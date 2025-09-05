В земле Северный Рейн-Вестфалия несколько политиков от партии «Альтернатива для Геормании» (АдГ, AfD) умерли в разгар кампании по выборам муниципальных депутатов.

Иван Шилов ИА Регнум

1 сентября было известно о четырех умерших кандидатах, 2-го число смертей возросло до шести. А 4-го умер седьмой выдвиженец от «Альтернативы».

Смерть кандидатов от оппозиции уже спровоцировала волну теорий заговора и недвусмысленные обвинения государства и общества в создании нетерпимости к оппозиционным силам, не являющимся частью политического мейнстрима.

Однако эксперты указывают на то, что смерть перспективных местных политиков вполне укладывается в рамки статистической погрешности и бить тревогу пока рано.

Конечно, весьма маловероятно, что земля Северный Рейн-Вестфалия вдруг превратилась в Центральную Италию эпохи Возрождения, где отравление политических оппонентов было рутиной. Однако для того, чтобы развеять слухи и досужие домыслы, необходимо разобраться в том, насколько подозрительными оказались смерти потенциальных народных избранников.

А также ответить на вопрос, следует ли оставшимся в живых кандидатам обзавестись хорошими антидотами и до выборов 14 сентября запереться в бронированных камерах.

«Статистически поразительно»

Изначально внимание к необычной волне смертей привлек ганноверский ученый Штефан Хомбург, являющийся сторонником АдГ. На тот момент потери оппозиционной партии исчислялись «всего» четырьмя персонами и бить тревогу было еще рано. Тем более что репутация Хомбурга — убежденного «коронаскептика», в мейнстримных немецких СМИ оставляла желать лучшего.

Однако после того, как ганноверского ученого-диссидента, предположившего, что смерти его однопартийцев могут иметь неестественную причину, в своей соцсети с 1,1 млн подписчиков процитировала глава «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель, а ее твит подхватил Илон Маск, теория заговора начала приобретать множество сторонников по всей Германии и за ее пределами.

Хомбург не привел никаких доказательств, которые сделали бы его предположение об отравлении хотя бы отдаленно правдоподобным. Однако семена сомнений упали на благодатную почву. Во многом, в этом виноваты власти и СМИ, создающие вокруг АдГ атмосферу нетерпимости.

Недовольство стигматизируемых народных масс выплеснулось наружу. Пользователи соцсетей подхватили подозрения Хомбурга и в свою очередь начали распространять слухи о целенаправленных убийствах и даже о политических «чистках».

«Это дело для криминальной полиции!» — написал один берлинский активист АдГ. Федеральный депутат от АдГ Штефан Бранднер предположил, что смерти «статистически поразительны и в настоящее время труднообъяснимы». Он «никогда не слышал, чтобы политики от какой-либо партии умирали в таком количестве за столь короткий период времени до выборов».

Симпатизирующий АдГ ученый-экономист Маркус фон Кралль представил результаты анализа ситуации искусственным интеллектом: по мнению «электронного болвана», на которого сослался фон Кралль, вероятность естественной смерти несостоявшихся народных избранников «практически равна нулю».

Немецкой полиции пришлось успокаивать общественность: согласно данным стражей порядка, четыре кандидата — Ральф Ланге из Бломберга, Вольфганг Клингер из Шверте, Штефан Берендес из Бад-Липпшпринге и Вольфганг Зайц из Везеля умерли по естественным причинам.

Только в случае с Зайцем было начато расследование смерти, однако и оно показало, что покойный скончался без посторонней помощи.

Четыре кандидата умерли в возрасте от 59 до 71 года. Двое действительно страдали от хронических заболеваний. Причины смерти двух умерших резервных кандидатов также вполне рутинны: 53-летний Рене Херфорт из Хюкесвагена был доставлен в больницу из-за серьезной болезни, от которой он в итоге и скончался.

Однако некоторые подозрения вызывает смерть Патрика Титце из Випперфюрта, 42 лет от роду, который во цвете лет решил свести счеты с жизнью, а также уже упомянутого Штефана Берендеса, который был мастером боевых искусств и до сих пор отличался недюжинным здоровьем.

Статистике не противоречит

Руководитель избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия считает смерти кандидатов от АдГ не феноменом, а нормой. И действительно, наряду с кандидатами от «Альтернативы» скончались еще 7 выдвиженцев от политических сил.

Таким образом, всего было зарегистрировано 14 смертей. Кстати, их может быть еще больше: партии не обязаны сообщать о смерти кандидата.

Например, в Баварии в 2022/2023 годах также произошло большое количество смертей среди местных политиков. В течение нескольких месяцев там умерли три бургомистра от ХСС в возрасте от 48 до 68 лет.

С точки зрения упрямых цифр, количество смертей на сегодняшний день вовсе не является чем-то необычным. Примерно из 20 000 кандидатов, зарегистрированных для участия в местных выборах в Северном Рейне-Вестфалии, было бы удивительно с чисто математической точки зрения, если бы никто из них не умер в течение нескольких недель, предшествовавших выборам.

Говоря языком статистики, любое значение между 15 и 34 смертями среди 20 000 кандидатов находится в пределах ожидаемого диапазона колебаний.

Не в пользу теории заговора говорит и тот факт, что, например, в Билефельде средний возраст кандидатов — 49 лет, в то время как кандидатам от АдГ в среднем по 54 года, а значит, они значительно старше кандидатов от других партий.

АдГ требует расследования

Однако АдГ не довольствуется одной лишь статистикой. Кай Готтшальк, член федерального правления партии, отвечающий за Северный Рейн-Вестфалию, получил партийное поручение провести более детальное расследование этих случаев.

При этом сам Готтшальк, похоже, не разделяет теорий заговора: «Мы предполагаем, что смерть была естественной, в группе людей, у которых уже были предсуществующие заболевания и некоторым из которых было далеко за 60».

Кандидаты от «Альтернативы» в среднем старше, чем кандидаты от других партий, соглашается Готтшальк. Впрочем, он соглашается и с тем, что быть политиком от этой партии вредно для здоровья из-за психического напряжения:

«Участие в выборах от AfD — это личный эмоциональный стресс. На членов организации оказывается давление со стороны работодателей, от них отказываются друзья, родственники и дети», — говорит Готтшальк, твердо придерживающийся фактов и не верящий в мистификации.

Однако для того, чтобы раз и навсегда покончить с теориями заговора, следовало бы опубликовать выдержки из отчетов о вскрытии и данные полицейских расследований смертей всех кандидатов.

Впрочем, даже в этом случае наверняка найдутся те, кто предпочтет верить не статистике, а громким заголовкам.