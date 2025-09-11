9 сентября Израилю удалось освободить израильтянку российского происхождения Элизабет Цуркову из плена проиранской группировки «Катаиб Хезболла». Сделать это смогли спустя почти 2,5 года с момента ее пропажи в Ираке. В обмен на свободу Цурковой Тель-Авив согласился отпустить несколько значимых для «Оси сопротивления» фигур, включая теневого функционера ливанской «Хезболлы».

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, ставить точку в этой истории Израиль пока не спешит.

Интересный бэкграунд

Семья Цурковых (в советское время известная диссидентскими настроениями) репатриировалась в Израиль в 1990-е годы, когда Элизабет было около четырех лет. Однако, несмотря на это, девушка (как и большая часть ее домочадцев) сохранила российское гражданство.

Несмотря на сравнительно молодой (менее 40 лет) возраст, Цуркова смогла сделать хорошую карьеру, став весомой фигурой в западном академическом и правозащитном сообществах, а также постоянным автором крупных зарубежных СМИ (включая Ney York Times). О государственной службе исследовательница, судя по всему, не помышляла.

Впрочем, в ее биографии есть и пара «белых пятен», раскрывающих гипотетическую подоплеку похищения.

Так, например, в середине 2000-х годов Цуркова служила в военной разведке (АМАН), где серьезно развила аналитические способности, создав задел для начала академической карьеры в области политологии и международных отношений (с упором на арабские страны).

После официального завершения службы она стала сотрудником ряда научных центров, включая американский Newlines Institute. Последний известен в том числе тем, что «дал площадку» знаменитому саудовскому диссиденту Джамалю Хашогги и использовался как инструмент давления на правительство Саудовской Аравии.

Впоследствии Цуркова неоднократно использовала научное прикрытие (а также сохранившийся у нее российский паспорт), чтобы беспрепятственно посещать «проблемные» (с точки зрения Израиля) страны, Сирию, Ирак и Ливан, и вести там полевые исследования.

При общении с местными жителями она скрывала свое происхождение, называясь то «российским журналистом», то «международным ученым». С учетом ее «постоянной прописки» в Турции и США это не вызывало у визави каких-либо вопросов.

Кроме того, большая часть поездок Цурковой была «синхронизирована» с работой израильских политических институтов: ее активизация на том или ином направлении совпадала с повышением интереса властей к «проблемным» внешнеполитическим сюжетам.

В частности, объектом ее интереса стала деятельность иракских шиитских сил под руководством влиятельного проповедника Муктады ас-Садра и организованные ими в 2019 году антиправительственные протесты (не нашедшие понимания ни у Багдада, ни у Тегерана).

Де-факто именно работы Цурковой стали для Тель-Авива отправной точкой для поиска уязвимостей внутри формирующейся проиранской «Оси сопротивления».

В сетях сопротивления

Исследовательница внезапно пропала с радаров в марте 2023 года — через несколько дней после того, как взяла интервью у шейха ас-Садра в Багдаде.

В ее похищении заподозрили членов иракской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла», имеющей тесные связи с иранским правительством и спецслужбами. При этом представители иракских сил сохраняли молчание почти четыре месяца.

Лишь в начале июля в одном из Telegram-каналов, приписываемых группировке, появилась череда заявлений с подтверждением «захвата израильской агентуры» на территории Ирака. По ряду косвенных признаков было установлено, что речь идет о Цурковой.

Тем не менее руководство «Катаиб Хезболла» так и не признало этот факт официально. Заявив вместо этого, что Цуркова находится в руках некой «преступной банды», на след которой уже вышли силы шиитских ополчений. Правда, освобождению пленницы это никак не поспособствовало.

В плену у проиранских сил Цуркова пробыла в общей сложности 903 дня — оставаясь на территории Ирака.

При этом проиранские силы использовали ее как минимум несколько раз для записи агитационных роликов, посвященных конфликту в секторе Газа. В нем Цуркова, называющая себя «агентом ЦРУ и Израиля», призывала власти страны пойти на компромисс и освободить заложников дипломатическим, а не военным путем.

