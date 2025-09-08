В последние недели внимание мировой общественности приковано к Йемену. После внезапно результативной атаки Израиля, стоившей жизни минимум двенадцати чиновникам альтернативного правительства, включая премьер-министра, представители «Ансар Аллах» (хуситы) бросили все силы на поиски виновных.

Иван Шилов ИА Регнум

И пока хуситы распутывают клубок предыдущей атаки, их противники уже вовсю готовят обоснование для новой.

Меткий удар

В конце августа израильская авиация нанесла удар по столичному городу Сана, находящемуся под контролем движения «Ансар Аллах». Результативность этого удара — уже десятого с момента включения хуситов в палестино-израильский конфликт на стороне ХАМАС — превзошла прогнозы.

Израильтянам удалось ликвидировать как минимум двенадцать членов так называемого «Правительства национального спасения Йемена» (ПНС) — альтернативного кабмина, действующего на подконтрольных хуситам территориях.

Как сообщает пресс-служба израильской армии, удар был нанесен по зданию, в котором высокопоставленные сотрудники «Ансар Аллах» слушали телеобращение лидера движения Абдул-Малика аль-Хуси.

Помимо премьер-министра Ахмеда Галиба Ар-Рахави, под завалами оказалась погребена почти треть членов альтернативного кабинета, включая главу МИД, министра юстиции, представителей экономического и социального блоков. При этом гибель военных чинов — министра обороны Мухаммада Насера аль-Атифи и начальника генштаба Мухаммада Абд аль-Карима аль-Гамари по-прежнему официально не подтверждена.

Через лояльных Сане лидеров мнений осторожно продвигается версия, что высокопоставленные офицеры «могли получить легкие ранения» при атаках Израиля, но остаются в строю.

От имени аль-Гамари даже было опубликовано несколько письменных заявлений прессе, датированных первыми числами сентября, но в объективе камер ни он, ни глава оборонного ведомства по-прежнему не появлялись.

Оппонирующие хуситам силы в Йемене заговорили о том, что и эти показатели «заметно занижены», а источники на местах говорят минимум о двух десятках погибших — министрах, их заместителях и помощниках — однако объективного подтверждения эти данные не находят.

Спорные итоги

Несмотря на то, что израильский удар оказался наиболее результативным (и по количеству ликвидированных хуситов превзошел даже аналогичные американо-британские операции), реальное его влияние на устойчивость альтернативного кабинета вызывает вопросы.

Во многом потому, что в результате атаки были обезглавлены преимущественно гражданские ведомства. Так, среди чиновников, признанных хуситами погибшими, лишь четверо имели отношение к военному планированию. Причем двое из них — глава МИД и министр юстиции — косвенно.

При этом под удар не попали ни заместитель премьера по вопросам безопасности, ни глава МВД, курирующие работу национальных спецслужб и силовых органов. Даже если список погибших впоследствии пополнят хуситские министр обороны и НГШ, соотношение военных и гражданских потерь всё равно будет 1 к 4. Не пострадал и главный идеолог этого движения Абдул-Малик аль-Хуси.

В этой связи заявления израильских должностных лиц о «критическом надломе» военно-политической вертикали хуситов выглядят чересчур оптимистичными и не совсем отвечающими реальности.

Тем более что на гибель чиновников «Ансар Аллах» отвечает всё более массированными ударами по территории еврейского государства.

Ответный ход

Как и ожидалось, руководство «Ансар Аллах» развернуло масштабную кампанию по поимке «подозрительных элементов» — тех, кто теоретически мог координировать израильский удар «с земли» и обеспечить его высокую результативность.

Первые облавы начались уже на следующий день после бомбардировок Саны. Однако наибольший резонанс они получили 31 августа, когда силовики хуситов арестовали группу сотрудников агентств ООН (Всемирной продовольственной программы, ВОЗ и ЮНИСЕФ) — в общей сложности 11 человек.

Всем им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Израиля и США и де-факто в «пособничестве» удару по альтернативному кабмину.

Конечно, это не первое задержание сотрудников ООН в Йемене — по данным Организации, с 2021 года хуситы арестовали как минимум два десятка работников ООН — в большинстве своем местных жителей. Часть из них до сих пор остается в заключении.

Тем не менее августовская облава рискует стать самым крупным случаем единовременного ареста работников ООН в истории современного Йемена.

Кроме того, в этот раз обвинения носят вполне прямой характер. Ресурсы хуситов сообщают, что арестованные «чаще других контактировали» с представителями йеменских министерств и «могли быть осведомлены» о планах и местонахождении их руководителей.

С учетом того, что в списке погибших чиновников ПНС значатся глава Минсельхоза, а также руководители министерств туризма, молодежной политики и труда, версия о возможном участии сотрудников ООН в координировании израильских ударов выглядит (с позиции хуситов) вполне логичной.

Доводы руководства Организации о том, что она занимает «равноудаленную позицию» в региональных конфликтах, в Сане пропускают мимо ушей.

Следует отметить, что недоверие функционеров «Ансар Аллах» к сотрудникам ООН подпитывается из Ирана, где по-прежнему раскручивается версия об участии инспекторов МАГАТЭ в «разведывательной работе» на Израиль. Даже с учетом того, что большинство этих доводов построены на косвенных уликах, иранские «ястребы» из консервативного лагеря не упускают возможности подвергнуть сомнению честность и открытость ООН и входящих в ее структуру агентств.

Хуситы строят свою линию защиты аналогично и подчеркивают приверженность принципу «доверяй, но проверяй». Отпустить сотрудников ООН они готовы только после того, как их невиновность будет доказана.

Химия вражды

Пока фокус смещен на прения между ООН и «Ансар Аллах», где общественное мнение складывается не в пользу последних, заинтересованные силы пытаются воспользоваться ситуацией и внести лепту в демонизацию хуситов.

В частности, представители легитимного правительства Йемена на днях выступили с заявлением, что движению при кулуарном содействии Ирана удалось наладить на подконтрольных территориях производство химического оружия.

Опасные компоненты и оборудование якобы были ввезены в Сану под видом коммерческих грузов, а развитию компетенций местных химиков поспособствовали иранские военные советники.

Более того, по данным официального Адена, хуситами накоплено «достаточно токсичных материалов», чтобы оснастить ими ракеты и дроны, которые впоследствии будут запущены в сторону Израиля — в отместку за ликвидацию функционеров альтернативного правительства.

С другой стороны, источник заявлений не выглядит надежным. Внезапный «срыв покровов» обеспечил Муаммар аль-Эриани, занимающий в Аденском кабинете пост министра информации, культуры и туризма и не имеющий отношения к военному планированию.

Международные организации, следящие за нераспространением оружия массового уничтожения, включая Организацию по запрещению химического оружия, пока предпочли не комментировать ситуацию.

Скорее всего, выступление аль-Эриани является попыткой убить двух зайцев — вынудить Тель-Авив нарастить удары по хуситам, чтобы разрушить их «химическую программу» до того, как «Ансар Аллах» применит запрещенное оружие против израильтян, и создать условия для нового передела территорий между Саной и Аденом — что вполне отвечает настроениям местных реваншистов.

И даже если официальное йеменское правительство решит в итоге не лезть на рожон, израильтянам заявления о «тайной химической программе» хуситов сослужат хорошую службу. Тем более что это дает Тель-Авиву отличный шанс переложить часть нагрузки на европейско-американскую коалицию под предлогом борьбы с распространением ОМУ.