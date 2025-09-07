В течение двух с половиной лет Эстония колебалась — отдавать или нет США своего гражданина Андрея Шевлякова, которого Вашингтон обвинил в передаче России подсанкционных технологий.

Шевляков утверждал, что стал жертвой недоразумения, но в конечном итоге его всё-таки выдали американцам.

Можно предположить, что бизнесмена сделали козлом отпущения за то, что в начале этого года Соединенные Штаты отказались включать Эстонию в список стран, с которыми они готовы безгранично делиться технологиями искусственного интеллекта.

Жертва геополитики

Андрей Шевляков получил широкую известность на родине в марте 2023 года. Тогда прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила этому эстонскому русскому обвинения в закупке американской электроники для России в обход санкций.

Обвинения основываются на том факте, что таллинец Шевляков действительно на протяжении многих лет занимался куплей-продажей разной электроники и компонентов к ней. Схема работы его бизнеса была проста: частные лица или компании размещали у Андрея свои заказы, а потом он по всему миру искал заказанные вещи и доставлял их по назначенному адресу.

География его работы была крайне обширной: Америка, Европа, Россия — причем в нашей стране проживали примерно 60% клиентуры. Однако ввиду штучности заказываемых вещей возил он товар через границу отнюдь не фурами, а лично и на легковом автомобиле.

Согласно предъявленному ему обвинению, Шевляков в течение десяти лет в нарушение норм экспортного контроля пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей.

Когда американская Фемида решила притянуть предпринимателя к ответу, его оперативно задержали в Эстонии. Причем в эстонской Полиции безопасности сообщили, что во время ареста у него была изъята очередная партия грузов из США, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.

Утверждается, что, поскольку Шевляков еще с 2012 года находился списке лиц, которым запрещается импортировать товары из США, он использовал подставные фирмы и вымышленные имена.

В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до двадцати лет тюрьмы. Однако на долгое время бизнесмен оказался в ситуации томительной неопределенности. В июле 2023-го эстонский суд признал его выдачу США юридически допустимой. Но прошел год с лишним, прежде чем эстонское правительство 1 августа 2024 года распорядилось выдать Шевлякова.

Впрочем, тогда выдача сорвалась — в сентябре 2024-го Таллинский административный суд отменил распоряжение правительства об экстрадиции. Суд пришел к выводу об отсутствии «точной уверенности» в том, что в США Шевляков «не будет подвергнут унизительным условиям содержания под стражей».

О бизнесмене снова вспомнили в январе 2025-го в связи с тем, что уходившая администрация отказалась включать Эстонию в число стран, которым предоставлен безлимитный доступ к американским разработкам в сфере искусственного интеллекта. Это вызвало недоумение и большую обиду эстонского руководства.

Ограничения оказались весьма болезненными. Крупнейшее эстонское издание Postimees опубликовало жалобную статью, из которой следует, что прибалтам и полякам придется весьма нелегко без американского ИИ. Эксперты отмечают, что введенный лимит позволит, например, удовлетворить неотложные потребности в микросхемах университетов и учреждений здравоохранения. Однако при подобном раскладе продукции уже не хватит для дата-центров.

Снова «русский шпион»

Власти Польши и стран Балтии испытали такую обиду, что отреагировали неожиданно дерзко, на время отбросив свой пиетет перед заокеанским гегемоном.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осмелел до такой степени, что принялся поучать Вашингтон. По его мнению, США должны еще больше сотрудничать с «союзниками» в сфере развития искусственного интеллекта. Министр пообещал убедить американцев «обеспечить скорейшее исправление допущенной ошибки».

Жутко возмущена оказалась и министр иностранных дел Латвии Байба Браже: «Это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС и подорвать развитие наших национальных экосистем ИИ».

Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис выразил искреннее недоумение — как же так, мы всегда и во всем поддерживали американцев, за что же они так с нами обошлись? «Мы демонстрировали такую ​​теплую непосредственную дружбу, но, как видим … мы не оказались среди тех государств, которые имеют исключения как дружественные страны», — сетовал он, оспорив документ Госдепа, где Литва причислена к ненадежным странам.

Досада литовцев усилилась тем фактом, что в ноябре прошлого года план о строительстве в их стране тайваньского завода микросхем был окончательно свернут из-за нехватки электромощностей.

Одновременно начались поиски виноватых: кто те негодяи, которые заставили США с недоверием относиться к своим вернейшим сателлитам? В Эстонии одним из таковых сочли именно Андрея Шевлякова — мол, из-за таких, как он, США не могут считать страну надежным партнером в деле сохранности секретов передовых технологий.

