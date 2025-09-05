В Бухаресте скандал: два бывших главы румынского правительства посетили празднества в Китае, посвящённые 80-летию завершения Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА Регнум Румыны в Пекине

Экс-премьеры Адриан Нэстасе и Виорика Данчилэ побывали на грандиозном параде в Пекине, были запечатлены на одном фото с лидерами Китая, России, Северной Кореи, Белоруссии и ряда других государств, имеющих сложные отношениями с Европейским союзом.

Оба политика состоят в рядах Социал-демократической партии (СДП), которой вскоре предстоит избрать своё новое руководство и определиться с целесообразностью дальнейшего пребывания в правительственной коалиции с либеральными партиями.

От решений СДП прямо зависит, устоит ли нынешний кабинет министров во главе с национал-либералом Илие Боложаном и сохранится ли реализуемый им по настоянию Брюсселя курс жёсткой экономии.

Вояж двух известных социал-демократов преподносится, конечно, как частная инициатива. Тем не менее он демонстрирует как минимум наличие в СДП разных точек зрения на то, стоит ли Бухаресту быть и дальше послушным исполнителем воли брюссельской бюрократии.

Часть партийного руководства, выступающая за возрождение многовекторной внешней политики, видимо, стремится заручиться поддержкой со стороны альтернативных ЕС геополитических центров.

Начинавшему свою политическую карьеру ещё в Румынской коммунистической партии (РКП) Нэстасе, кстати, не в новинку «дергать за усы» сюзеренов Бухареста. В 1989 году во время почти открытого осуждения президентом Николае Чаушеску политического курса советского лидера Михаила Горбачёва молодой румынский функционер в интервью «Комсомольской правде» высказывался против перестройки в СССР.

Скептическое отношение к инструкциям, поступающим из Брюсселя, просматривается и в недавнем высказывании генерального секретаря СДП Паула Стэнеску о том, что выход социал-демократов из нынешнего правительства является «лишь вопросом времени». Это заявление было сделано на встрече с партактивом и аргументировалось несогласием СДП идти на крайне непопулярную меру по сокращению административного аппарата на местном уровне.

Правда, исполняющий обязанности главы партии Сорин Гриндяну поспешил уточнить, что «пока» говорить о выходе из коалиции преждевременно.

Между тем времени на принятие судьбоносного решения у СДП не так уж и много. Соучастие в политике «затягивания поясов» сильно бьёт по партийному рейтингу. Уровень поддержки социал-демократов, по опросу, проведённому летом, рухнул по сравнению с весной на три процентных пункта, составив 13,7%.

Румыны явно предпочитают недостаточно решительным преемникам Чаушеску (СДП — продолжательница РКП) более критично настроенных к евроинтеграции суверенистов — Альянс за объединение румын (AUR). Последний предлагает гораздо более привлекательный для граждан способ оптимизации государственных расходов — секвестрировать средства на поддержку Молдавии и Украины.

Соответствующие статьи госбюджета засекречены, но существуют расчёты, согласно которым Румыния ежегодно выделяет около 3% ВВП Украине и около 2% ВВП Республике Молдова. На днях «Генеральный союз промышленников 1903» — старейшая организация работодателей Румынии потребовала от властей подтвердить или опровергнуть эти расчёты. «Сколько бы румыны ни переплачивали, дефицит не уменьшается… Пора этому правительству уйти в отставку!» — говорится в официальном заявлении организации.

Катализатором отказа социал-демократов от союза с проевропейскими либералами может стать забастовочная волна, грозящая накрыть дунайско-карпатскую республику на следующей неделе.

8 сентября в образовательных учреждениях страны заканчиваются летние каникулы, но старт учебного года может быть сорван массовой забастовкой учителей, недовольных фактическим сокращением заработной платы. Профсоюзы ведут сбор подписей в поддержку стачки и грозят провести в столице 30-тысячный антиправительственный митинг. Если властям не удастся купировать это протестное движение, оно может выйти за пределы педагогического сообщества. Тем более, что работники мэрий уже бастуют, а многие домохозяйства и предприятия буквально шокированы трёхкратным ростом тарифов на электроэнергию. Он обусловлен отменой государственного субсидирования, проводимого, опять же, в рамках борьбы за сокращение бюджетных расходов.

Будет ли готова СДП, теряющая популярность быстрее других партий правительственной коалиции, и дальше участвовать в реализации этого курса, покажет ближайшее время.

Тем более, что кабинет Боложана рискует столкнуться и с гораздо более серьёзным препятствием в выполнении «домашнего задания» от Еврокомиссии.

4 сентября Верховный суд Румынии подал запрос в Конституционный суд для проверки конституционности правительственного решения сократить пенсии для судейского сообщества. Урезание пенсий судей и повышение для них пенсионного возраста с 48 до 65 лет является одной из наиболее важных мер программы оптимизации казённых трат. Если она будет заблокирована, то под вопросом окажется вся программа деятельности создававшейся с трудом правительственной коалиции.

Дополнительную интригу ситуации придаёт то, что СДП, обладающая крупнейшей парламентской фракцией, фактически контролирует Конституционный суд.

Всё это усиливает и без того большую нервозность в кабинете министров Боложана.

1 сентября премьер был вынужден пригрозить своей отставкой, когда правительственная коалиция не смогла согласовать второй пакет мер сокращения госрасходов, готовящийся к рассмотрению парламентом. Через день он, впрочем, отозвал своё заявление, но перспектива принятия спорного документа туманна, а его отклонение будет означать неминуемую отставку правительства.

Исход этого голосования, точно так же, как и вердикт Конституционного суда, наверняка будет зависеть и от тех сигналов, которые именитые румынские социал-демократы получили в Пекине.