Все это время в Тель-Авиве опасались, что Цуркова рано или поздно будет вывезена в Иран и использована Тегераном для проведения показательного процесса. Особенно тревога усилилась после ирано-израильской 12-дневной войны в июне 2025 года, когда иранские власти инициировали череду казней произраильских лоялистов.

Тем не менее руководители сопротивления предпочли не идти на риск (боясь в том числе попыток Тель-Авива выкрасть пленницу по дороге) и продолжили держать ее в неизвестном месте где-то в пригородах Багдада вплоть до самого освобождения.

Обмен на Адмирала

Вернуть израильтянку удалось только в сентябре 2025 года — при посредничестве Кипра и США (при активном участии Дональда Трампа), а также «нескольких неназванных арабских стран».

Свою лепту в процесс внесло и официальное правительство Ирака, которому формально подчинена «Катаиб Хезболла». В частности, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани выступил одновременно и как переговорщик, и как главный гарант того, что сделка между сторонами будет соблюдена «без подводных камней».

Обмен состоялся в первой декаде сентября по формуле «один к четырем». И ожидаемо в пользу проиранских сил.

В обмен на Цуркову Тель-Авив амнистировал троих заключенных (двух палестинцев и одного этнического ливанца, воевавшего в рядах ХАМАС), а также передал (через посредников) Амхаза Имада, предположительно возглавлявшего «Военно-морские силы «Хезболлы» с недвусмысленным прозвищем Адмирал.

Имад был захвачен израильскими коммандос в Ливане в ноябре 2024 года и тайком вывезен морем вместе с «компрометирующим материалами», которые Тель-Авив намеревался использовать для дальнейшей борьбы с проиранскими силами в регионе.

Точное содержание этих материалов неизвестно — однако, с высокой долей вероятности, речь в них могла идти об организации контрабандных маршрутов поставок оружия в Йемен (поскольку основным «донором» проирански настроенных хуситов выступает именно «Хезболла»). И судя по тому, что международные наблюдатели с начала 2025 года стали более филигранно выявлять «теневые маршруты», захваченный компромат удалось реализовать в полной мере.

Несмотря на то, что «Хезболла» официально так и не подтвердила высокое положение Имада в военных структурах движения (называя его гражданским специалистом и капитаном на одном из ливанских коммерческих судов), его освобождение стало приоритетом. И союзная ливанцам «Катаиб Хезболла» согласилась на размен. Тем более, что пропагандистский потенциал Цурковой к тому моменту был уже полностью исчерпан.

На финальном этапе обсуждения переговорщики попытались было «поймать момент», потребовав освобождения нескольких проирански настроенных командиров, захваченных в ходе израильских рейдов по территории Сирии в 2025 году, однако быстро вынуждены были пойти на попятную. Особенно после того, как Тель-Авив пригрозил вычеркнуть Имада из списков и отложить обмен «на неопределенный срок».

Отчасти в пользу завершения переговоров сыграл и факт, что израильтяне, утомленные двухлетними прениями, пригрозили пойти на крайние меры. В частности, ликвидировать руководителя группы, Ахмада аль-Хамидави, параллельно занимающего пост заместителя главы иракских «Сил народной мобилизации» — зонтичной организации в составе иракской армии.

Впрочем, обмен Цурковой — не повод для «Катаиб Хезболла» расслабляться.

С учетом того, что израильтянка в течение нескольких лет использовалась проиранскими силами как инструмент пропаганды и давления на еврейское государство, Тель-Авив вряд ли удовлетворится просто фактом освобождения.

Куда вероятнее, что Израиль попытается получить сатисфакцию постфактум, нанеся удары по объектам «Катаиб Хезболла» в Ираке. Это станет не только актом мести проиранским силам, но и элементом борьбы с «Осью сопротивления» на Ближнем Востоке.

Тем более, что иракские прокси Тегерана по-прежнему остаются «запасной силой» и могут быть использованы против Тель-Авива в самый неожиданный момент.