Российский рынок труда вступает в эпоху значительных перемен. На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил о курсе на создание «экономики высоких зарплат», подчеркнув, что это не популизм, а экономическая необходимость.

Иван Шилов ИА REGNUM

Параллельно готовятся новые масштабные меры: от миллионных выплат за рождение ребенка до упрощения найма подростков.

Новый стимул

С 2026 года работодатели получат право выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка без уплаты налогов.

Экономист Герман Алексеев в беседе с ИА Регнум предполагает, что в первую очередь такие выплаты внедрят крупные корпорации и госкомпании, располагающие значительными ресурсами. Однако это вполне естественно — социальные пакеты всегда были сильнее у крупных игроков.

«Семьи, которые уже задумывались о ребенке, примут решение быстрее и увереннее, а для части родителей дополнительная финансовая помощь станет важным фактором в пользу расширения семьи», — полагает эксперт.

Ключевой вопрос здесь — не только размер выплат, но и то, кто реально будет ими пользоваться. Ведь от этого зависит, станет ли мера массовой или останется привилегией избранных. Напомним, что, по данным Росстата, в России около 6,5 млн малых и средних предприятий, на которых трудится порядка 40% рабочей силы страны.

В интервью для ИА Регнум экономист Алексей Вязовский обращает внимание на возможные сложности реализации программы выплат: «Такой шаг могут себе позволить только крупнейшие игроки — прежде всего, государственные корпорации в нефтегазовом секторе или лидеры высокодоходных отраслей вроде IT и финансов».

Для малого и среднего бизнеса такая выплата может стать серьезной финансовой нагрузкой. Эксперт предупреждает о рисках углубления разрыва между сотрудниками крупных корпораций и малого бизнеса, что может усугубить проблему перетока квалифицированных кадров.

Что касается влияния на демографию, Вязовский напоминает, что решение о рождении ребенка зависит от множества факторов — уверенности в будущем, стабильности дохода, доступности жилья и качественной медицины.

Новые инициативы

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил, что за последние десять лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, превысив 100 тысяч рублей. По всей стране средние зарплаты во втором квартале 2025 года также перешагнули эту психологическую отметку. И по словам президента, «чем больше люди получают, тем лучше».

Герман Алексеев видит ситуацию с ростом зарплат в позитивном ключе. Как отмечает экономист, влияние роста зарплат на общий уровень цен будет незначительным, поскольку основные факторы инфляции сегодня связаны с логистикой, импортом и внешними ограничениями, а не с заработной платой. Баланс достигается через повышение производительности труда — если бизнес растет в эффективности, рост зарплат не ведет к резкому росту цен.

В свою очередь Алексей Вязовский указывает на то, что когда зарплаты растут быстрее, чем производство товаров и услуг, это создает избыточный спрос и приводит к росту цен. «В условиях санкций и ограниченного доступа к технологиям, где предложение и так сдерживается, такой подход особенно рискован», — отмечает эксперт.

Отсюда возникает еще один вопрос: где бизнес возьмет средства на новые зарплаты? Вязовский считает, что предприниматели будут вынуждены перекладывать издержки на потребителя через повышение цен.

Без фундаментальных изменений в производственных процессах и логистике, по его мнению, устойчивый рост зарплат будет невозможен. Алексеев же полагает, что компании смогут найти ресурсы за счет экспортных доходов, государственных заказов, субсидий и внутренней оптимизации процессов.

Оба эксперта сходятся в том, что дефицит кадров в России — это не временное явление, а устойчивая структурная тенденция. Вязовский объясняет это демографической ямой 1990-х годов и естественной убылью населения. В условиях нехватки рабочих рук работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников.

Алексеев подтверждает: дефицит кадров уже сейчас является ключевым фактором роста зарплат и носит долгосрочный характер, поскольку число трудоспособных граждан продолжает сокращаться.

Поэтому инициатива властей существенно упростить трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 17 лет выглядит своевременной. На фоне рекордно низкой безработицы в 2,2% это представляется логичным шагом для компенсации нехватки рабочих рук.

Относительно привлечения подростков к труду позиции экспертов расходятся. Алексей Вязовский видит в этом серьезные риски — для самих подростков это может означать сокращение времени на учебу и повышенную психологическую нагрузку.

Также, по его мнению, это может привести к девальвации труда на стартовых позициях. Более дешевая рабочая сила будет вытеснять взрослых работников, что может привести к росту безработицы уже в молодежной среде.

Герман Алексеев признаёт риски — снижение уровня оплаты труда, использование дешевой рабочей силы и возможные проблемы с охраной труда. Но вместе с тем он расценивает шаги по упрощению найма несовершеннолетних как полезную для экономики меру, которая существенно повышает доступность трудовых ресурсов и позволяет частично закрывать кадровый дефицит в рознице, сфере услуг и сезонных работах. Кроме того, подростки получают практический опыт, который в будущем облегчает их полноценную интеграцию на рынке труда.

Еще одно важное нововведение, которое действует уже с 1 сентября — изменился порядок расчета средней зарплаты. Теперь будут учитываться все денежные поощрения, а не только оклад и премии. Алексеев полагает, что от этого в выигрыше окажутся сырьевые и высокотехнологичные отрасли, где официальные оклады традиционно выше.

Куда движется российский рынок занятости

Большая разница между регионами в уровне оплаты труда существует до сих пор. Если в Москве средняя зарплата составляет 162 тысячи рублей, то, например, в Ингушетии — всего 40 тысяч. Герман Алексеев считает, что сократить этот дисбаланс можно только через системные меры — инвестиции в инфраструктуру, развитие цифровой экономики, создание индустриальных парков и налоговые льготы для бизнеса.

Готов ли к новым правилам малый и средний бизнес? Алексеев отмечает, что прибыльность таких предприятий пока недостаточна для того, чтобы брать на себя дополнительные социальные обязательства. Для полноценного формирования «экономики высоких зарплат» необходимы налоговые стимулы, инвестиции в образование и поддержку автоматизации, которая позволит компаниям переживать рост издержек.

Прогнозируя будущее российского рынка труда, Герман Алексеев предполагает, что через пять лет неквалифицированные профессии будут постепенно вытесняться автоматизацией и мигрантами, а спрос на инженеров, специалистов в IT, медицине и образовании существенно возрастет. При этом разрыв между секторами с высокими зарплатами и массовыми профессиями увеличится, что станет новым вызовом для государственной политики.

Российский рынок труда действительно переживает трансформацию. Государство пытается одновременно решить проблемы демографии, дефицита кадров и экономического роста через повышение доходов населения. И главная задача — превратить рост зарплат и новые меры поддержки в основу долгосрочного развития.