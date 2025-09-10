Серьёзный кризис преступности поставил США на грань гражданского противостояния. Большой скандал разразился вокруг гибели 23-летней украинской беженки в штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум

Её без всякого повода зарезал в поезде преступник афроамериканского происхождения, имевший явные психические проблемы. Он олицетворяет собой все проблемы нынешней правоохранительной системы Америки. Преступника четырнадцать раз арестовывали за разные серьёзные преступления вроде нападений и вооружённых грабежей — и все четырнадцать раз отпускали на свободу без залога.

Трагическая ситуация в Северной Каролине вышла за рамки традиционной криминальной хроники местного масштаба и стала элементом общенационального обсуждения.

Ведь убита была беженка, которая уехала в США в поисках лучшей жизни после начала украинского кризиса. И в итоге нашла смерть на своей новой родине, став жертвой так называемой «прогрессивной политики» в правоохранительной сфере.

Все последние годы после погромов БЛМ суть этой политики состояла в сокращении полиции, декриминализации многих статей уголовного кодекса и освобождении как можно большего числа преступников. Результатом стал рекордный за 30 лет взлёт уровня преступности.

Число одних только убийств в США с 2019 года подскочило примерно на 40%. В той же Северной Каролине нынешний губернатор-демократ Рой Купер любил гордиться тем, как он борется с «несправедливостью» и отпускает представителей меньшинств из тюрем.

Местные власти долгое время пытались блокировать публикацию видео нападения на беженку. По понятной причине — там показывается ничем не спровоцированное убийство, совершённое человеком, который не должен был находиться на свободе. Когда видео всё же утекло в Сеть, многие либеральные медиа сначала попытались его проигнорировать. Ведь ситуация очень неполиткорректная — чернокожий убивает белую женщину.

Только потом, когда трагедия стала обсуждаться на уровне Белого дома, пресса была вынуждена хоть как-то её начать комментировать. Но и то под очень специфическим углом — мол, слишком много камер наблюдения нынче появилось в США, и они зачастую подогревают расистские настроения. Особенно когда преступления совершают афроамериканцы.

А это действительно происходит нередко.

Скажем, на чернокожих приходится порядка половины всех убийств, совершаемых в Штатах. Хотя они составляют около 13% от населения США. Демократы очень не любят подобную статистику и называют само её обсуждение расистским. Хотя без дискуссии о том, как снизить уровень преступности в афроамериканском сообществе, решить проблему разгула криминала просто нереально.

Команда Трампа начала делать упор на борьбе с преступностью после мигрантских бунтов в Лос-Анджелесе, когда в город были направлены силы нацгвардии и морпехи. Местные власти были резко против военно-полицейской операции и даже пытались судиться с Трампом, но безуспешно. Затем войска были введены и в американскую столицу — округ Колумбия, который очень сильно страдает от преступности.

Эффект от милитаризации столицы США действительно проявился довольно быстро — за три недели военной операции в Вашингтоне не было совершено ни одного убийства. Криминал попрятался, испугавшись столкновения с вооружёнными нацгвардейцами. Теперь они в основном убирают мусор да развлекают туристов — иных задач больше не осталось.

А впереди не менее масштабные операции в других проблемных американских мегаполисах — Чикаго, Балтиморе и Новом Орлеане.

Трамп обещает устроить зачистку этих городов от преступников, мигрантов и картелей. Вместе с войсками туда направляются агенты миграционной полиции, устраивающие рейды на нелегалов.

Демократы уже обвиняют Трампа в превращении миграционной полиции в лояльную только ему спецслужбу. Её штат был серьёзно увеличен, и борцам с миграцией предоставили больше оружия, финансирования и полномочий.

Что же касается сил нацгвардии, то в первую очередь применяют войска из республиканских штатов, к которым нет вопросов по поводу субординации. Например, на «штурм» Чикаго могут снарядить нацгвардию из штата Техас, которая де-факто оккупирует крупнейший город Иллинойса.

В чём-то навеваются воспоминания ситуации после Гражданской войны в США, когда армия Севера оккупировала южные штаты в рамках политики реконструкции. Только теперь всё повернулось в обратную сторону.

Однако есть у этой милитаризации и очевидные риски.

Например, эскалация в Мексиканском заливе против картелей может в один момент выйти из-под контроля и привести к конфликту уже с целыми государствами вроде Венесуэлы. Находящиеся на территории Мексики картели могут начать ассиметричную войну против США с задействованием дронов, что превратит приграничные районы в зону перманентных боевых действий.

Что же касается американских мегаполисов, то преступники здесь постараются на время спрятаться и не лезть на рожон. Поэтому число совершаемых правонарушений в моменте точно пойдёт вниз, что команда Трампа сможет назвать своей большой победой. Однако без решения структурных причин взлёта криминала эффект может оказаться скоротечным. Ведь можно арестовывать преступников, но местные суды потом их отпускают на волю.

Уровень неравенства в американском обществе быстро растёт, а это всегда способствует разгулу преступности.

Белый дом надеется за счёт политического давления заставить демократов на местном уровне в крупных городах США ужесточить борьбу с криминалом. В ином случае им обещают перекрыть федеральные гранты, без которых демократические мегаполисы точно прожить не смогут.

Тот же Лос-Анджелес очень надеется на правительственную помощь в деле восстановления сгоревших районов. Чикаго находится на грани банкротства и превращения в Детройт. В Балтиморе недавно рухнувший мост тоже нужно восстанавливать при поддержке федеральных властей.

В свою очередь демократы надеются просто пересидеть военную кампанию Трампа и дождаться, когда всё вернётся на круги своя.

Ведь отправка войск в мегаполисы США — дело не из дешёвых. Еженедельно на содержание там сил нацгвардии уходят сотни миллионов долларов. Бесконечно их держать на улицах городов вряд ли возможно. Рано или поздно войска придётся выводить, после чего криминал снова поднимет голову. А демократы постараются просто ничего не менять.

Взять пример Бразилии, где постоянно проходят военные операции в фавелах, которые приносят лишь временный успех. В чём-то похожую судьбу стоит ждать и американским городам, которые сейчас по уровню преступности могут дать фору многим локациям в Латинской Америке. А местные власти продолжат скрывать случаи преступлений и подделывать статистику, чтобы она не смотрелась так уж печально.

В последний раз взлёт преступности, наблюдавшийся в США 1970–80-х годах, удалось остановить лишь в 90-е за счёт резкого закручивания гаек и заполонения тюрем уголовниками. Но тогда в американском обществе проявился консенсус в вопросе необходимости давать отпор криминалу и уличным бандам. Его помог сформировать и масштабный бунт в Лос-Анджелесе 1992 года.

Сейчас такого консенсуса даже и близко нет, и Трампу приходится преодолевать бесчисленное количество препон ради попыток навести порядок в стране.

Поэтому и остаётся открытым вопрос, удастся ли сейчас всерьёз расправиться с криминалом в США. Или же ситуация будет продолжать выливаться в вялотекущее гражданское противостояние, только теперь уже и с участием военных сил в виде нацгвардии. Второй вариант в условиях нынешнего раскола и балканизации Америки видится более вероятным.