмники, но это уже не новость».

Украинские источники полагают, что в ближайшее время ВС России могут начать наступление в направлении Великомихайловки и лежащей севернее Маломихайловки. Взятие этих «населёнников» будет означать оформление значительной буферной зоны у границ ДНР.

Купянск: трасса снабжения перерезана

Ещё один богатый на события участок фронта — Купянск Харьковской области. В конце прошлой недели российский Генштаб подтвердил ранее появившиеся сообщения: под контролем наших сил находятся северные окраины города.

За неделю враг предпринял несколько попыток исправить своё положение в Купянске, но безрезультатно. Наступление российских войск продолжается в центральных районах города. Причём, по данным ряда источников, под контроль ВС России перешла уже половина Купянска.

Наши передовые подразделения вышли в центр города, вплотную приблизившись к улице Дзержинского (Сватовской) в районе городской администрации.

По некоторым данным, под контролем российских бойцов до полутора километров трассы Р07, которая ранее использовалась ВСУ для снабжения группировки на левом берегу реки Оскол, в восточной части Купянска. Взятие под контроль трассы ставит под угрозу окружения и полного уничтожения силы противника, расположенные в промзоне Заосколья.

Хотя официальные источники ВСУ хранят молчание по ситуации в Купянске, многочисленные свидетельства с мест подтверждают, что российские войска ведут зачистку северных и центральных районов города и постепенно расширяют зону контроля.

В то же время, противник начал отвод сил из восточной части Купянска по имеющимся логистическим маршрутам. Командование ВСУ попыталось изменить ситуацию, перебросив под Купянск часть сил с Донбасса, что привело к проседанию обороны на этом участке фронта.

Константиновка и Дружковка: возможность нового окружения

Всю прошедшую неделю российские войска продолжили наступление на Константиновском направлении на севере — северо-западе ДНР. По мере продвижения, подразделения «Южной» группировки войск освободили село Марково, которое находится к северо-западу от города Часов Яр и восточнее канала Северский Донец — Донбасс.

По информации с мест, штурм Марково стал трудной задачей, поскольку населённый пункт расположен между господствующими высотами, на которых ВСУ разместили огневые точки.

Подходы к селу были защищены несколькими линиями минных заграждений и натянутой колючей проволоки.

Но по итогам недельных боёв, противник потерял здесь 1460 бойцов, лишился 13 боевых бронемашин, полусотни автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

Марково стало вторым населенным пунктом, который был освобождён бойцами группировки «Южной» на Константиновском направлении с начала сентября.

Наступление в этом районе медленно, но верно формирует контуры нового окружения, в котором могут оказаться силы противника в городах Константиновка и Дружковка.

Ранее противник был выбит из села Фёдоровка в 8 километрах от города Северск. На группировку ВСУ, удерживающую «Северский выступ» сейчас идёт давление с трёх сторон.

Красноармейское направление: неудачный «флаговтык» ВСУ

Активные бои продолжаются и в направлении города Красноармейск (Покровск). Здесь противник предпринял попытку перейти в контрнаступление, но оно было остановлено. Целью вээсушников были позиция наших войск в районе села Удачное, западнее Красноармейска.

Передовая группа ВСУ смогла войти на территорию населённого пункта и поднять украинский флаг над одним из зданий. Однако группа «флаговтыка» была выявлена и уничтожена.

Затем российские войска провели ответное наступление, восстановив полный контроль над населённым пунктом.

Примечательно, что ранее командование ВСУ сообщило о неких успешных контрнаступательных операциях в районе Покровска.

Однако на деле всё свелось к демонстративной установке флагов с последующим отступлением или уничтожением «флагоносцев».

«Группы по двое-трое»

Осложнение положения ВСУ признают и сами украинские военные. Подразделения, находящиеся на передовой, в последние недели понесли тяжёлые потери, сообщил источник парижской Le Figaro.

На отдельных участках оборону удерживают группы по двое-трое военных, чьи позиция отделяют по 100-200 метров. ВСУ не могут организовать сплошную линию фронта, вследствие чего чаще терпят поражения.

Ранее в Сети появились данные о планах Киева дополнительно мобилизовать в ряды ВСУ свыше 120 тысяч человек. Эти сообщения сопровождаются рассуждениями о качестве новобранцев, которых поставляют ТЦК, и опасениями, что «бусифицированное» пополнение будет склонно сдавать свои позиции.

И западные СМИ и украинские источники сходятся в том, что ВСУ вряд ли удастся успешно стабилизировать фронт наличными силами.