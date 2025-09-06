Проведенное президентом совещание по вопросам развития двигателестроения показало глубокий и системный подход государства к одной из ключевых отраслей национальной экономики. Стратегические приоритеты четко обозначены: полное импортозамещение в сфере двигателестроения является не просто экономической задачей, а вопросом национальной безопасности.

Виталий Невар/РИА Новости

Инициированные масштабные программы импортозамещения демонстрируют свою эффективность именно сейчас, когда перед Россией встала задача полного технологического суверенитета и независимости от зарубежных разработок.

«Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета», — подчеркнул глава государства, определив тем самым рамки дискуссии.

Президент отметил взаимосвязь двигателестроения с целым комплексом смежных технологий — от материаловедения до точного машиностроения. Разработка авиационных двигателей и агрегатов для газотранспортной системы требует не только технологических компетенций, но и формирования целых инженерных школ, создания кооперационных цепочек между предприятиями.

От планов к реализации

Статистика, представленная на совещании, свидетельствует о качественном прорыве в отрасли. За последние два года объем поставок военных и гражданских двигателей увеличился практически вдвое — до 1227 единиц. Россия входит в топ-5 мировых производителей двигателей, что подтверждает правильность выбранной стратегии развития.

Конкретные достижения программы импортозамещения включают введение в эксплуатацию двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет» и успешную ремоторизацию вертолета «Ансат» с использованием отечественного двигателя ВК-650В. Особое внимание президент уделил разработке перспективного двигателя ПД-26, предназначенного для оснащения дальнемагистральных самолетов.

Следует отметить, что лишь немногие страны мира обладают полным циклом технологий в сфере производства и эксплуатации двигателей. Это сложнейшая область промышленности, требующая комплексных решений и высочайших компетенций. Без системной работы государства и координации всех участников отрасли России не удалось бы совершить такой качественный технологический прорыв.

«Необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надёжность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения», — сформулировал президент задачи на перспективу.

Вместе с тем Путин подчеркнул важность развития отечественной конструкторской школы авиационного и ракетного двигателестроения, а также необходимость привлечения в конструкторские бюро и на предприятия молодых специалистов — целых команд инженеров, разработчиков, производственников.

Космические технологии и энергетическая инфраструктура

Отдельный блок обсуждения был посвящен ракетно-космической отрасли, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции. Президент отметил уникальные компетенции российских предприятий в производстве ракетных двигателей, включая разработку плазменных двигателей и двигателей на ядерной реактивной тяге. Показательно, что даже США в течение многих лет использовали российские двигатели РД-181, признанные наиболее экономичными и надежными в мире.

«Россия была и остаётся одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. И важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей», — заявил президент, подчеркнув необходимость не только обеспечения внутренних потребностей, но и активного выхода на мировые рынки.

Критически важным направлением президент назвал развитие газотурбинных двигателей для газотранспортной инфраструктуры. Созданный в России двигатель ГТД-110М по ряду параметров превосходит иностранные аналоги и обеспечивает технологическую независимость газотранспортной системы. Параллельно ведется разработка асинхронных электродвигателей для нефтеперекачивающих станций мощностью до 2 тысяч киловатт.

«В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики», — констатировал президент, отметив особую актуальность этого направления в контексте реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая «Силу Сибири-2» и программы газификации регионов России.

Совещание продемонстрировало комплексный подход к развитию двигателестроения как стратегической отрасли. Президент не ограничился констатацией достижений, а определил долгосрочную траекторию развития. Особенно важным представляется акцент на кадровом потенциале отрасли. Формирование новых инженерных школ, привлечение молодых специалистов, сохранение и развитие конструкторских традиций — эти задачи выходят за рамки текущих производственных планов и закладывают основу для прочного технологического лидерства.

Достигнутые результаты — двукратный рост производства, успешное внедрение новых двигателей, обеспечение технологической независимости критически важных секторов экономики — свидетельствуют о том, что стратегия импортозамещения в двигателестроении из вынужденной меры превратилась в фактор конкурентного преимущества.

В условиях острой технологической конкуренции способность проектировать и производить полную линейку двигателей становится определяющим фактором национального суверенитета. И Россия сегодня не просто адаптируется к новым вызовам — она формирует собственную технологическую повестку, основанную на фундаментальных компетенциях и высоком инновационном потенциале отечественной промышленности.