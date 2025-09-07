На российском продовольственном рынке происходят изменения в ценах на ряд товаров. Август и начало сентября принесли снижение стоимости овощей и рыбы благодаря успешному урожаю и рекордному вылову на Дальнем Востоке.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Параллельно говорится об «охлаждении» экономики быстрее прогнозов, что заставляет экспертов оценивать возможное влияние макроэкономических факторов на продовольственный сектор.

Овощи будут доступнее

По данным аналитической компании Ntech, последняя неделя августа принесла заметное снижение цен. Картофель подешевел на 7% за неделю, достигнув отметки 41,5 рубля за килограмм. В годовом выражении снижение составило 11%. Капуста опустилась до 28 рублей за килограмм — минус 32% к прошлому году. Морковь подешевела до 43 рублей, томаты стабилизировались на уровне 152 рублей за килограмм.

Экономист Павел Самиев в беседе с ИА Регнум объясняет такую волатильность влиянием множества факторов: «Мало того, что есть сезонность, но есть и действительно множество факторов, которые связаны с конъюнктурой. Даже не самого рынка, а например, какое положение дел в этом году с урожаями или с выловом, если это добыча рыбы».

По его оценке, ситуация с овощами сейчас лучше, чем в последние годы, особенно это касается базовых сегментов, которые раньше страдали от неурожаев. Самиев прогнозирует, что снижение цен продолжится и в сентябре–октябре — на овощи, фрукты, рыбопродукты и картофель.

Преподаватель продовольственной безопасности в РАНХиГС Андрей Дальнов в интервью ИА Регнум обращает внимание на взаимозаменяемость продуктов. По его словам, «снижение цен на картофель на 11% может не привести к резкому росту его потребления, поскольку покупатели постоянно выбирают между картофелем, макаронами, крупами и хлебом в зависимости от цен и предпочтений. У нас ни один рынок не замкнут сам в себе».

Рекордный вылов лососевых на Дальнем Востоке также повлиял на ценовую ситуацию. Если в прошлом году моряки выловили 230 тысяч тонн тихоокеанского лосося, то в текущем сезоне показатель превысил 300 тысяч тонн. В итоге икра горбуши подешевела на 2%, нерки — на 9%. Эксперты прогнозируют увеличение общего объёма икры в стране минимум на 30%.

Андрей Дальнов отмечает особенности рынка: «На 2-9% — это погрешность статистическая, по большому счету. Или просто немного изменился микс выборки, из которой мы пытаемся вывести среднюю цифру. Поэтому 2-9% — это не сигнал. Это, скорее, помехи».

Эксперт РАНХиГС также объясняет, почему при росте предложения на 30% цены снизились незначительно. Дело в том, что спрос на икру более-менее постоянный, поскольку это товар для специальных случаев. «Люди, которые покупают икру для каких-то специальных событий, особенно на Новый год, они будут покупать более-менее при любой цене», — подчеркивает Дальнов.

Лапки на экспорт

Индекс цен на мясо Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в августе зафиксировал новый рекорд. Великобритания уже ощутила удар — цены на говядину еще в июле выросли почти на 25%. США столкнулись с минимальным поголовьем крупного рогатого скота за последние десятилетия.

Павел Самиев прогнозирует, что «по мясу осенью, скорее всего, будет рост». Эксперт подчёркивает, что негативные и позитивные факторы в целом взаимно нивелируются в общей инфляции, но по отдельным категориям ситуация может существенно различаться.

Впрочем, у российского рынка есть своя специфика, которая может смягчить этот тренд, указывает Андрей Дальнов. Вследствие роста цен российские производители будут получать большую прибыль от экспорта субпродуктов в Китай и на Ближний Восток, что даст им возможность снижать цены на внутреннем рынке для конкуренции за потребителя.

При этом Дальнов подчёркивает, что большая часть экспортируемой продукции — это то, что не сильно востребовано на внутреннем рынке: куриные лапы, свиные субпродукты.

«С большой вероятностью это скорее хорошо, чем плохо», — резюмирует эксперт, говоря о влиянии мировых цен на российский рынок. Увеличение прибыли от экспорта даёт производителям возможность более гибко подходить к ценообразованию на внутреннем рынке.

Охлаждение не повлияет

Заявление министра экономического развития Максима Решетникова об «охлаждении» российской экономики вызвало вопросы о влиянии этого процесса на цены на продовольствие. Эксперты единодушны во мнении, что оно будет минимальным.

«Охлаждение экономики и общие тенденции — вот конкретно на динамику продовольственных цен сильного влияния не окажут», — утверждает Павел Самиев.

Инфляция продовольственных товаров в наименьшей степени подвержена влиянию фактора экономического охлаждения. Это скорее другие сегменты рынка реагируют на изменение экономической активности.

Схожей позиции придерживается и Андрей Дальнов: «Я не верю в то, что экономика охладеет в обозримой перспективе именно в смысле, влияющем на цены на продукты». Эксперт обращает внимание на то, что безработица находится на минимально возможном уровне, а доходы населения продолжают расти.

Дальнов также предупреждает о возможном парадоксе Гиффена — когда в кризис люди начинают покупать больше дешёвых продуктов. «В тот момент, когда мы увидим, что люди начинают покупать больше картофеля, значит, на продовольственном рынке сложности». Пока же, по его словам, этого не наблюдается, что говорит об относительной стабильности ситуации.

Мясо ели и будем есть

Сезонное снижение цен на овощи и рыбу должно продолжиться до конца года. Павел Самиев считает наиболее вероятным сценарием продолжение снижения цен по сравнению с прошлым годом на овощи, фрукты, рыбопродукты и картофель. При этом он ожидает осеннего роста цен на мясо.

«Сезонно мы будем снижаться по ценам. Соответственно, перед Новым годом будет обычный всплеск цен на все продукты, которые мы можем наблюдать на праздничном столе», — конкретизирует Андрей Дальнов.

По животноводческой продукции Дальнов настроен оптимистично. Он подчеркивает, что цены на базовые виды мяса сейчас стабилизируются и начинают идти вниз. По итогам года продуктов будет больше, соответственно, «динамика цен от текущей точки не будет положительной». Как отмечает эксперт, «на данный момент я не вижу особых рисков для объёма предложений, для объёма производства. У нас суммарно всё более-менее растёт».

«Мы в среднем по стране находимся на рекордном уровне потребления животного белка и жиров. Соответственно, я думаю, что на этом уровне мы, скорее всего, в этом году и останемся. А в 2026 году, скорее всего, потребление снова будет расти», — резюмирует Дальнов.

Озвученные экспертами прогнозы позволяют говорить о том, что российский продовольственный рынок демонстрирует относительную стабильность. Драматических изменений до конца года ожидать не стоит — система показывает устойчивость к внешним шокам и внутренним экономическим колебаниям.