Бизнесмена, который на тот момент уже почти два года ходил с электронным браслетом на ноге и ждал решения своей участи, навестило эстонское телевидение. Его попросили рассказать о совершенных им преступлениях. Однако 48-летний Шевляков заявил телевизионщикам, что не считает себя в чем-либо виновным.

Он рассказал, что его неприятности начались из-за того, что в 2012 году принадлежавшая ему фирма Yaxart оказалась в списке деловых партнеров американской компании ARK-Electroniks. «У них моя фирма, насколько я помню, единожды покупала какие-то компоненты. И на тот момент американские власти решили, что все фирмы, которые покупали компоненты у этой компании, подлежат санкционированию», — рассказал Шевляков.

Американские СМИ тогда писали, что прокурор Бруклина предъявил обвинение одиннадцати предполагаемым «шпионам», которых заподозрили в поставках «военных технологий» в Россию.

По мнению американской прокуратуры, несколько осевших в США экс-россиян и бывших граждан других постсоветских республик через фирму ARK-Electroniks поставляли «продвинутую и передовую микроэлектронику», которую можно использовать в том числе в радарах и системах наблюдения, а также в боевых ракетах.

Поскольку Yaxart один из своих контрактов заключила с ARK-Electroniks, она тоже попала в американский санкционный список — а позже туда внесли и Шевлякова персонально. При этом ему самому ничего не сообщили. О происходящем он узнал, получив отказ в приобретении новой партии товара.

Чипы нужны для боеприпасов

После того как Шевляков оказался в американском санкционном списке, его вызвали «на беседу» в эстонский налогово-таможенный департамент. Там ему сообщили, что работа его фирм берется под особый контроль. Однако, по словам бизнесмена, пристрастные проверки, проводившиеся в течение года, не выявили в его работе каких-либо нарушений, несоответствий или отклонений.

После этого он почти десять лет спокойно занимался своим бизнесом, пока не был арестован по запросу американской прокуратуры. Шевляков не отрицает, что его фирмы покупали определенный товар в США, но клянется, что не понимает, почему его обвиняют в каких-то противозаконных действиях и даже в работе на правительство России и ее Минобороны.

Предприниматель утверждает, что постоянно проверял, не подпадает ли запрашиваемый его клиентами товар под какие-либо санкции и ограничения. Он напоминает, что «электронные компоненты», ввоз которых в Россию вменяют ему в вину, — понятие растяжимое. Такие компоненты применяются и в телевизорах, и в бытовой технике, и даже в осветительных приборах.

Оправдания не помогли: на днях стало известно о том, что эстонский департамент полиции и погранохраны все же передал Андрея Шевлякова США. Дальнейшая его участь представляется печальной: в тюрьме он будет ожидать приговора суда, который вряд ли окажется мягким — в подобных случаях США предпочитают «жестить», чтобы запугать других потенциальных «преступников».

Можно предположить, что Шевлякова сделали своего рода «сакральной жертвой», принесенной во имя того, чтобы США вернули Эстонии свое доверие.

Надо сказать, что при новой администрации Дональда Трампа США еще в мае решили отменить введенные при Байдене ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта в страны, не включенные в перечень «надёжных».

В Брюсселе решение приветствовали и выразили удовлетворение «осознанием американской администрацией того, что первоначальное правило распространения ИИ подорвет дипломатические отношения США с десятками стран, понизив их статус до уровня второй категории».

Издание Politico сообщило, что отмена правила, касающегося экспорта произведенных в Штатах ИИ-чипов, может ослабить «напряженность после многомесячных нападок американской администрации и руководителей технологических компаний на правила ЕС в отношении модерации контента, цифровой конкуренции и искусственного интеллекта».

В то же время эстонские власти, судя по всему, и сейчас полагают, что одних только американских чипов им не хватит. Государство выделило большие деньги на строительство так называемого «парка оборонной промышленности», где в условиях налоговых послаблений будут производиться в том числе и «умные» боеприпасы, управляемые искусственным интеллектом.

В связи с этим недавно встал вопрос: не придется ли покупать чипы для подобных боеприпасов в Китае? Пока что эстонские власти обещают, что нет. В свою очередь, представитель военного предприятия Infinitum Strike Тармо Рянисоо сообщил, что они ориентируются в первую очередь на европейских поставщиков.